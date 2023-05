Mobilni operaterji imajo vsako leto pred seboj zelo težko nalogo – uporabnike prepričati, da jim nudijo največ: najcenejše mobilne pakete, največ prenosa podatkov, internet visoke hitrosti, podporo za 5G omrežje, zanesljivo delovanje in enostavno uporabniško izkušnjo. HoT internetni in mobilni paketi že šesto leto dokazujejo, da so dorasli tem izzivom.

Bi se radi priklopili na najcenejši internet? HoT internetni paketi so dobili novega kandidata, mobilni paketi pa prevetritev ponudbe in tudi nižjo ceno. Foto: HoT

HoT, HOFER Telekom, ki je maja upihnil 6. svečko, je v letu 2023 presegel 140.000 uporabnikov. Ker so njegovi temelji digitalni, uporabnikom omogoča, da le z nekaj kliki upravljajo s svojim računom. Ob tem se cene paketov, kljub rednim osvežitvam, od vstopa na slovenski trg leta 2017 niso spremenile. To je večna obljuba, zaradi katere se pogosto tehtnica uspeha nagne na stran tega mobilnega operaterja.

HoT paket odslej še boljši in cenejši

Za leto 2023 in naprej so že pripravljeni novi, osveženi HoT mobilni paketi. Cene se spreminjajo, vendar v nasprotno smer, kot ste vajeni. Cena paketa HoT EXTRA se je kljub povečanju količine prenosa podatkov še dodatno znižala.

Kakšno prevetritev so torej dobili najcenejši mobilni paketi? HoT EXTRA povečuje količino prenosa podatkov v Sloveniji iz 150 na 200 GB. Cena pa ne ostaja enaka, ampak se niža. Odslej je na voljo za 13,99 € za vse, nove in obstoječe uporabnike.

Izboljšujejo se tudi ostali HoT mobilni paketi:

HoT MAXI je primeren za vse, ki se želijo neobremenjeno pogovarjati po telefonu ali brezskrbno brskati po spletu. Znova dviguje količino prenosa podatkov ( na 100 GB ), pri tem pa cena ostaja samo 9,99 € .

je primeren za vse, ki se želijo neobremenjeno pogovarjati po telefonu ali brezskrbno brskati po spletu. Znova dviguje količino prenosa podatkov ( ), pri tem pa cena ostaja samo . HoT MINI je primeren za vse, ki vam je pomembna nizka cena, in občasno brskate po spletu. Za samo 6,99 € dobite 6 GB prenosa podatkov v Sloveniji in 3 GB v tujini.

Če želite paket mobilne telefonije ali interneta, ki se nikoli ne bo podražil, potem izberite HoT. Foto: HoT

Iščete najcenejši internet?

HoT je leta 2017 na slovensko omrežje priključil najcenejši internet. Internetni paketi GIGA so se tako kot mobilni paketi skozi leta še dodatno izboljševali. Povečevale so se hitrosti in količine podatkov, izboljšala se je zanesljivost omrežja in sproti so se dodajale nove tehnologije. V letu 2023 je HoT pripravljen na še en preskok. Poleg izboljšanih mobilnih paketov na trg pošilja povsem nov paket mobilnega interneta HoT GIGA neomejeni.

Ali spremljate, koliko podatkov izmenjate na širokopasovni povezavi? 50 GB? Morda 100 GB? Potem ste eden od večjih porabnikov. A obstajajo tudi večji 'zapravljivci', ki potrebujejo še več podatkov. HoT GIGA neomejeni dostavi točno to, kar obljublja v svojem imenu – neomejeno količino podatkov. Raziščite splet, oglejte si najljubše serije in filme doma ali v počitniški hiši, medtem ko vaši najmlajši igrajo igrice na svojih mobilnikih ali tabličnih računalnikih. Za HoT GIGA neomejeni je to mala malica. Delo od doma ali iz pisarne? HoT GIGA neomejeni bo kos vsakemu izzivu in vam omogočal nemoteno delo kjerkoli in kadarkoli!

V HoT ponudbi poleg HoT GIGA neomejeni ostajajo vsi že dobro poznani internetni paketi:

HoT GIGA mini s 30 GB prenosa podatkov omogoča dovolj prenosa, da boste doma, na poti ali v pisarni brez večjih skrbi uporabljali HoT mobilni internet za brskanje po spletu, poslušanje podcastov in igranje spletnih mobilnih iger.

s 30 GB prenosa podatkov omogoča dovolj prenosa, da boste doma, na poti ali v pisarni brez večjih skrbi uporabljali HoT mobilni internet za brskanje po spletu, poslušanje podcastov in igranje spletnih mobilnih iger. HoT GIGA s 300 GB prenosa podatkov je več kot dovolj za brezskrbno rabo interneta, tudi za bolj napredne uporabnike, ki internet uporabljajo za delo in zabavo. Tudi če ga boste delili z drugimi v gospodinjstvu ali pisarni, je malo verjetno, da boste porabili vse zakupljene količine.

s 300 GB prenosa podatkov je več kot dovolj za brezskrbno rabo interneta, tudi za bolj napredne uporabnike, ki internet uporabljajo za delo in zabavo. Tudi če ga boste delili z drugimi v gospodinjstvu ali pisarni, je malo verjetno, da boste porabili vse zakupljene količine. WiFi2Go je samostojni HoT produkt, ki združuje mobilni in brezžični internet. V paketu boste dobili SIM kartico, WiFi modem in brezplačni internetni paket HoT GIGA.

Če boste pohiteli, lahko HoT GIGA neomejeni internet za vedno uporabljate po izjemni ceni 17,99 €. Ponudba velja do 1. julija 2023.

HoT ima najcenejši internet, ki je obenem postal še neskončen. Foto: HoT