Liter in pol radenske za več kot tri evre: kje imajo takšne cene?

Eden od uporabnikov največjega spletnega foruma Reddit je objavil fotografijo police z "evropsko hrano", ki je na voljo v njegovem lokalnem supermarketu v ameriškem New Yorku. Večinoma gre za prehranske izdelke iz Velike Britanije in Nemčije, a je na policah mogoče najti tudi nekatere, ki jih zelo dobro poznamo tudi pri nas. Med njimi je tudi slovenska mineralna voda iz Radencev.

Oddelek z "evropsko hrano" je v eni od newyorških poslovalnic ameriške verige živilskih supermarketov Wegmans.

1,5-litrsko plastenko radenske, ki jo najdemo na najnižji polici, je mogoče kupiti za 3,49 ameriškega dolarja, kar je 3,32 evra. To je nekaj več kot trikrat višja cena v primerjavi s trenutno redno ceno (0,99 evra) enake embalaže radenske, ki jo najdemo na policah slovenskih trgovin.

Cena ene najbolj prepoznavnih slovenskih znamk pijač je na fotografiji sicer delno zakrita, jo je pa mogoče najti na uradni spletni strani trgovine Wegmans, kjer so sicer narobe napisali ime kraja, v katerem jo polnijo (Redenci namesto Radenci).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na policah med drugim najdemo tudi slovito Podravkino mešanico začimb Vegeta, ki je v 170-gramskem pakiranju na prodaj za 4,99 dolarja oziroma 4,74 evra, kar je več kot dvakrat dražje (za primerljivo pakiranje) kot v Sloveniji.

Med bolj prepoznavnimi izdelki, ki so za ameriške kupce evropska eksotika, so še čokolade Milka, Bounty in Lion, rezanci Maggi ter napolitanke Manner.