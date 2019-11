Razkrivamo najboljše spletne trgovine leta 2019 v Sloveniji!

Oglasno sporočilo

14. novembra so v sklopu konference Ecommerce Day 2019 na tekmovanju Spletni trgovec leta 2019 izbrali najboljše spletne trgovine v Sloveniji. Podeljenih je bilo 23 nagrad za odličnost v spletni prodaji.

Tekmovanje Spletni trgovec leta organizirata Shopper's Mind in Ceneje.si, največji slovenski primerjalnik izdelkov in ponudb.

To leto sta naziv najboljših spletnih trgovin, po mnenju mednarodne strokovne komisije in domačih potrošnikov, prejeli ecco-verde.si in extremevital.com, prva v kategoriji manjših trgovcev, druga pa med večjimi. Vse ostale nagrajence v posameznih kategorijah pa si preberite v nadaljevanju.

GLAVNE NAGRADE SPLETNI TRGOVEC LETA 2019

Web Champion Award: extremevital.com

Web Challenger Award: ecco-verde.si

POSEBNE NAGRADE

1st People’s Choice Award: pikolin.si

2nd People’s Choice Award: natis-shop.com

3rd People’s Choice Award: lovingpaw.si

NAGRADA KOMISIJE

The Shopper’s Mind Committee Award: gamat.si

NAGRADE PO KATEGORIJAH

Avto-moto: silux.si

Računalništvo in elektronika: outletshop.si

Telefonija, avdio in video: gizzmo.si

Dom in vrt: vitapur.si

Pohištvo: pohistvo.si

Pisarna in šola: printink.si

Lepota in zdravje: ecco-verde.si

Zdrava prehrana in dodatki: malinca.si

Hrana in pijača: Spar Online

Otroška trgovina: hajdi.si

Modni dodatki: irisimo.si

Oblačila in obutev: ursanina.si

Športna oprema: extremevital.com

Male živali: mrpet.si

Nakupovalni center: shop.ece.si

Specializirana trgovina: svetuzitka.com

Skupinski nakupi in storitve: posljipaket.si

Slovenski trgovci bolj odločni in samozavestni?

Na letošnje tekmovanje Spletni trgovec leta 2019 se je prijavilo rekordnih 266 trgovin, predsednik mednarodne 30-članske strokovne komisije Matej Kolšek pa je razkril, kako so letošnji tekmovalci presegli vsa pričakovanja.

"V 8 letih organizacije tekmovanja Spletni trgovec leta se je kvaliteta spletnih trgovin izredno izboljšala. Veseli me, ker tekmovalci upoštevajo nasvete strokovne komisije ter podatke in poročila, ki jim jih dostavljamo po oceni trgovin. Zares se vidi, da nenehno delajo na izboljšanju."

Razvoj funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k boljši uporabniški izkušnji kupcev

"Zelo smo počaščeni in hvaležni za obe prejeti nagradi, tako za glavno nagrado kot tudi za nagrado iz panoge. Nagrad ne dojemamo samo kot priznanje za naše trdo delo in pozitivno motivacijo, temveč tudi kot spodbudo in obvezo do naših kupcev. Ter seveda zavezo za splošno nadaljnje dobro delo."

"Vsekakor se trudimo, da bi v naši spletni trgovini razvijali funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k boljši uporabniški izkušnji naših kupcev, pri čemer se pa včasih resnično zgodi, da razvijemo nekaj, česar konkurenca še nima, npr. testiranje in izposoja opreme neposredno na strani, ipd.," je dodal Aleš Justin iz extremevital.com

Trije temelji - odlična ponudba, odlična podpora in hitra ter ugodna dostava

"Nagrada nam pomeni potrdilo, da smo na pravi poti, in s to nagrado verjamem, da bomo pri kupcih dobili še dodatno zaupanje."

"Smo ecommerce podjetje in razvoj spletnih trgovin je naš vsakodnevni kruh, tako da je čas, ki ga namenjamo za razvoj in posodobitev strani, velikega pomena. Naučili pa smo se, da so za uspeh spletne trgovine temeljne tri zadeve - odlična ponudba, odlična podpora in hitra ter ugodna dostava," nam je povedal Elvis Kenik iz ecco-verde.si

Naročnik oglasnega sporočila je Ceneje.si.