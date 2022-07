Najboljši televizor v tem cenovnem rangu? To je eden izmed bolj pričakovanih televizorjev tega leta.

Televizorji Samsung Neo QLED 8K 2022 s številnimi inovacijami in funkcijami gotovo spadajo v kategorijo najboljših televizorjev na trgu. Neo QLED prinaša nove dimenzije uživanja ob spremljanju filmov in serij, igranju videoiger, kot popolna naprava pa se bo izkazal še ob številnih drugih aktivnostih, tudi kot odlična delovna postaja pri delu od doma. Televizorji so v svojem ciklu razvoja nedvomno prehodili dolgo pot. Danes je skladno z napredkom tehnologije ponudba toliko večja, hkrati pa je za potrošnika izbira toliko težja. Televizorje Neo Qled odlikuje predvsem dobro razmerje med ceno in funkcionalnostmi visokega razreda, kupec pa za svoj denar resnično prejme kakovosten televizor.s številnimi inovacijami in funkcijami gotovo spadajo v kategorijo najboljših televizorjev na trgu. Neo QLED prinaša nove dimenzije uživanja ob spremljanju filmov in serij, igranju videoiger, kot popolna naprava pa se bo izkazal še ob številnih drugih aktivnostih, tudi kot odlična delovna postaja pri delu od doma.

Prefinjen videz

Kje začeti? Najbolje kar s tistim, kar najprej pritegne našo pozornost – obliko in dizajnom. Samsung je prvi seriji televizij Samsung Neo QLED 2022 veliko pozornosti posvetil oblikovanju. Serija Neo QLED 2022 predstavlja naslednjo razvojno stopnjo oblike televizorja in tisti kanček blišča, ki bo s privlačno obliko ter dizajnom, ki izžareva eleganco in preprostost hkrati, obogatil vaš prostor.

Absolutno lepoto minimalizma poudarjajo črni robovi, ki jih skoraj ni, ter izjemno tanek okvir – vse skupaj pa oblikovno sledi premisi odstranitve vseh motečih dejavnikov za popolno realistično izkušnjo. Prefinjen videz dodatno omogoča še tanjša postaja One Connect Box, ki odpravlja vso navlako. Lahko jo preprosto skrijete na hrbtno stran televizorja ali pa jo pospravite na stran, stenski nosilec Slim Fit pa bo s tesnim prileganjem poskrbel, da bo vaš televizor tesno nameščen na steno za čist in brezhiben videz.

Kinematografska kakovost slike

Da bo ogled filma doma prav tako čutno navdušujoč kot v kinu, poleg dobrega izbora filma ali serije potrebujemo tudi ustrezen televizor. Da, ogled najbolj pričakovanih serij tega leta, kot so (glede na podatke spletnega portala IMDB) priredba priljubljene videoigre Halo, serija Obi-Wan Kenobi in House of the Dragon, bo na televizorjih Samsung Neo QLED drugačen. Tako kot so si omenjene vsebine zamislili ustvarjalci. Zakaj? Neo QLED Smart TV z različnimi tehnologijami omogoča kinematografsko kakovost slike iz udobja vašega doma.

Linija Neo QLED namreč vključuje funkcije, ki ustvarjajo najbolj "realistične" prizore do zdaj, s čimer kakovost slike prehaja na povsem novo raven. Najmanjše podrobnosti, ki jih omogoča profesionalna tehnologija Quantum Matrix, vas potegnejo v dogajanje. Nevralni procesor Quantum 8K uporablja tudi umetno inteligenco in izboljša stopnjo kontrasta za kristalno jasno sliko.

Profesionalna tehnologija Quantum Matrix obenem prinaša izjemno zmanjšanje prekomerne osvetljenosti slik z inovativnimi drobnimi LED-lučmi Quantum Mini, ki natančno nadzorujejo svetlobo in zagotavljajo natančno osvetlitev globlje črnine. Užitek v vseh podrobnostih omogoča HDR10+, ki dinamično prikazuje tone in prilagaja barve posameznemu prizoru. Milijarda odtenkov natančnih barv s kvantnimi pikami v nano velikosti pa vam bo omogočila, da boste videli stoodstotni obseg barv v vseh vsebinah.

Zvok kot v koncertni dvorani

Izkušnjo popolnega zadovoljstva dodatno dopolnjuje kakovost zvoka – še tako dobra slika namreč potrebuje tudi odličen zvok. Tudi tu televizija Neo QLED ne razočara. QLED Smart TV s sistemom ozvočenja prinaša zvok, ki ga je mogoče primerjati z zvenom v koncertni dvorani.

Za odličen zvok bo poskrbela tehnologija Dolby Atmos®, ki z novim prostorskim načinom razkrije vse podrobnosti z neprimerljivo razločnostjo in globino. Naj gre za igranje iger, poslušanje koncertov ali spremljanje akcijskih filmov, zvok vas bo posrkal vase in vam zagotovil izjemno resnično izkušnjo.

Tudi na odličen zvok vpliva umetnega inteligenca. Tehnologija samodejnega optimiziranja zvoka uporablja umetno inteligenco za optimizacijo zvoka na podlagi analize scen v resničnem času glede na njihovo vsebino. Vse, kar morate pri inovativnem televizorju Samsung Neo QLED za odličen zvok storiti je, da ga vključite, vse preostalo preprosto uredi različna tehnologija. Tehnologija Object Tracking Sound Pro je zaslužna, da zvok sledi dogajanju na zaslonu v vse smeri, medtem ko bo tehnologija SpaceFit analizirala prostor in na tej osnovi samodejno nastavila zvok TV-zaslona na optimalne vrednosti.

Pravi partner pri številnih aktivnostih

Naši domovi so v zadnjem obdobju postali tudi pisarne in celo telovadnice. Tudi v tem kontekstu so današnji, tehnološko napredni televizorji še kako uporabni in priročni. Priklop različnih naprav lahko televizijo spremeni v pisarno prek povezave z aplikacijami za osebni računalnik in videoklice. Televizija Neo Qled ponuja številne funkcije za pametnejši način dela od doma, enostavnejšo povezavo s sodelavci ter na primer za udobnejši in širši pregled nad dejavnostmi. Način Multi View vam omogoča, da zaslon razdelite na kar štiri dele, kar je še posebej priročno takrat, ko potrebujete več zaslonov za delo ali želite spremljati več vsebin hkrati.

Poleg dela pa je lahko Neo QLED vaš odlični pomočnik pri domači vadbi. Veliko vlogo pri tem ima lahko aplikacija Samsung Health, prek katere lahko uživate v obsežni zbirki najboljših vadb. Aplikacija ponuja vadbe priljubljenih strokovnjakov za fitnes, ki vam bodo predstavili širok razpon aktivnosti – od pomirjujočih vodenih meditacij do visokointenzivnih treningov.

Napredna igralna izkušnja in številne prejete nagrade

Radi igrate videoigre? Potem vas bo novi televizor Samsung Neo QLED 8K zagotovo navdušil. Neo QLED Smart TV prinaša tudi številne prednosti na področju igranja iger, ki zagotovo predstavljajo priljubljen vir zabave tako za mlade po letih kot mlade po duši.

Televizor premore vse, kar potrebujete za igranje iger na visoki ravni: vmesnik HDMI 2.1 zagotavlja frekvenco osveževanja 120 Hz, podpira pa tudi vse trenutne tehnologije prilagodljive sinhronizacije, kot so G-SYNC, FreeSync Premium Pro in VRR. Omenjene funkcije zagotavljajo, da je igranje iger gladko in tekoče. Z Neo QLED 8K, ki prinaša številne tehnologije, zasnovane za igranje iger, lahko vsekakor uživate v izkušnji igranja videoiger na novi ravni. Izjemno široki akcijski zaslon Super Ultrawide v razmerjih stranic 21 : 9 in 32 : 9 nenehno preverja optimizacijo igre in statistiko v realnem času. O tem, da je kakovost igranja iger tako na Neo QLED 8K kot 4K izjemna, pričata tudi nedavno prejeti nagradi za odlično kakovost slike CES Innovation Award.

To pa ni edina nagrada, ki jo je omenjen televizor prejel. Kar trije modeli Neo QLED 8K in trije modeli Neo QLED 4K so za leto 2022 pridobili certifikat z zmanjšanjem teže izdelka in porabe energije v fazi uporabe. Na natečaju iF Design Award 2022 je bil v kategoriji izdelkov poleg drugih naprav nagrajen prav model Neo QLED 8K.