Najboljša ponudba za črni petek 2021

Črni petek bo v petek, 26. novembra, a v številnih spletnih trgovinah in na spletnih straneh so se že začele velike razprodaje. Keysoff je že objavil, kaj lahko pričakujete na razprodaji. Predstavljamo vam najboljšo zgodnjo ponudbo ob črnem petku na Keysoffu in informacije v zvezi s črnim petkom, da se boste lahko pripravili in izkoristili odlično ponudbo še pred razprodajo zalog. Letos vas čaka izjemna ponudba za Windows 10, Officeove pakete in ostale nove izdelke.

Posebna ponudba ob črnem petku (Najnižje cene letos brez kupona)

Dodatni popusti

Dodatni 50-odstotni popust na operacijske sisteme: Poleg Windowsa 10 Professional lahko na Keysoff.com kupite tudi druge operacijske sisteme in programe z dodatnim popustom. Kupite lahko Windows Server, Windows 10 Home ali Windows 10 Enterprise. Če hočete izkoristiti popust, uporabite kodo BP50.

60-odstotni popust na paket Windowsovih operacijskih sistemov in Officeovih programov: BP60

Še višji popust vas čaka, če boste kupili paket Windowsa in Officeovih programov. Windows 10 Professional in Office 2021 Professional za samo 42,00 €.

60-odstotni popust na ostale Microsoftove izdelke: BP60

Na Keysoffu boste našli tudi številne Microsoftove izdelke, na primer različne verzije Officea, Projecta in drugo. Zdaj jih lahko kupite s 60-odstotnim popustom.

Ne čakajte in še danes izkoristite to izjemno ponudbo. Glede na veliko povpraševanje ne vemo, kako dolgo bomo še imeli zaloge, zato naročite že zdaj, da pozneje ne boste razočarani, ker ste zamudili priložnost.

Odlična pomoč strankam, tudi prek video klica

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred ali po naročilu? Vedno smo vam na voljo. Pri KeysOff.com smo ponosni na odlično pomoč strankam. Vprašanja lahko pošljete na service@keysoff.com ali pa nam jih zastavite prek video klica na KeysOff.com in naši prijazni svetovalci vam bodo pomagali po svojih najboljših močeh.