Mogočen partner in zajetno nakazilo: podjetju Slovencev uspel veliki met

Fastcast za iskanje novih kadrov, ki jim je stati pred kamero izziv oziroma se s tem preživljajo, danes že uporabljajo profesionalni fotografi in snemalci tako imenovanih stock vsebin, tuji filmarji, oglaševalske agencije in celo prepoznavni ustvarjalci vsebin za YouTube. Foto: Pixabay

Slovensko zagonsko podjetje Fastcast, ki razvija istoimensko spletno platformo za povezovanje talentov s producenti, ustvarjalci vizualnih vsebin in oglaševalci, je sklenilo partnerstvo z enim največjih trgovcev s fotografijami in videoposnetki na svetu. Prejeli so tudi izdatno finančno injekcijo, ki jo bodo izkoristili za širitev posla v tujini, v prvi vrsti želijo uspeti predvsem v Nemčiji.

Kaj dela Fastcast?

Leta 2016 ustanovljeni Fastcast deluje kot spletni agent za talente, kot so fotomodeli, igralci, plesalci, vplivneži in posamezniki z drugimi znanji, in kot spletni skavt za produkcijske hiše, filmske studie, oglaševalske agencije, podjetja, ki iščejo ambasadorje za svoje znamke.

Primer oglasa na platformi Fastcast. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Takšen pristop k iskanju honorarnega dela oziroma novih talentov ukinja posrednika ter talentom in skavtom omogoča takojšnjo vzpostavitev neposredne komunikacije, poudarjajo v podjetju. Fastcast je na istoimenski spletni platformi do zdaj zastopal že več kot 100.000 posameznikov z vsega sveta.

Kdo vodi in kdo je ustanovil Fastcast?

Direktor in eden od ustanoviteljev Fastcasta je David Halb, v ustanovitev in razvoj podjetja ter njegove storitve pa so bili vpleteni tudi posamezniki s kar dolgo kilometrino na področjih podjetništva, razvoja spletnih aplikacij in financ.

V ozadju spletne platforme Fastcast deluje umetna inteligenca, ki ne le skrbi za avtomatizacijo povezovanja talentov in skavtov oziroma podjetij, temveč ima tudi zmožnost osebnega prilagajanja izbora primernih kadrov oziroma ponudnikov honorarjev vsakemu glede na preference vsakega uporabnika posebej. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To so med drugim Matej Gregorčič in Vasja Veber, sicer soustanovitelja družbe Viberate, enega tudi v svetovnem merilu najuspešnejših slovenskih kriptopodjetij, ki razvija zelo podobno spletno platformo kot Fastcast (povezovanje glasbenikov z organizatorji koncertov), programer Jošt Novljan, slovenski podjetniški pospeševalnik ABC Accelerator in finančni svetovalec David Vegelj​​​​​​.

Kdo je partner, s katerim je Fastcast sklenil sodelovanje?

Kot je za Siol.net povedal direktor podjetja Fastcast David Halb, imena novega partnerja trenutno še ne morejo razkriti, saj bi rad ostal neimenovan, dokler ne bo uradno vpisan v registru, kar se bo zgodilo 4. novembra. Po tem datumu bodo objavili ime partnerja in v sodelovanju z njim tudi začeli z izvajanjem prvih aktivnosti na nemškem trgu.

Znan je sicer podatek, da je novi poslovni partner podjetja Fastcast ena največjih svetovnih platform za spletno prodajo fotografij in videoposnetkov.

Direktor Fastcasta David Halb o tem, kaj delajo v podjetju:

Kolikšna je bila vrednost investicije v slovensko podjetje in kaj bodo s tem denarjem naredili pri Fastcast?

Nov poslovni partner je v podjetje Fastcast vložil 400.000 evrov, je za Siol.net razkril David Halb.

Velika večina tega denarja bo namenjena širjenju dejavnosti na tuje trge, del pa ga bodo porabili tudi za zaposlitev novih kadrov, v prvi vrsti za širitev oddelkov za podporo uporabnikom in prodajo. Fastcast je v začetku meseca oktobra sicer že iskal tudi nove programerje.

