Oboževalci ameriške glasbene senzacije so po objavi lažnih golih fotografij Swiftove družbeno omrežje X in druge platforme preplavili z lastnimi objavami, ki so nekoliko udušile širjenje spornih vsebin.

V minulih dneh so po spletu zakrožile pornografske fotografije ameriške glasbene zvezde Taylor Swift, ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Poleg pevke so ogorčenje nad fotografijami izrazili njeni oboževalci ter številni ameriški politiki, vključno z Belo hišo.

Ena od fotografij zvezdnice je v samo 17 urah, preden so jo v četrtek odstranili, na omrežju X imela kar 47 milijonov ogledov.

Podjetje X je sporočilo, da objavljanje tovrstnih fotografij na platformi ni dovoljeno ter da "aktivno odstranjuje vse fotografije in bodo ustrezno ukrepali proti profilom, odgovornim za njihovo objavo".

Trenutni predlogi za iskanje na Googlu razkrivajo, kaj spletno javnost najbolj zanima o Taylor Swift - gole fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco. Foto: Google / Posnetek zaslona

Napad na Swift bi lahko osvetlil problematiko ustvarjanja pornografskih fotografij z umetno inteligenco, saj so njeni številni oboževalci že pozvali k zaostritvi zakonodaje na tem področju.

Pornografske podobe znanih osebnosti, ustvarjene z umetno inteligenco, sicer niso novost, vendar mnoge skrbi, da bodo v prihodnosti čedalje pogostejše. Žrtve pa so tudi osebe, ki niso znane, saj je vse več poročil o nadlegovanju zlasti mladih žensk na družbenih omrežjih z uporabo tehnologije deepfake.

Foto: zajem zaslona/Diamond villas resort Lažne gole fotografije zvezdnic so stare tako rekoč toliko kot svetovni splet, namenjeni pa so jim celotni portali, forumi in kanali na nekaterih družbenih omrežjih. Redkeje se takšne fotografije kot v primeru Taylor Swift znajdejo v središču pozornosti, kar zadeva širšo (spletno) javnost.



V zadnjem desetletju se spomnimo dveh večjih tovrstnih incidentov. Eden je bil leta 2014 tako imenovani Celebgate oziroma The Fappening, ko so se na splet prebile resnične osebne razgaljene fotografije številnih zvezdnic, ki so jim jih hekerji ukradli iz oblačne shrambe.



Drugi je bil ob koncu leta 2017 prvi pojav tako imenovanih posnetkov deepfake, predelanih pornografskih filmov, v katerih je umetna inteligenca obraze pornoigralk zamenjala z obrazi znanih pevk, igralk, manekenk.

Tako velik škandal, da se je odzvala celo Bela hiša

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je izrazila zaskrbljenost glede kroženja golih fotografij Swift po spletu. "Na žalost vemo, da pomanjkljiva regulacija s strani tehnoloških platform nesorazmerno vpliva na ženske in tudi na dekleta, ki so v veliki meri tarče spletnega nadlegovanja," je dodala.

"Kar se je zgodilo Taylor Swift, ni nič novega. Ženske so že leta tarče lažnih posnetkov brez njihovega soglasja," pa je dejala Yvette Clarke, demokratska kongresnica iz New Yorka, ki podpira zaostritev zakonodaje glede tehnologije deepfake.

Z besedo deepfake so označene fotografije ali videoposnetki, ki jih je danes mogoče ustvariti računalniško, in to na tako visoki ravni, da večina ljudi ne bo znala razlikovati med njimi in resničnostjo oziroma brez ustreznega znanja ne bo prepoznala ponaredkov. Tehnologija, ki to omogoča, je na spletu prosto dostopna vsem, obenem pa s časom postaja vse bolj napredna, kar pomeni, da se kakovost tako imenovanih "sintetičnih ljudi" izboljšuje. Foto: Matic Tomšič

Republikanski kongresnik Tom Kean je opozoril, da "tehnologija umetne inteligence napreduje hitreje od okvirov, potrebnih za njeno upravljanje. Ne glede na to, ali je žrtev Taylor Swift ali katera koli mlada oseba v naši državi, moramo vzpostaviti zaščitne ukrepe za boj proti temu zaskrbljujočemu trendu," je dodal.