Najnevarnejša ladja na svetu: jim bo uspelo preprečiti najhujše?

Po letih negotovosti in neodločenosti so se britanske oblasti končno odločile, kaj storiti za omilitev neznanske grožnje, ki jo v eni najbolj prometnih plovnih poti v Evropi predstavlja od leta 1944 potopljena tovorna ladja ameriške mornarice SS Richard Montgomery. Na njenem krovu je namreč še vedno okrog 1.400 ton bomb, ki jih je ladja med drugo svetovno vojno tovorila v Francijo. Po najbolj črnem scenariju – če se trohneča ladja začne sesedati sama vase ali pa se vanjo zaleti drugo plovilo – bi se lahko zgodila največja nejedrska eksplozija v zgodovini. Britanska mornarica bo zato z ladje najverjetneje še letos odstranila zelo dotrajane jambore, ki so daleč največji dejavnik tveganja, saj se lahko vsak hip prevrnejo in povzročijo usoden tresljaj.

Tole sicer ni SS Richard Montgomery, temveč SS John W. Brown, a ji je bila ladja, ki od leta 1944 potopljena počiva na dnu stičišča reke Temze in Severnega morja, precej podobna. Foto: Wikimedia Commons

Ladja SS Richard Montgomery je v Veliko Britanijo prispela v začetku avgusta 1944. Tam so jo naložili z eksplozivnimi sredstvi in jo poslali v severno Francijo na pomoč zavezniškim silam, ki so Nemce takrat že počasi, a zanesljivo potiskale nazaj proti Berlinu.

134-metrska ladja, poimenovana po enem od generalov, ki so se borili med ameriško revolucijo v drugi polovici 18. stoletja, je 20. avgusta 1944 zelo kmalu po odhodu iz pristanišča v Southendu zaradi prevelikega ugreza silovito podrsala po morskem dnu. Načrtovalci poti v Francijo so namreč pozabili na oseko.

Lokacija potopljene ladje SS Richard Montgomery v ustju reke Temze ob jugovzhodni obali Velike Britanije. Razbitina je od središča Londona oddaljena približno 60 kilometrov. Z letali so označene lokacije pristajalnih stez, ki bi bile del predlaganega novega letališkega kompleksa v Temzini delti. Projekt je prebivalcem obalnih mest v neposredni bližini SS Richard Montgomery med letoma 2008 in 2013 dajal nekaj upanja, da se bo britanska vlada končno lotila eksplozivne grožnje. Takrat so londonske oblasti na čelu s takratnim županom Borisom Johnsonom začele znova načrtovati gradnjo kompleksa letališč v ustju reke Temze. Takšen projekt bi zaradi zagotavljanja varnosti zagotovo zahteval nevtralizacijo morebitne nevarnosti, ki jo predstavlja 1.400 ton potopljenega eksploziva. A z letališčem na koncu ni bilo nič, projekt so leta 2014 ukinili. Foto: Wikimedia Commons

Ladja je bila tako zelo poškodovana, da so z nje takoj začeli odnašati eksplozivni tovor. Na njej je bilo več kot šest tisoč ton različnih bomb. Preden se je ladja več kot en mesec pozneje prelomila na pol in dokončno potonila, jim je z nje uspelo rešiti približno tri četrtine eksploziva.

Preostanek je skupaj z SS Richard Montgomery končal na morskem dnu približno 2,5 kilometra od obale.

Približevanje razbitini SS Richard Montgomery je najstrožje prepovedano. Ladja leži v središču t. i. območja izključitve s premerom 800 metrov, kar pomeni, da jo morajo druga plovila zaobiti v širokem loku. Foto: Wikimedia Commons / javna domena CC by 2.0

Od brodoloma ladje ameriške mornarice je minilo že več kot 77 let, a se, kar zadeva njen položaj ali vsebino, do zdaj ni spremenilo tako rekoč nič. Britanske oblasti je bilo do zdaj glede na to, kaj je bilo in deloma še vedno je na ladji, še vedno preprosto preveč strah, da bi jo poskusile premakniti ali izprazniti.

