Nov slovenski rekord olimpijskih iger v Tokiu

Letošnje olimpijske igre in z njimi povezani uspehi slovenskih športnikov so močno pritegnili zanimanje slovenske javnosti. O tem pričajo tudi količine mobilnega podatkovnega prenosa in gledanost platforme pametne televizije NEO v tem obdobju.

Tako v varnem zavetju doma kakor tudi med dopusti v Sloveniji in zunaj njenih meja smo spremljali vsa dogajanja na olimpijskih igrah, zlasti uspehe svojih športnikov. Pri Telekomu Slovenije, dolgoletnem partnerju Olimpijskega komiteja Slovenije in zvestem podporniku slovenskih športnikov, so namreč zaznali rekordne količine podatkovnega prometa v mobilnem omrežju in števila gledalcev platforme NEO na spletu.

Skoraj podvojitev količine bitov in bajtov

Tako se je čez omrežje Telekoma Slovenije v obdobju olimpijskih iger v Tokiu "pretočilo" do 80 odstotkov več mobilnih podatkov v primerjavi s primerljivim predhodnim obdobjem, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Izjemno rast so opazili tudi pri mobilnem prenosu podatkov med gostovanjem svojih uporabnikov v tujih mobilnih omrežjih ter pri številu ogledov prenosov športnih vsebin na spletnem in mobilnem kanalu platforme NEO tako v Sloveniji kot v tujini, so še zapisali.

Epidemija prestavila podatkovne rekorde, olimpijske igre pa so jih presegle

Pri Telekomu Slovenije so po sili epidemičnih razmer v lanskem letu že večkrat dosegali rekorde pri podatkovnem prenosu, predvsem zaradi šolanja in dela od doma, a so v času olimpijskih iger dosegli še večje količine mobilnega podatkovnega prenosa.

Kot so pojasnili, je to narekovalo nenehno optimizacijo omrežja in storitev v njem, kar je zagotovilo zanesljivo delovanje ob še tako povečanih obremenitvah.

V povprečju smo dogodke na Japonskem gledali skoraj štiri ure in pol

Število ogledov spletnega in mobilnega kanala platforme NEO se je v primerjavi z običajnim obdobjem v času največje gledanosti povečalo za 113 odstotkov, so razkrili pri Telekomu Slovenije. Najbolj gledan program na platformi NEO je bil drugi program nacionalne televizije, v povprečju so gledalci NEO olimpijske vsebine spremljali kar 261 minut.

Za izbrane olimpijske vsebine, kjer so nastopali slovenski športniki, so zagotovili in na enem mestu zbrali tudi sproten in hiter pregled vseh vrhuncev in pomembnih dogodkov posameznih dogodkov.

Zanesljivo polno doživetje pomembnih športnih dogodkov

Telekom Slovenije je s svojim omrežjem vstopal v slovenske domove tudi prek drugih kanalov, saj so za televizijske prenose nacionalne televizije zagotavljali gigabitno povezavo med Slovenijo in prizorišči olimpijskega dogajanja na Japonskem.

Kot so še spomnili, so podobno komunikacijsko podporo že večkrat zagotavljali tudi za druge velike športne dogodke, tudi tujim medijskim hišam za velike športne dogodke v Sloveniji, kot so smučarski skoki v Planici, pokal Vitranc ali svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki.

Zanesljive podatkovne povezave s svetom, tudi za najpomembnejše namene, pa, kot so povedali, zagotavljajo tudi za vrsto podjetij in drugih uporabnikov.