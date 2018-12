Omogočite svojim otrokom varen splet!

Oglasno sporočilo

Si sploh še lahko predstavljamo življenje brez telefona, brez interneta? Dejstvo je, da nam digitalni mediji ponujajo široko paleto možnosti, ki so neškodljive, koristne in uporabne. A ne smemo pozabiti, da hkrati na naše otroke in mladostnike prežijo tudi nevarnosti, ki jih lahko preprečimo z omejenim in nadzorovanim dostopom do spleta.

Zmotno prepričanje številnih staršev je, da otroci brez računalnika ne morejo dostopati do interneta. Pametni telefoni in druge mobilne naprave jim omogočajo točno to; takojšnji dostop do interneta in s tem do neskončnih možnosti, ki jih ta omogoča. Čeprav imate kot starši pomisleke, da premalo tehnično obvladate pametne telefone (otroci nas tu hitro prekašajo), imate predvsem možnost pogovora z otroki in mladimi: pogovorite se o nevarnostih interneta, o posledicah nepremišljenih dejanj, o pasteh, ki nanje prežijo na vsakem koraku. Imate torej tisto, česar otroci nimajo: znanje o tem, kako vsebinsko pametno in varno uporabljati telefone.

A1 vam zdaj pomaga varovati otroke na spletu z A1 Guard!

Vsem staršem je varnost otrok na prvem mestu. Zato je A1 Slovenija razvil storitev A1 Guard, ki staršem pomaga varovati otroke pri raziskovanju spleta na mobilnih napravah.

Z A1 Guard lahko zdaj otroku:

onemogočite dostop do določenih: sklopov spletnih strani s pornografsko in nasilno vsebino, družbenih omrežij ter videov,

do določenih: določite časovno omejitev prenosa podatkov: glede na dneve v tednu, glede na časovne intervale v dnevu,

prenosa podatkov: aktivirate storitev A1 Protekt , ki že v mobilnem omrežju A1 napravo zaščiti pred virusi, zlonamernimi kodami pri lažnem predstavljanju na spletu in pred vdori,

, ki že v mobilnem omrežju A1 napravo zaščiti pred virusi, zlonamernimi kodami pri lažnem predstavljanju na spletu in pred vdori, onemogočite uporabo mobilnih podatkov zunaj zakupljene dolžine,

zunaj zakupljene dolžine, onemogočite klice in pošiljanje sporočil na komercialne številke.

Starši lahko funkcije A1 Guard v svojem uporabniškem profilu Moj A1 kadarkoli ali kjerkoli upravljate po želji, jih spreminjate in prilagodite glede na starost in potrebe vašega otroka.

Storitev A1 Guard staršem pomaga varovati otroke na spletu, ne nadomešča pa vaše izobraževalne vloge pri otrokovem spoznavanju sveta interneta in njegove varne ter odgovorne rabe. Da bo pogovor z otrokom lažji, vam v nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih nasvetov in priporočil o varni in odgovorni rabi spleta.

Splet - vir informacij, druženje, zabava in nevarnosti

Res je svetovni splet zakladnica znanja in zabave, saj z enim klikom dobiš želeno informacijo, z drugim klikom pa se že zabavaš in družiš. A usoden je lahko tretji klik, s katerim pa si že izpostavljen velikim nevarnostim.

Nevarnosti, ki so jim mladi največkrat izpostavljeni prek spleta, so: pogovori z neznanimi osebami na družbenih omrežjih, ki imajo kriminalne namene (vlomilci, tatovi itd.), objavljanje neprimernih vsebin (npr. žaljive slike, razgaljene in gole fotografije), nasedanje spletnim prevaram, nerazumevanje nekaterih neprimernih vsebin (sovražni govor, prikazi nasilja, pornografija ...) in podobno.

Družbena omrežja so del vsakdana mladih

Mladi se danes družijo in komunicirajo prek različnih spletnih omrežij. Tako se čutijo pripadni, povezani, v trendu. Prek družabnih omrežij se spoznavajo, vedo drug o drugem vse, se igrajo, tudi učijo ..., in to je njihov način življenja.

Nič se mi ne more zgoditi.

Mnogo mladih je še vedno prepričanih, da se jim ne more zgoditi nič, zato hitro spregledajo razna pravila, nasvete in priporočila glede varne uporabe interneta, čeprav so zapisana tudi na spletu. Ne čakajmo, da zaradi nevednosti pride do posledic nespametnega ravnanja in vedenja na spletu. Seznanite otroke z možnimi tveganji in postavite nekaj osnovnih pravil.

Ali delite svoj račun na Facebooku s svojimi otroki?

Ali naj ima otrok svoj račun na Facebooku ali naj uporablja kar račun od staršev? Čeprav bo uporabljal Facebook samo za igranje iger, ni nič narobe, če otroku ustvarite ločen račun, saj imate tudi vi kot starši pravico do zasebnosti.

Sprejmite pravila.

Pravila so zato, da se upoštevajo: Starši, izkoristite pogovor z otrokom in mu razložite pravila. Seznanite ga s tem, kaj lahko in kaj ne sme početi na družbenih omrežjih. Postavite jasno pravilo, da otrok osebnih podatkov in fotografij ne objavlja brez vašega dovoljenja.

Upoštevajte pravice.

Pozabljamo, kako hitro lahko delitev fotografij ali videoposnetkov, objavljenih na spletu, pomeni kršitev avtorskih pravic. Razložite otroku, da gre v določenih primerih tudi za zaščito intelektualne lastnine, zato potrebujemo za objavo ali delitev soglasje oseb, ki so na fotografijah ali videoposnetkih.

