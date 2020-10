Pet načinov, kako s Huaweievo tehnologijo 5G zaščititi bivalno okolje

Oglasno sporočilo

Prvi ponedeljek v oktobru je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za svetovni dan bivalnega okolja. Pri tem vsi najprej pomislimo na stanovanje ali hišo oziroma na svoj dom. A naše bivalno okolje obsega mnogo več. Zeleno okolje in narava postajata dva izmed najpomembnejših dejavnikov pri iskanju prijetnega in zdravega bivalnega okolja, še posebej v mestih. Da bo takšno okolje v prihodnje bolj dostopno, pa se moramo do okolja vsi obnašati odgovorno. Pri tem nam lahko na različne načine pomaga tudi tehnologija pete generacije (5G), ki poleg hitrejšega interneta prinaša tudi številne druge koristi za bolj kakovostno življenje posameznika in družbe.

Pametno upravljanje prometa

Eden največjih vzrokov za onesnaženost zraka je promet. S pomočjo tehnologije 5G, avtonomno upravljanim in pametnim nadzorom prometa, je mogoče te emisije zmanjšati tudi za do 20 odstotkov. Pametno upravljanje prometa vključuje integriran sistem senzorjev in radarjev ter analizo pridobljenih podatkov v realnem času. Na tej podlagi lahko pomembno izboljšamo prometne tokove. Številna IT in zagonska podjetja ter lokalne uprave po svetu takšne pametne rešitve že razvijajo in uvajajo, tudi v partnerstvu s Huaweiem.

Pametno upravljanje voda

Pri pametnem upravljanju voda ne gre le za nadzor nad mestnim vodovodnim omrežjem. Pametno upravljanje vode v realnem času spremlja vse ključne parametre, ki vplivajo na porabo vode v vsakdanjem življenju, od količine vode, ki jo potrebujejo rastline, do vremenskih vplivov in porabe vode v naših domovih. Huawei ima številne izkušnje z upravljanjem takšnih kompleksnih pametnih sistemov, ki lahko tudi za več kot tretjino zmanjšajo porabo vode.

Pametni domovi

Pametni domovi in pametne zgradbe niso odlična rešitev zgolj za glasovno upravljanje ali upravljanje na daljavo, temveč tudi za učinkovito porabo energije. Pri tem je ključno sprotno spremljanje dogajanja v zgradbah, kar zahteva zbiranje podatkov s čim manjšo zakasnitvijo. Zahvaljujoč tehnologiji 5G je danes mogoče vse te procese avtomatizirati, pospešiti, sprejeti hitre odločitve in zmanjšati porabo energije stavb. Takšen koncept učinkovite rabe energije na podlagi podatkov, pridobljenih s senzorji, se že s pridom uporablja pri sistemih javne razsvetljave.

Poleg tehnologije 5G, interneta stvari, umetne inteligence in zgoraj omenjenih možnosti aplikacij tehnologije 5G pa je najpomembnejši dejavnik seveda človeška inteligenca. Zahvaljujoč tehnologijam in storitvam, ki bodo v bližnji prihodnosti uvedene na temelju tehnologije 5G, bo naš planet bolj zelen in trajnostno naravnan.

