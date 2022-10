Özlem Türeci in Ugur Sahin, ustanovitelja podjetja BioNTech, sta v zadnjih letih postala milijarderja, veljata pa za dva od najnaprednejših in najbolj uglednih znanstvenikov na področju biomedicine.

Nemška zakonca turških korenin Ugur Sahin in Özlem Türeci, znana kot ustanovitelja in vodji podjetja BioNTech iz nemškega Mainza, ki je v sodelovanju s Pfizerjem razvilo cepivo proti bolezni covid-19, sta v nedeljo v intervjuju za BBC z velikim prepričanjem dejala, da bo do leta 2030 na voljo cepivo, ki bo pobijalo rakaste celice.

"Zdravilo proti raku oziroma spreminjanje življenj pacientov z rakom je na dosegu roke. Verjamem, da se bo zgodilo še pred letom 2030," je zatrdila Türecijeva, sicer doktorica medicine in strokovnjakinja za imunologijo, ki v podjetju BioNTech opravlja vlogo glavne zdravniške direktorice. Njen mož Sahin, onkolog in imunolog, je izvršni direktor družbe.

Sedež podjetja BioNTech v Mainzu. Foto: Guliverimage

Podjetje BioNTech sta zakonca ustanovila leta 2008, njegovo prvotno poslanstvo pa je bilo in še vedno je iskanje prav zdravila proti raku z uporabo novih tehnologij, kot je mRNA. To kratico za informacijsko RNA, molekulo, ki prenaša gene, je svet dobro spoznal v zadnjih dveh letih in pol, saj so bila na mRNA zasnovana nekatera cepiva proti bolezni covid-19.



BioNTech trenutno izvaja več kliničnih testov, katerih namen je iskanje potencialnih terapij za rakave bolnike z uporabo mRNA. Med njimi je tudi razvoj cepiva, prilagojenega točno določenemu pacientu, ki bi imunskemu sistemu povedal, kako naj rakave celice razlikuje od zdravih oziroma "normalnih" celic.

"Eden od naših ciljev je razvoj individualiziranega cepiva, ki bi ga pacient prejel takoj po operaciji (odstranitvi tumorja, op .p.) in ki bi sprožil imunski odziv tako, da bi imunski sistem oziroma tako imenovane (celice T-ubijalke) pregledal telo in odstranil morebitne preostale rakave celice," je za BBC medtem dejal Sahin.

Cepivo proti bolezni covid-19, ki je v splošnem znano kot Pfizerjevo, je v resnici razvilo nemško podjetje BioNTech, Pfizer pa je poskrbel za klinične teste, proizvodnjo in distribucijo. Foto: Reuters

Türecijeva je samozavestno še napovedala, da tako rekoč ni možnosti, da bi načrti za razvoj učinkovitega cepiva proti raku spodleteli. "Če upoštevamo vse, kar vemo o imunskem sistemu in vse naše dosedanje izkušnje s cepivi proti raku, je ena stvar jasna - sprožimo lahko nastanek celic T-ubijalk in jih usmerjamo."

Kot je razvidno na spletni strani clinicaltrials.gov, ki beleži podatke o kliničnih testih, podjetje BioNTech v treh aktivnih kliničnih testih trenutno preizkuša cepiva mRNA proti malignim melanomom, raku dojk in raku prostate, išče pa prostovoljce za sodelovanje v kliničnih preizkusih cepiva proti raku glave in vratu ter naprednejšim oblikam melanomov.