Napravica, ki v kuhinji skrbi za varnost in je tudi zabavna #video

Največ požarov v gospodinjstvih nastane v kuhinji. Ali tehnologija lahko poskrbi za večjo varnost kuhinje ter hkrati zagotovi, da so kuhinjska opravila zabavnejša in uspešnejša? Iz finske zagonske družbe Safera ponujajo nedvomen odgovor.

Najpogostejše napake, ki povečajo tveganja neželenih dogodkov v kuhinji, so predolg čas kuhanja zaradi nenastavljenih časovnih opomnikov, prepozen začetek prezračevanja in nenadzorovanje dogajanja na štedilniku in v pečici ter okrog njiju.

Postavitev naprave Safera Sense je hitra, povezovanje s pripadajočo aplikacijo na pametnem telefonu pa vzame le še dve minuti. Foto: Safera

"Tudi ko kuhamo, ne moremo kuhinji vedno nameniti vse svoje pozornosti"

"Ko smo v kuhinji, se včasih vendarle ne moremo ves čas posvetiti kuhanju, ker je naša pozornost hkrati potrebna še drugje," je pobudo za svojo zamisel pojasnil soustanovitelj in glavni izvršni direktor finske družbe Safera Mikko Reinikainen.

Soustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe Safera Mikko Reinikainen na napovednem medijskem dogodku sejma IFA Foto: Messe Berlin

"Ali si ne bi želeli, da vas ponev opozori, kdaj je ravno prav segreta, da vas napa opozori, kdaj je čas, da jo vključite?" še pojasnjuje svojo najnovejšo idejo iz sveta povezanih naprav in interneta stvari.

Zabavna in pametna nadgradnja

V družbi Safera so se sprva ukvarjali le z napravami za preprečevanje požarov v kuhinji in so prodali že več kot četrt milijona naprav, ki za to poskrbijo.

Toda zagotavljanje varnosti mora biti tudi zabavno, bolj kot samo preprečevanje ognja v kuhinji, so nam povedali finski snovalci nove naprave za pametnejšo kuhinjo, ki smo jih srečali na jugozahodu Španije – tam je namreč potekala letošnja medijska napovedna konferenca največjega svetovnega sejma potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA.

Safera Sense nadaljuje tradicijo Saferinih naprav za preprečevanje požarov v kuhinji in hkrati prinaša nove funkcionalnosti pametne kuhinje. Foto: Srdjan Cvjetović

Več kot 20 senzorjev

Safera Sense poskrbi za pametnejšo in varnejšo pripravo hrane v kuhinji na tri načine: s časovnimi opomniki, ki jih zna nastaviti tudi sam, ko prepozna različne kuhinjske in kuharske dejavnosti, s preprečevanjem požarov v kuhinji in s spremljanjem kakovosti zraka v kuhinji, še preden se vse ozračje zapolni z neprijaznimi delci, ki jih naši čuti vida in vonja sicer ne zaznavajo (npr. PM2.5).

Safera Sense spremlja dogajanja v kuhinji z več kot 20 senzorji in pravočasno opozarja na zaključeno kuhanje, nepotrebno prižgano pečico ali štedilnik ter poslabšano kakovost zraka. Foto: Safera

V povezavi s sistemi pametnega doma, kot sta Google Home in Alexa, ali z dodatno napravo iz hiše Safera je pečico oziroma štedilnik mogoče izklopiti tudi na daljavo. Foto: Srdjan Cvjetović Njihova rešitev pametne kuhinje se postavi v trenutku in nastavi oziroma poveže z namensko aplikacijo v pametnem telefonu v nekaj minutah.

Nato s svojimi več kot 20 različnimi senzorji v posamezni napravi poskrbi, da v kuhinji – in zlasti med pripravo hrane – ne bi šlo kaj narobe.

Spremlja temperaturo pečice in štedilnika (primerni ta električne in plinske), kakovost zraka, energetsko porabo kuhal in celo gibanje okrog pečice in štedilnika.

Med drugim opozarja, kdaj je pravi čas za prezračevanje in ali je po pomoti štedilnik ostal vključen.

Soustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe Safera Mikko Reinikainen Foto: Srdjan Cvjetović

Premiera predvidoma septembra na sejmu IFA

Delujoči prototip smo že videli, premiera izdelka pa bo ravno na sejmu IFA prvi teden septembra v Berlinu. Povedali so nam tudi, da se Safera Sense uči – vsakič, ko mu potrdimo, da je bila priprava uspešna, si zapomni parametre in jih bo ob naslednji pripravi upošteval.

Kuhanje zelo pokvari kakovost zraka v kuhinji, brez ustreznega opozorila pa velikokrat začnemo prezračevati šele, ko je kakovost zraka že močno poslabšana. Foto: Srdjan Cvjetović Možna je povezava z glasovno vodenimi sistemi pametnega doma, kot sta Google Home in Alexa, kar omogoča oddaljeno upravljanje kuhal.

V odsotnosti teh sistemov lahko to funkcionalnost pridobimo z dodatno napravo Safera Smart Cooker Controller, ki bo (med drugim) v primeru kakršnegakoli preplaha poskrbela tudi za takojšen odklop štedilnika in pečice – tudi to bo javnost prvič lahko uradno spoznala ravno prve dni septembra v Berlinu na sejmu IFA.

Za zdaj jih najdemo (tudi) na platformi Indiegogo, kjer se je možno prijaviti za kodo za popust, ko bo izdelek na voljo.

Cene nam Reinikainen še ni ponudil, ker tudi še ni določena, a nam je ob omembi nezavezujoče okvirne številke zatrdil, da jim je ugodna cena visoko na seznamu prioritet. Če ne prej, bomo po napovedih sodeč izvedeli septembra.

Preberite še: