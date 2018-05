Na vrhu brez sprememb: Siol.net tudi aprila najbolj priljubljena slovenska spletna stran

Tretjič v sedmih mesecih in drugi mesec zapored je Siol.net v skupnem seštevku najbolj obiskana slovenska spletna stran, kažejo podatki MOSS

Tretjič v sedmih mesecih in drugi mesec zapored je Siol.net v skupnem seštevku najbolj obiskana slovenska spletna stran, kažejo podatki MOSS (Merjenje obiskanosti spletne strani), ki so te dni dopolnjenji z najnovejšimi aprilskimi meritvami.

Med uporabniki mobilnih naprav še večkrat na samem vrhu

Siol.net aprila ni bil na prvem mestu samo v skupni uvrstitvi, temveč tudi med uporabniki mobilnih telefonov in tablic. Prav v teh kategorijah je Siol.net že večkrat zasedel prvo mesto – med uporabniki mobilnih telefonov je v zadnjih 13 mesecih devetkrat zasedel prvo mesto in dvakrat drugo.

Ustvarjalci spletne strani Siol.net v tem vidijo spodbudno dejstvo, da se Siol.net ne bere samo na namiznih računalnikih doma in na delovnih mestih, temveč resnično povsod, kjer uporabniki pričakujejo hitro, kakovostno in ažurno informacijo.

Siol.net izdaja podjetje TSmedia, ki se lahko edino pohvali s štirimi spletnimi mesti med 12 najvišje uvrščenimi slovenskimi spletnimi stranmi. Poleg digitalnega medija Siol.net so to še slovenska vstopna točka v internet najdi.si, interaktivni telefonski imenik itis.si in poslovni asistent bizi.si.

"To je zdaj realnost!"

"Letošnja pomlad je vroča v mnogo pogledih in ne zgolj simbolično ali vremensko," je z neskritim ponosom povedal odgovorni urednik Siol.net Blaž Jarc.

"Veseli me, da ljudje prepoznavajo prizadevanja našega uredništva, da se z dobrimi, relevantnimi in pravočasnimi vsebinami približamo najrazličnejšim skupinam uporabnikov, a pomlad je šele začetek. Že poleti pripravljamo nekaj novosti, za jesen pa še več vznemirljivih presenečenj. Naša uvrstitev na najvišjo stopnico ni več nikakršno presenečenje – na to smo ponosni, a se tudi zavedamo odgovornosti, ki jo prvo mesto prinaša," je še povedal ob najnovejši objavi rezultatov MOSS.

Siol.net je del največjega slovenskega založniškega spletnega omrežja

TSmedia ima tako največje slovensko založniško spletno omrežje, ki edino med tovrstnimi omrežji dosega več kot 700 tisoč unikatnih bralcev in je najmanj v zadnjih 12 mesecih po rezultatih MOSS prav tako prvo v Sloveniji.