Blokirajte neželene uporabnike.

Ena od nevarnosti speta so tudi nezaželeni uporabniki, ki lahko s komentarji, slikami ali videi ogrožajo vaše otroke. Na razpolago vam je možnost, da jih blokirate in naredite prijavo upravljavcem spletne strani. Preverite tudi nastavitve zasebnosti, da ugotovite, ali so varne.

Molk otroka je nevaren.

Ko otroci začutijo nevarnost, jih lahko strah ohromi in se ne znajo odzvati. So v hudi stiski, bojijo se povedati staršem in sami ne znajo rešiti situacije, v katero so se zapletli. Pomembno je dati otrokom jasno sporočilo, da naj se v takih primerih vedno in takoj obrnejo na vas kot starše.

Pogosto videz zavaja. Fotografije zvezdnikov so nemalokrat močno obdelane. Razložite otrokom, da naj se ne primerjajo s takšnimi fotografijami. Pozor! Ni vedno fant ali dekle vaših sanj! Razložite otroku, da je na internetu enostavno skriti identiteto. Zaradi tega je treba prvo srečanje s prijatelji s spleta organizirati na javnem mestu (npr. nakupovalno središče, kavarna), in samo, če je o tem obveščena tudi odrasla oseba. Paziti moramo tudi pri klepetanju (chatting), ker v njih lahko sodelujejo starejše osebe z lažnim predstavljanjem. Še posebej pomembno je tudi, da otrok ne razkrije osebnih podatkov, kot sta telefonska številka ali naslov.

Zavedajte se, da je dostop do pornografije javen

Na žalost je pornografska vsebina (slike, videi) javno dostopna na spletu. Lahko je bila v ozadju res samo otroška radovednost, morda nagovarjanje drugih, starejših otrok k raziskovanju, ali pa se je "pornografski oglas" slučajno pojavil pri brskanju otroka na spletu. Težko bomo preprečili pojav teh vsebin, lahko pa otroku razložimo, zakaj to zanj niso primerne vsebine.

Mobilni telefon - moj svet!

Mobilni telefon postaja oziroma je najboljši otrokov prijatelj, saj mu omogoča vse: druženje s prijatelji, zabavo, igro. Če otroku vzamemo telefon, se mu poruši svet. Zato je bolje otroku omejiti rabo telefona in ga seznaniti z morebitnimi nevarnostmi in tveganji uporabe mobilnega telefona.

Starševski nadzor! Starši imate pravico do starševskega nadzora, zato uporabljajte varnostno storitev A1 Guard in druge aplikacije, razvite z namenom zaščite otrok pri raziskovanju spleta na mobilnih napravah. Ne smemo pa pozabiti tudi na pravico otrok do zasebnosti, zato naj bo otrok seznanjen, da spremljate oziroma preverjate njegove aktivnosti prek mobilnega telefona. S tem tudi dosežete, da vam otrok zaupa. Starši imate pravico do starševskega nadzora, zato uporabljajtein druge aplikacije, razvite z namenom zaščite otrok pri raziskovanju spleta na mobilnih napravah. Ne smemo pa pozabiti tudi na pravico otrok do zasebnosti, zato naj bo otrok seznanjen, da spremljate oziroma preverjate njegove aktivnosti prek mobilnega telefona. S tem tudi dosežete, da vam otrok zaupa.

Doseganje sporazumov.

Tudi v svetu otrok in mladih obstajajo pravila in sporazumi. Pomembno je, da se glede vseh pravil o uporabi mobilnega telefona dogovorite skupaj z otrokom, da so pravila jasna, ter da se ta pravila tudi dosledno upoštevajo. Smiselno je postaviti pravila glede časa uporabe telefona, glede primernosti vsebin in podatkov za objave, v katerih primerih mora dobiti odobritev staršev (npr. prenos aplikacije).

Mobilni telefoni so varni za otroke.

Če izkoristite vse možnosti, ki so vam na razpolago, je mobilni telefon varen za otroka. Ponudnik mobilnih storitev A1 Slovenija vam lahko da koristne informacije o zaščiti otroka in sebe pred spletnimi nevarnostmi, med katere spadajo tudi nepredvideni stroški. Za nadzor nad stroški pomaga že izključitev določenih funkcij na mobilnem telefonu (npr. funkcija podatkovnega gostovanja, funkcija Bluetooth), ali pa omejite dostop do določenih aplikacij s kodo PIN ali geslom (trgovina z aplikacijami).

Pazljivo izberite aplikacije.

Še zlasti pri mlajših otrocih bodite previdni, katere aplikacije uporablja vaš otrok. Dogovorita se, katere lahko uporablja, izberita jih skupaj, na spletnem mestu pa si tudi lahko pogledata ocene in mnenja o aplikaciji.

Pred nakupom mobilnega telefona Obravnavajte otrokov mobilni telefon kot dnevnik in spoštujte njihovo zasebnost! Katero napravo kupiti? Ugotovite, za kakšen namen bo mobilni telefon uporabljen. Če je njegov glavni namen igranje iger, morate zagotoviti, da ima naprava dovolj pomnilnika (RAM). Če se bo uporabljal predvsem za fotografije, je pomembna velika zmogljivost kamere in shranjevanja. Katere tarife? Izberite primerne tarife: koliko minut klicev, SMS-ov in prenosa podatkov potrebujete? Koliko stane, če presegate mesečno omejitev in ali je možno blokirati preseganje omejitve? Posvečajte posebno pozornost mednarodnim cenam gostovanja. Več o ponudbi storitev in paketih za otroke na A1.si. Več o ponudbi storitev in paketih za otroke na

Naročnik oglasne vsebine je A1.