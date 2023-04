Pridobite doživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 za samo 26,25 € na Keysoffu

Aplikacije Microsoft Office uporabljajo podjetja, šole in posamezniki po vsem svetu in pogosto veljajo za samoumevne aplikacije za produktivnost. Te aplikacije so že dolgo standard za produktivnost v domači pisarni, a v naprave niso vedno vključene in samostojni dostop lahko stane več, kot si mislite. Če želite prihraniti denar in se odločite za naročnino na Microsoft 365, bodo skupni stroški v enem letu visoki. Zdaj lahko v majski razprodaji Keysoffa celoten paket Microsoft Office 2021 dobite za samo 26,25 €. Če imate doma več računalnikov, na katere želite namestiti Office 2021, lahko izbirate med različnimi kombinacijami. Najnižja cena na enoto je na primer v kombinaciji petih osebnih računalnikov, kjer Office 2021 stane le 13,85 € evrov na računalnik.