Novo mesto dobiva visokotehnološke rešitve. Kaj vse bodo omogočale?

Mestna občina Novo mesto, Telekom Slovenije in ljubljansko tehnološko podjetje SAP Slovenija so v Novem mestu danes podpisali sporazum o triletnem pilotnem sodelovanju te občine v sistemu pametnega mesta. Novomeščanom bodo s tem med prvimi med drugim omogočili napredni dostop do številnih informacij in razne informacijsko podprte storitve.

Novomeški župan Gregor Macedoni je ob podpisu omenjenega sporazuma povedal, da gre za pilotno postavitev sistema pametnega mesta, ki predstavlja naslednjo stopnjo razvoja mest v okviru rešitev, ki jih omogoča svetovni splet.

V okviru omenjenega projekta bosta sopodpisnika v novomeški občini zasnovala napredne rešitve za pregled kakovosti zraka, za samodejno centralizirano odčitavanje stanja števcev za vodo in energente, za pametno krmiljenje javne razsvetljave in spremljanje zasedenosti javnih parkirnih mest.

V nadaljevanju projekta bodo lahko s povratnimi informacijami spremljali tudi mnenje oz. zadovoljstvo občanov z določenimi storitvami ter rešitvami.

Omenjeni sistem bodo sicer povezali s sistemom mestne kartice, ki bo občanom partnerskih mestnih občin Novo mesto, Nova Gorica in Kranj omogočala uporabo in plačevanje različnih storitev, je še dejal Macedoni.

Direktor poslovne enote poslovni trg v Telekomu Slovenije Igor Bohorč je dodal, da bodo prvo storitev, predvidoma spremljanje zasedenosti javnih parkirnih mest v Novem mestu, vzpostavili najkasneje v dveh mesecih in pol.

Bohorč je še povedal, da so se za izvedbo pilotnega projekta v Novem mestu odločili zaradi njegove primerne velikosti in odprtosti občine do inovativnosti.

Po podatkih novomeške občine razvoj pametnih mest temelji na vzpostavitvi celotnega sistema strojne in programske opreme ter aplikacijskih komponent, kot so tipala za merjenje različnih parametrov v stavbah, prostorih in na območjih, ter komunikacijske infrastrukture, ki dobljene podatke zanesljivo prenaša v osrednji sistem njihove obdelave in hrambe.