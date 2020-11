Prelomna odločitev EU: bomo nove telefone kupovali redkeje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija ima prosto pot do izpolnitve enega od svojih večjih ciljev zadnjega desetletja. To je zagotoviti potrošnikom v EU, da bodo njihove naprave, kot so pametni telefoni in računalniki, delovale dlje, in hkrati zmanjšati količino elektronskih odpadkov, ki jih proizvedemo v EU, saj bi naprave kupovali manj pogosto. Že prihodnje leto bodo v EU namreč morda začela veljati strožja pravila, kar zadeva tako imenovano pravico do popravila.

Opozorila o življenjski dobi, bolj dostopni rezervni deli, daljša garancija

Evropski parlament je v sredo z veliko večino izglasoval uvedbo strožjih pravil glede pravice do popravila.

Nova pravila bi proizvajalcem elektronskih naprav, v prvi vrsti pametnih telefonov, tablic in prenosnih računalnikov, naložila odgovornost, da svoje izdelke opremijo z etiketami s takoj vidnimi in jasno razumljivimi informacijami o pričakovani življenjski dobi in popravljivosti naprave v času nakupa.

Pravica do popravila, ki je v zadnjih letih v svetu kontroverzna tema, saj ji nekateri tehnološki velikani (predvsem Apple) močno nasprotujejo, bi v EU od proizvajalcev in prodajalcev zahtevala tudi precej večjo dostopnost navodil, rezervnih delov in drugih pripomočkov za popravila elektronskih naprav.

Apple ni velik podpornik pravice do popravila. Po mnenju podjetja bi šlo za velik poseg v poslovne skrivnosti družbe, saj bi morali z javnostjo deliti več podatkov o delovanju svojih naprav. Apple pravico do popravila kritizira tudi zato, ker naj bi ogrožala varnost uporabnikov in pravilno delovanje pametnih telefonov ali računalnikov. Foto: Matic Tomšič

Eden od ciljev Evropske komisije je, da bi imeli potrošniki in (neuradni) servisi več manevrskega prostora tako za popravila kot za posledično podaljševanje življenjske dobe elektronskih naprav.

Evropski parlament se je na sredinem glasovanju zavzel tudi za druge trajnostne rešitve, kot sta podaljšanje garancije tako za naprave kot rezervne dele in umik birokratskih preprek, ki v EU ovirajo nastanek močnega trga rabljenih elektronskih naprav.

Raziskava Eurobarometra je decembra 2013 pokazala, da bi 77 odstotkov državljanov EU svoje naprave raje popravilo kot zamenjalo. 79 odstotkov vprašanih meni, da bi morali biti proizvajalci dolžni omogočiti popravilo digitalnih naprav ali zamenjavo njihovih posameznih delov.

Nova pravila morda že prihodnje leto

Največ elektronskih odpadkov proizvede Kitajska, sledita ji ZDA in Indija. Med deseterico največjih onesnaževalk so tudi tri evropske države, in sicer Nemčija, Velika Britanija (ki ni več članica EU) in Francija. Foto: Reuters

Pravica do popravila je sicer eden najpomembnejših elementov večjega cilja Evropske komisije – vzpostavitve trajnostnega enotnega trga, ki bi zmanjšal količino elektronskih odpadkov, ki jih proizvedejo države EU.

Za zdaj je težko reči, kdaj se trgu obetajo spremembe, ki bi jih prinesla nova pravila o pravici do popravila. Evropska komisija si je sicer zadala cilj, da jih uvede že v letu 2021.

