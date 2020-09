Nov zdrs Tanje Ribič: je res težko prepoznati to traparijo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lažno besedilo se za reševanje pravnih sporov glede zasebnosti na Facebooku tokrat presenetljivo ne sklicuje na rimski statut, temveč na enotni trgovinski zakonik ZDA. V obeh primerih gre sicer za napihovanje, ki s to objavo nima nobene povezave. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Med Slovenci na družbenem omrežju Facebook kroge ponovno dela starodavni zapis, ki bi moral že zdavnaj izumreti. Čeprav besedilo objave v polomljeni slovenščini uporabnikom grozi, da bo Facebook njihove podatke uporabil proti njim, če ga ne delijo, se to tudi zdaj ne bo zgodilo. Nesmislov in logičnih lukenj poln zapis, ki je na Facebooku v različnih oblikah prisoten že osem let, je med svojih 30 tisoč sledilcev tokrat sicer delila tudi slovenska estradnica Tanja Ribič.

Na neresničnost zgornjega zapisa, ki ga je v zadnjih dneh spet delilo več slovenskih uporabnikov Facebooka, med drugim tudi igralka Tanja Ribič, je vodstvo družbenega omrežja opozorilo v internetnem smislu že skoraj davnega leta 2012.

Da gre za del Facebookove pradavnine, opozarja že z velikimi črkami zapisana OPOMBA, da je Facebook "zdaj javna organizacija". Ta slab prevod izvirnika v angleščini se nanaša na Facebookov vstop na newyorško borzo 18. maja 2012.

Slovenski uporabniki družbenega omrežja Facebook so to objavo v zadnjem letu in pol množično delili že dvakrat. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Srž objave je sporočilo, da Facebook v lastne namene ne bo mogel uporabiti podatkov tistega, ki je besedilo prilepil na svoj osebni profil. Kdor objave ne bo delil, pa bo Facebooku dovolil, da še naprej uporablja njegove podatke. Še več, vse, kar je uporabnik kadarkoli objavil na Facebooku, tudi sporočila in fotografije, ki jih je že izbrisal, naj bi postalo javno.

To je seveda velika neumnost, saj je Facebook navedbe v objavi že zdavnaj ovrgel in pojasnil, da vsak uporabnik sam določa, katere njegove vsebine bodo javne in katere zasebne, kar je navedeno tudi v Facebookovih osnovnih načelih zasebnosti.

S sprejetjem pogojev uporabe ob registraciji na Facebooku družbenemu omrežju sicer podelimo tudi pravico dostopa do vseh naših vsebin, ta pravica pa preneha, ko in če jih izbrišemo oziroma izbrišemo uporabniški račun.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Nekateri slovenski uporabniki ta zapis objavljajo danes, nekateri so ga včeraj, nekateri v torek, nekateri ga bodo jutri. Kdaj bo torej tisti dan, ko vsebina njihovih profilov postane javna?



Prav tako je v zapisu navedeno, da je "vsebina tega profila zasebna", delilo pa ga je ogromno uporabnikov z javnimi profili, katerih objave lahko vidi vsak.

Marsikateri slovenski uporabnik, ki je tudi tokrat delil to objavo, najverjetneje sploh ni prebral njene vsebine. Skoraj neverjetno se namreč zdi, da bi jo v nasprotnem primeru delil kdorkoli, kaj šele mojstrica govorjene besede Tanja Ribič, saj zna bolj koherentne povedi napisati vsak prvošolec.

Na Siol.net smo že prejšnji teden opozorili na objave, ki jih med svojih 30 tisoč sledilcev na družbenem omrežju Facebook pošilja Tanja Ribič. Konkretno je šlo za videoposnetek ameriškega verskega ekstremista, ki pandemijo bolezni covid-19 slika kot zaroto svetovne elite proti človeštvu. Objava Ribičeve z videoposnetkom je zbrala kar tisoč delitev in več deset tisoč ogledov videoposnetka. Foto: Mediaspeed

Tanjo Ribič smo prosili za pojasnilo, ali pred objavljanjem vsebin na svoj profil na družbenem omrežju Facebook preveri vir oziroma verodostojnost informacij. Njen odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Besedilo je prepredeno s slovničnimi napakami in na več mestih povsem nesmiselno, kar je najverjetneje posledica neposrednega prevoda iz angleščine s spletnim orodjem, kot je Google Translate.

Za nameček je zapis utrpel podobne posledice kot besede v otroški igri telefon, saj ga je dodatno izmaličilo osem let kroženja po Facebooku. Vsakič, ko se pojavi, je namreč slabše razumljiv.

