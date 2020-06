Od živalskih vrtov do Legolanda

Oglasno sporočilo

Meje med državami se počasi odpirajo, a težava je v tem, da se res počasi, seznam tistih, v katere lahko Slovenci potujemo, pa je za zdaj še zelo kratek. Težko je predvideti, kako bo v nadaljevanju leta, a obstaja velika verjetnost, da še nekaj časa ne bomo mogli na bolj oddaljene destinacije. In tudi ko bo to mogoče, bodo imeli številni še vedno zadržke, brezskrbnih raziskovanj skritih kotičkov sveta do nadaljnjega ne bo. Bomo pa lahko še naprej brez mask, zadržkov in strahu potovali s klikom na računalniško miško.

ŽIVALSKI VRTOVI

Marsikdo ima ob odkrivanju novih mest v rubriki "nujno" zapisan obisk živalskih vrtov. Živali seveda lahko opazujemo le na daljavo, saj jih sicer preveč vznemirjamo, zato je virtualni sprehod kar pravšnje nadomestilo. Tako se lahko na primer virtualno odpravimo v Atlanto, kjer lahko ves dan spremljamo eno najbolj simpatičnih živali - pando -, v San Diegu polarnega medveda, možnosti je nešteto. Lahko pa se z živalmi potopimo v podvodni svet, saj tovrstne oglede ponujajo številni akvariji. Ob tem pa lahko storimo še nekaj dobrega in podpremo živalski svet z donacijami.

TEMATSKI PARKI

Da, težko je pričarati doživetje ob vožnji z vlakcem smrti in ga nadomestiti s kamero, pa vendarle. Tudi to je vredno poskusiti. Skozi svetove Walta Disneyja se lahko sprehodimo na različnih lokacijah, začnemo lahko s tistim prvotnim v Anaheimu v Kaliforniji, ki velja za edini tematski park, zgrajen po načrtih Walta Disneyja. V najslavnejšem zabaviščnem parku lahko "preživimo" kar nekaj ur, enako velja tudi, če se podamo na drugi konec ZDA, na Florido, kjer lahko uživamo v Legolandu.

MUZEJI

Številne metropole sveta, ki se ponašajo z najbolj znamenitimi muzeji, so takoj po izbruhu (če ne že pred tem) koronavirusne bolezni omogočile virtualne oglede. Z le nekaj kliki se lahko še vedno znajdemo v Louvru, verjetno najbolj slovitem od vseh, prav tako pa lahko nato zelo preprosto zaokrožimo po Evropi in svetu. London, Amsterdam, New York so odprli vrata svojih kulturnih hramov, tudi ameriška vesoljska agencija NASA omogoča ogled svojih raziskovalnih centrov, "nujen" pa je gotovo obisk Ermitaža v Sankt Peterburgu, saj njegova impresivna zbirka nikogar ne pusti ravnodušnega.

ZNAMENITOSTI

Ta čas skorajda ni več kotička sveta, ki ga ne bi mogli "obiskati" iz varnega zavetja svojega kavča. Tako se lahko sprehodimo po kitajskem zidu, raziskujemo Veliki koralni greben z Davidom Attenboroughom, vstopimo v pariško palačo Versailles z znamenito dvorano ogledal, pomudimo se lahko tudi ob Tadž Mahalu, ne nazadnje pa številna velemesta ponujajo ogled tako največjih znamenitosti kot tudi skritih kotičkov.

Da bo naše popotovanje čim bolj prijetno in brez pretresov, je zelo pomembno, da imamo dobrega ponudnika telekomunikacijskih storitev. Lanska raziskava mednarodnega podjetja Umlaut je pokazala, da ima najboljše omrežje po uporabniški izkušnji Telemach. Na njegove fiksne in mobilne storitve se lahko zanesemo, saj so stabilne in zagotavljajo nemoteno delovanje. Ta čas je za vse nove naročnike fiksnih paketov EON na voljo tudi posebna akcija – 12 mesecev je naročnina polovična.

