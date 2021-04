Raziščite posebno razprodajo programske opreme in prihranite! S posebnimi ponudbami in popusti boste zlahka prišli do različnih vrst programske opreme, ki vam bo pomagala pri nadgradnji računalnika, delu na daljavo in študiju. Za nižje cene lahko izkoristite kupone ali posebne ponudbe, zato vas produktivnost in prilagodljivost ne bosta drago stali. Oglejte si ponudbe – s popusti na osupljivo in svetovno sprejeto Microsoftovo programsko opremo ne morete zgrešiti.

Potrebujete Win10 Pro, Office 2019 ali LTSC? Izkoristite ekskluzivne popuste in prihranite na Keysoff.com.

50 % POPUSTA na Windows s kuponom: TA50

Izkoriščanje popustov ni bilo še nikoli lažje. Izdelke s samo enim klikom dodajte na svoj nakupovalni seznam, potem pa izkoristite kupon. Na Keysoff.com je lahko nakupovati in prihraniti.

58 % POPUSTA na drugo programsko opremo s kuponom: TA58

Office 2019 Professional Plus za 29,69 evra

Office 2016 Professional Plus za 22,86 evra

Office 2016 Pro + Windows 10 Pro - paket za 26,68 evra

Office 2019 Pro + Windows 10 Pro - paket za 35,22 evra

Office 2016 Pro + Windows 10 Home - paket za 26,96 evra

Office 2019 Pro + Windows 10 Home - paket za 35,27 evra

Office 2019 Home in Student CD-ključ za 33,59 evra

Office 2019 Home in Business za PC za 46,20 evra

Microsoft Office 365 Family 6-mesečna naročnina – do 6 uporabnikov za 40,32 evra

Windows Server 2019 Essentials za 22,26 evra

Windows Server 2019 Datacenter za 22,21 evra

Microsoft SQL Server 2019 Standard 5 računalnikov za 37,80 evra

Postopek nakupa je preprost, na voljo je več plačilnih sredstev. Razprodaja in posebni popusti so časovno omejeni in veljajo samo do razprodaje zalog. Če hočete torej nadgraditi programsko opremo, hitro izkoristite eno od ponudb.

Če naletite na težavo ali imate kakšno vprašanje, vam bo služba za podporo strankam pomagala z besedami in dejanji. Samo pošljite e-sporočilo na naslov: service@keysoff.com.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, ki je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne, in hkrati ponujamo ENOLETNO JAMSTVO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.