Šele v zadnjem tednu leta 2021 so se dokončno odločili, da bodo s pomočjo britanske mornarice odstranili jambore ladje, ki trenutno predstavljajo daleč največjo nevarnost. Zaradi dotrajanosti se lahko katerikoli od njih namreč sesede in povzroči dovolj močan sunek oziroma premik razbitine, da se zdramijo tone eksploziva.

Po pričevanju prebivalcev obalnih mest in vasi, ki imajo neposreden pogled na SS Richard Montgomery, je potopljena ladja kljub prepovedi približevanja in 2,5-kilometrski oddaljenosti od kopnega vaba za veslače in celo plavalce. Takole je junija 2015 ob enem od jamborov ladje poziral 36-letni Shane Skinner, fotografijo delil na družbenih omrežjih in si nakopal velike težave. Foto: Snapchat

Po ocenah britanske vlade, ki skoraj vsako leto naroči strokovno poročilo o stanju SS Richard Montgomery, je na krovu ladje okrog 1.400 ton eksplozivnih sredstev oziroma približno devet tisoč različnih bomb.

Med njimi je okrog 2.500 kasetnih bomb, ki oblasti skrbijo najbolj, saj so jih leta 1944 pred prevozom v Francijo že opremili z detonatorji. To pomeni, da jih lahko sproži večji premik razbitine ali pa trk drugega plovila v ladjo.

Foto: Wikimedia Commons Kasetne bombe so znane po tem, da nevarnost za okolico predstavljajo še dolgo po tem, ko se je oboroženi spopad že končal. Takšne bombe delujejo tako, da ob eksploziji razpršijo več manjših eksplozivnih ali zažigalnih teles.



Ogromno razdejanje lahko povzroči že ena sama kasetna bomba, kaj šele če jih je v bližini drugega eksploziva kar 2.500. Tale na zgornji fotografiji je sicer še bolj nevarna od klasičnih eksplozivnih kasetnih bomb, saj vsebuje kapsule z živčnim plinom sarinom.

Leta 2004 je znanstvena analiza tovora, ki je ostal na potopljeni ladji SS Richard Montgomery, posvarila, da je britanska vlada v prejšnjih desetletjih celo podcenjevala morebitno nevarnost v ustju reke Temze.

Morebitna detonacija bomb na krovu ladje bi lahko sprožila največjo nejedrsko eksplozijo v zgodovini in dvignila petmetrski cunami, rušilni val, ki bi opustošil bližnja obalna mesta, so posvarili znanstveniki in britanske oblasti opomnili tudi, da je razbitina tiktakajoča časovna bomba. Stara eksplozivna sredstva lahko zaradi dotrajanosti namreč postanejo nestabilna in eksplodirajo spontano.

SS Richard Montgomery leži sredi ene najbolj prometnih plovnih poti v Veliki Britaniji. Leta 1980 je zaradi slabe vidljivosti v z eksplozivi naloženo razbitino skoraj trčil danski tanker, a se ji je na srečo izognil v zadnjem trenutku. Foto: Wikimedia Commons / javna domena CC by 2.0

Britansko obrambno ministrstvo je v najnovejši oceni tveganja med drugim opozorilo tudi, da bi lahko eksplozija razbitine ogromno količino vode in kosov ladje SS Richard Montgomery pognala več kot tri kilometre nad gladino vode.

Ladja po ugotovitvah britanske vlade počasi, a zanesljivo razpada, saj se v njenem trupu tvorijo nove razpoke. Dovolj obsežna strukturna sprememba lahko povzroči večji premik razbitine, ta pa eksplozijo, v najslabšem primeru tudi eksplozivno verižno reakcijo. Prav zaradi tega so se oblasti odločile za odstranitev jamborov.

Ladja SS Richard Montgomery na morskem oziroma rečnem dnu leži v dveh kosih. Tako britanska obalna straža kot britanska vlada sicer menita, da so možnosti za uresničitev najbolj črnega scenarija, torej ogromne eksplozije, majhne, priznavata pa, da se ladja SS Richard Montgomery počasi razkraja. V študijah stanja ladje, ki jih je britanska vlada naročila med letoma 2008 in 2011, je namreč opisano postopno večanje razpok v ladijskem trupu. Foto: gov.uk

Opomba: prvotna različica članka je bila prvotno objavljena leta 2019.