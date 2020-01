Poteza velikana športne opreme kaže na negotovo prihodnost

Under Armour je v razmeroma kratkem času postal ena najbolj uveljavljenih znamk športne opreme na svetu in danes velja za člana med kupci zelo priljubljene štiriperesne deteljice, ki jo ob UA tvorijo še Adidas, Nike in Puma.

Znani proizvajalec športnih oblačil in opreme Under Armour je v začetku leta potiho sprejel odločitev, ki bo njegovo linijo pametnih naprav za spremljanje telesnih funkcij in vadbe spremenila v drage obtežilnike za papir. Čeprav gre za nišni izdelek, ki ga je Under Armour prodajal le eno leto, ta poteza odraža veliko širšo problematiko.

Under Armour je leta 2016 začel prodajati komplet naprav za spremljanje telesne aktivnosti UA HealthBox, ki je vključeval športno zapestnico, pametno tehtnico in pa prsni merilnik srčnega utripa. Naprave so med seboj komunicirale in podatke o uporabniku shranjevale prek aplikacije UA Record.

Under Armour je komplet pametnih naprav UA HealthBox razvil v sodelovanju s tajvanskim proizvajalcem pametnih telefonov HTC. V Sloveniji je bilo UA HealthBox nekaj časa tudi mogoče kupiti v kombinaciji s pametnim telefonom HTC U11.

Liniji HealthBox se je Under Armour odrekel le dobro leto po začetku prodaje, a je bilo naprave še vedno mogoče uporabljati. 31. decembra lani so iz vseh servisov z aplikacijami umaknili UA Record, nato pa 8. januarja potiho oznanili, da z 31. marcem letos ukinjajo vsakršno podporo aplikaciji, ki ne bo več delovala.

Za lastnike naprav HealthBox, katerih skupna cena je bila okrog 400 evrov, kupiti pa jih je bilo mogoče tudi v Sloveniji, to pomeni, da bodo postale tako rekoč neuporabne, saj je srž njihovega delovanja predstavljalo povezovanje z aplikacijo UA Record.

Under Armour še vedno veliko vlaga v razvoj pametne športne opreme, le da poudarek zdaj ne daje zapestnicam in drugim telesnim obeskom, temveč senzorjem, ki so vgrajeno neposredno v športne copate, na primer. Foto: Reuters

Under Armour sicer miri, da obstaja alternativa in sicer njihova aplikacija MapMyFitness, kar pa je slaba tolažba, saj je z njo mogoče slediti le vadbi in porabljenim kalorijam, ne pa tudi podatkom o teži, srčnem utripu in spancu, kar so najbolj osnovni parametri, ki jih merijo naprave v HealthBoxu.

Uporabnikom, ki ne želijo migrirati na MapMyFitness, Under Armour medtem svetuje, naj se s prodajalcem, pri katerem so kupili naprave HealthBox, posvetujejo o možnostih za vračilo izdelka.

Under Armour je med drugim tudi lastnik zelo priljubljene aplikacije za sledenje vnosu kalorij in sicer MyFitnessPal, ki ima več sto milijonov uporabnikov. Foto: Reuters

Zakaj je to težava, ki sega onkraj Under Armourjevih športnih naprav

Zato, ker gre za nov primer, kako hitro se lahko danes naprave, za katere je uporabnik morda odštel precej denarja, spremenijo v dobesedno neuporabno navlako, ki jo lahko samo še nesemo v zbirni center za recikliranje odpadkov.

Znana problematika je namreč, da nakup kakršne koli pametne naprave, ki se mora za pravilno delovanje redno povezovati z internetom, danes spremlja določena mera negotovosti.

Mnogo proizvajalcev si namreč pridržuje pravico, da storitev, na katero se naprava zanaša za delovanje, kadar koli ukinejo tudi brez predhodnega opozorila in tudi ne odgovarjajo za izgubo podatkov.

Uporabniki Under Armourjeve aplikacije UA Record bodo ostali tudi brez večine podatkov, saj v aplikacijo MapMyFitness, ki jim jo kot alternativo predlaga podjetje, ne morejo prenesti podatkov o gibanju teže in srčnega utripa ter o kakovosti spanca. Foto: Reuters

Čedalje večje konkurenčnosti trga tako imenovanega interneta stvari, torej naprav, ki stalno komunicirajo z osrednjim strežnikom, mnogo predvsem mlajših podjetij tudi ne preživi ali pa so tako uspešna, da jih kupijo večje korporacije. V obeh primerih se lahko zgodi izklop strežnikov in draga pametna naprava se hitro spremeni v drago butasto.

Primer Under Armourjevih pametnih športnih pripomočkov še zdaleč ni osamljen. Srd ob ukinitvi storitve, zaradi česar je njihova draga naprava tako rekoč čez noč postala neuporabna ali pa zelo za časom, so do zdaj med drugim izkusili tudi kupci orodij za upravljanje pametnega doma, celotnih sistemov za varovanje domov, pametnih zvočnikov in športnih trenažerjev.

Centrala za pametni dom Nest Revolv je nazorno demonstrirala določeno mero tveganja, ki spremlja nakup vselej povezane naprave. Kdor ga je imel, je bil ob 300 dolarjev, saj je Nest izklopil strežnike in onemogočil delovanje aplikacije. Foto: Nest

Pravico do umika storitve brez navajanja posebnih razlogov si sicer ne pridržujejo le proizvajalci pametnih naprav, temveč tudi ponudniki številnih drugih internetnih storitev, kot je recimo YouTube.

Zelo odmeven primer iz preteklosti, ko je kateri od internetnih velikanov brez opozorila dejansko res izklopil strežnike in storitev onemogočil množici uporabnikov, se je zgodil v prvi polovici prejšnjega desetletja.



Logotip GameSpy je dolgo veljal za enega najbolj prepoznavnih v svetu videoiger. Foto: Wikimedia Commons

GameSpy, dolgoletni osrednji ponudnik platforme, na kateri je bilo računalniške mogoče igrati prek interneta, njegove storitve pa je uporabljalo več kot 800 razvijalcev in založnikov iger, je ob koncu leta 2012 začel ugašati strežnike, na katerih je bilo mogoče igrati nekatere najbolj priljubljene igre na svetu.



Do maja 2014 so ugasnili vse strežnike, kar je pomenilo, da na tisoče starejših računalniških iger, med katerimi jih je precej še vedno imelo zelo veliko oboževalcev, ni bilo več mogoče igrati na spletu.

