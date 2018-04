Pozabite sršene - to so žuželke z res pošastno bolečimi piki

Za marsikoga strašljivi sršen pri nas velja za sinonim zelo bolečega žuželčjega pika, a na Schmidtovi lestvici bolečine , ki velja za vodilno referenco za opisovanje različno bolečih pikov žuželk, dosega samo indeks 2, najvišji mogoč pa je 4. Tam zunaj so namreč žuželke, ki jih ni pametno izzivati ali ujeziti, saj njihovi piki bolijo še precej bolj kot sršenov.

Če kje vidite to žuželko, je raje ne poskusite ujeziti. Zakaj, lahko preberete v spodnjih vrsticah. Foto: Thinkstock

Schmidtovo lestvico bolečine je sestavil danes 70-letni znani ameriški entomolog (biolog, ki preučuje žuželke) Justin O. Schmidt. Na lestvici bolečine so žuželke, katerih žela ne morejo predreti človeške kože, ocenjene z indeksom 0, kar pomeni, da so njihovi piki neboleči, indeks 4 pa je najvišji in opisuje najbolj boleče žuželčje pike, kar jih je mogoče izkusiti.

Schmidt je sicer večkrat opozoril, da lahko vsak posameznik bolečine po piku določene žuželke doživlja bolj ali manj intenzivno in da je lestvica zatorej precej subjektivna.

To je Justin O. Schmidt. Kliknite na fotografijo in si oglejte videoposnetek, ki prikazuje njegovo delo z nekaterimi najbolj strahospoštovanja vrednimi žuželkami na planetu. Foto: YouTube

A ker je razvoju Schmidtove lestvice bolečine posvetil svojo kariero, v času katere je več kot tisočkrat izkusil pike blizu sto različnih vrst žuželk, tudi tistih z najbolj pošastnimi želi, njegovi indeksi danes veljajo za glavno vodilo pri opisovanju, kako boleč je pik katere žuželke.

Kako boleči so piki žuželk, ki jih poznamo tudi pri nas

Čebela - Schmidtov indeks 1 do 2

Večina čebel ne preseže indeksa 2. Nekdo, ki je manj občutljiv na pike žuželk, bo ob bližnjem srečanju s čebelo le odmahnil z roko, saj ga bo le malce zapeklo. Bolj občutljiv posameznik bo imel občutek, da mu je nekdo na koži ugasnil cigareto ali pa mu roko priškrnil med vrata. Bolečina pogosto traja največ deset minut. Foto: Thinkstock

Navadna osa in sršen - Schmidtov indeks 2

Piki navadnih os (na fotografiji), ki nam bodo v prihajajočih tednih, ko bo zunaj končno postalo malce topleje, začele greniti življenje, bolijo približno tako, kot da bi nam na koži gorela vžigalica, je bolečino opisal Justin Schmidt. Podobno bo posameznika, ki je povprečno občutljiv na žezla insektov, bolel sršenji pik. Foto: Thinkstock

Schmidt sicer opozarja, da so ose precej bolj agresivne od sršenov (na fotografiji) in da lahko v kratkem času pičijo večkrat zaporedoma. Foto: Thinkstock

Papirna osa - Schmidtov indeks 2 do 3

Pik navadne papirne ose (Polistes dominula), na katero lahko naletimo tudi pri nas, po opisu Justina Schmidta boli tako, kot da bi nam na odprto rano nekdo zlil kislino. Rdeča papirna osa, ki pa je zvečine doma samo v Severni Ameriki, pa piči še malce bolj boleče. Foto: Thinkstock

Kako boleči so piki žuželk "trojk" in "štiric", ki jih nočemo srečati nikoli

Mravljarice - Schmidtov indeks 3

Primerkom ženskega spola (na fotografiji) tega rodu os pravijo tudi žametne mravlje, kjer so prekrite s številnimi finimi dlačicami in nimajo kril. Njihov pik je primerljiv z namakanjem roke v vrelo olje. Večja kot je mravljarica, bolj boli njen pik. Foto: Wikimedia Commons

Pogonomyrmex maricopa - Schmidtov indeks 3

Ta ameriška in mehiška mravlja zbiralka, kot ji pravijo v angleščini, ima enega najmočnejših strupov med vsemi žuželkami na svetu. Človeku sicer ni smrtno nevaren, a ob piku povzroči izredno močno bolečino, ki lahko traja tudi do štiri ure. Schmidt bolečino primerja z "vraščenim nohtom, ki ga nekdo poskuša pozdraviti z vrtalnim strojem". Foto: Wikimedia Commons

Synoeca (osa vojakinja) - Schmidtov indeks 4

Justin Schmidt je bolečino po piku ose vojakinje opisal kot mučenje, primerljivo s kopanjem v lavi v vulkanskem žrelu. Ta vrsta os sicer velja za eno najbolj agresivnih med vsemi, od tod pa izvira tudi njeno ime. Foto: Wikimedia Commons

Pepsis grossa oziroma pajkojeda osa - Schmidtov indeks 4

Ženski primerki pajkojedih os - v angleščini jim pravijo tarantula hawk wasp, ker ubijajo in jedo tarantele, ki veljajo za ene od največjih vrst pajkov - lahko dosežejo dolžino do 5 centimetrov in imajo enega od najbolj bolečih pikov med vsemi žuželkami na svetu. Schmidt pik te ose primerja z elektrošokom, a bolečina na srečo ne traja dolgo. Foto: Thinkstock

Poglejte odziv človeka, ki ga je pičila ta osa (videoposnetek se začne pri "dobrem" delu):

Paraponera clavata - Schmidtov indeks 4 do 4+ (ker bolečina traja tako dolgo)

V angleščini ji pravijo bullet ant - v neposrednem prevodu bi to pomenilo "mravlja metek" ali pa kar "krogla". Ime ni naključje, saj so bolečino ob piku te mravlje mnogi primerjali z bolečino ob prejetju zadetka s strelnim orožjem. Bolečina po piku paraponere clavate se pojavlja v valovih in traja izredno dolgo. Večina žrtev mravlje jo doživlja vsaj nekaj ur, nekateri pa tudi cel dan. Foto: Thinkstock

Kako je videti (in slišati), če te piči paraponera clavata:

Vabljeni, da v komentarjih pod člankom delite vaše izkušnje s piki čebel, os, sršenov in morebiti tudi bolj eksotičnih primerkov, ki smo jih našteli zgoraj.

