Empatije za žrtve goljufije, nekateri so izgubili svoje življenjske prihranke, serijski "piramidaš" Kari Wahlroos nima. "Kušnite me na rit," sporoča.

Kje je končal denar več kot deset tisoč Slovencev, ki so med letoma 2015 in 2017 nasedli visokoletečim obljubam o kriptovaluti, ki ni nikoli obstajala, in s tem postali del bržkone največje in najškodljivejše piramidne sheme vseh časov? Nezanemarljiv delež je v žep pospravil tuj serijski "piramidaš", ki je nove rekrute v Sloveniji kasneje iskal tudi osebno, denar pa je porabljal za razvraten življenjski slog, ki ga je opisal kot "življenje Jamesa Bonda".



Piramidna shema OneCoin je vlagateljem zagotavljala astronomske dobičke z istoimensko kriptovaluto in jim prodajala naložbene pakete, katerih cena je dosegala vrtoglave zneske - tudi več kot sto tisoč evrov. Ker OneCoin kot kriptovaluta v resnici ni nikoli obstajal in nikoli ni kotiral na kateri od kriptomenjalnic, so se temelji zgodbe porušili. Do konca leta 2017 se je zgodil eksodus vseh ključnih akterjev, dobra dva milijona ogoljufanih žrtev z vsega sveta pa je skupaj pogrešalo več kot tri milijarde evrov ukradenega denarja.

Eden ključnih operativcev OneCoina v Evropi je bil med letoma 2015 in 2017 Finec Kari Wahlroos, ki je neuradno veljal za desno roko glavne organizatorke prevare, Bolgarke z nemškim (in najbrž še katerim drugim) potnim listom Ruje Ignatove.

Ime in podobo Wahlroosa so v promocijskem gradivu uporabljali tudi slovenski predstavniki OneCoina, šlo naj bi za izredno uspešnega podjetnika. V resnici je bil kot član tako imenovanega notranjega kroga zgolj na samem vrhu piramide.

Wahlroos, ki je bil iz OneCoina izključen konec decembra 2017 - dva meseca po tem, ko je neznano kam izginila Ignatova, po kriterijih FBI najbolj iskana ženska na svetu -, nikoli ni javno govoril o svojem času v piramidni shemi, temveč se je posvečal drugim podobnim projektom, med drugim je leta 2018 nove vlagatelje za drugo Ponzijevo shemo kar osebno novačil v Murski Soboti. Kasneje je ustanovil še več podobnih projektov, ki pa so bili vsi razmeroma neuspešni.

Morda je tudi zato zdaj prekinil molk, saj kot osrednja figura nastopa v novem dokumentarnem filmu z naslovom OneCoin - The inside man.

"Vsak, ki na mesec ni zaslužil vsaj sto tisoč evrov, je bil idiot"

Wahlroos v filmu med drugim razkrije vrtoglave zaslužke, ki so se v njegove žepe zlivali neposredno iz vplačil novopečenih članov piramidne sheme OneCoin.

Ker je v hierarhiji zasedal eno najvišjih mest, sta mu pripadala dva odstotka vseh v Evropi vplačanih sredstev, je dejal v filmu. V najdobičkonosnejšem letu, najverjetneje gre za leto 2016, ko je bilo rekrutiranje v OneCoin daleč najintenzivnejše in so bile prodajne številke njegove mreže najboljše, je zaslužil kar 28 milijonov evrov. "V najboljših časih sem na uro v žep pospravil tri tisoč evrov," se je pohvalil.

Ob tem je vsakega promotorja OneCoina, ki na mesec v tistem obdobju s provizijami ni zaslužil vsaj sto tisoč evrov, označil za idiota. Priznal je sicer, da se je z OneCoinom okoristilo zelo majhno število ljudi, ostali pa so ostali praznih rok. Po njegovih besedah naj bi OneCoin ljudem sicer ukradel celo petkrat več, kot pravijo uradne številke - sam znesek denarja, ki so ga pobrali vlagateljem, ocenjuje na kar od 14 do 15 milijard evrov.

Foto: YouTube / Posnetek zaslona Kari Wahlroos (zgoraj skrajno levo) je v filmu priznal, da je v času dela za OneCoin ogromno denarja zapravljal tudi za alkohol in droge. "Vsak dan sem pil alkohol. Vsak dan sem užival kokain. Vozili so nas na Tajsko na seks zabave. Živel sem kot James Bond. "

Empatije za žrtve goljufije, nekateri so izgubili svoje življenjske prihranke, Wahlroos sicer nima. "Kušnite me na rit," sporoča v filmu, vse, ki so ga označili za goljufa, pa poziva, naj se "j*****".

Wahlroos se kljub temu, da je svojčas veljal za eno najvplivnejših oseb v piramidni shemi, uradno še ni znašel na radarju tako finskih kot mednarodnih organov pregona. Ko so v ZDA že vodili postopke proti klanu Ignatove in aretirali njenega brata, se je Wahlroos po Finskem, kjer je bilo žrtev OneCoina ogromno, še vedno prevažal z več kot pol milijona evrov vrednim ferrarijem. Kasneje je sicer zamenjal okolje in začel živeti v krajih, ki veljajo za varna zatočišča za "piramidaše", kot je Dubaj.

Lov na vodilne še traja, vse več pa je soočenih s posledicami lastnih dejanj

Ruja Ignatova, osrednja figura piramidne sheme OneCoin, je oktobra 2017 izginila neznano kam, FBI jo išče z mednarodno tiralico.

V Nemčiji je bil prejšnji teden za krivega spoznan in na pet let zapora medtem obsojen Frank Ricketts, nekdaj eden od mednarodnih vodilnih promotorjev OneCoina, ki je goljufijo leta 2016 tudi osebno promoviral na dogodku na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Rickettsu je tožilstvo očitalo, da je prek piramidne sheme za različne akterje opral kar 320 milijonov evrov. Obsojenih je bilo še nekaj drugih nekdanjih vplivnih oseb, ki so sodelovale v goljufiji:

german #onecoin trial sentencing in Münster: Marion H.: 4 years, Frank R.: 5 years, Martin B.: 2 years, 9 months. #cryptoqueen #fraud #scam — Johan von Mirbach (@johanvonmirbach) January 8, 2024

Konec leta 2022 je na sodišču v New Yorku krivdo za finančno prevaro, pranje denarja in namero za pranje denarja priznal tudi Sebastian Greenwood, eden od glavnih ideologov OneCoina in domnevno človek, ki se je prevare domislil skupaj z Rujo Ignatovo. Greenwood, ki je vlagatelje v OneCoin leta 2016 med drugim označil za idiote, je bil obsojen na prestajanje 20-letne zaporne kazni.

Na Kitajskem in v več drugih azijskih državah, pa tudi v nekaterih državah Latinske Amerike, so že pred časom na različno dolge zaporne oziroma različno visoke denarne kazni obsodili več sto promotorjev OneCoina. V Sloveniji takšnega primera za zdaj še ni bilo, nekdanji slovenski promotorji piramidne sheme pa so na spletu v veliki meri pobrisali objave, ki jih povezujejo z OneCoinom.