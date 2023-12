Lastnike računalnikov kmalu čaka težka odločitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Logična izbira za vse, ki ne bodo želeli biti izpostavljeni varnostnim grožnjam, ki bodo posledica odkritja morebitnih obstoječih lukenj v Windows 10 – hekerji po ukinitvi uradne podpore operacijskim sistemom praviloma povečajo tovrstna prizadevanja –, bo nadgradnja na Windows 11. Toda to za marsikoga ne bo tako preprosto, sploh za lastnike nekoliko starejših, a še vedno uporabnih računalnikov.

Logična izbira za vse, ki ne bodo želeli biti izpostavljeni varnostnim grožnjam, ki bodo posledica odkritja morebitnih obstoječih lukenj v Windows 10 – hekerji po ukinitvi uradne podpore operacijskim sistemom praviloma povečajo tovrstna prizadevanja –, bo nadgradnja na Windows 11. Toda to za marsikoga ne bo tako preprosto, sploh za lastnike nekoliko starejših, a še vedno uporabnih računalnikov. Foto: Shutterstock

Windows 10, trenutno še vedno z naskokom najbolj priljubljen operacijski sistem za osebne računalnike, bo varnostne posodobitve prejemal še slabi dve leti, nato pa ga bo Microsoft odklopil z aparatov in podporo še tri leta ponujal zgolj proti plačilu. Milijoni uporabnikov po vsem svetu bodo nato postavljeni pred štiri izbire. Za tiste, ki se ne želijo ločiti od Windows 10, najverjetneje nobena ne bo idealna.

"Desetka" ima kljub temu, da je izšla že pred osmimi leti, v primerjavi z drugimi različicami operacijskega sistema Windows še vedno dominantni tržni delež, saj je po zadnjih podatkih analitičnega portala StatCounter nameščena na skoraj 70 odstotkih vseh osebnih računalnikov z Windowsi (in je posledično tudi najbolj razširjen operacijski sistem za osebne računalnike).

Novembra letos so bili razkriti podatki, da je operacijski sistem Windows 11 dve leti po izidu nameščen na okrog 400 milijonih mesečno aktivnih naprav, Windows 10 pa kljub starosti še vedno na kar milijardi mesečno aktivnih naprav. Foto: Shutterstock

Z nekaj manj kot 27-odstotnim tržnim deležem sledi Windows 11, naslednik, za katerega je Microsoft ob izidu Windows 10 sicer zatrjeval, da ga ne bo in da bo Windows 10 zadnji operacijski sistem, ki ga bodo kadarkoli potrebovali. Windows 11 je izšel oktobra 2021, pri Microsoftu pa so ga opisali kot preprostejšega za uporabo in hkrati bistveno naprednejšega od Windows 10, pa tudi kot varnejšo platformo.

Razmerje se bo najverjetneje začelo drastično spreminjati po 14. oktobru 2025, ko se izteče Microsoftova podpora operacijskemu sistemu Windows 10, kar pomeni, da zanj ne bodo več izhajali popravki in pa predvsem posodobitve, ki krpajo novoodkrite varnostne luknje.

Kot je ta teden na Microsoftovem blogu zapisal Jason Leznek, ki pri Microsoftu bdi nad tako imenovanimi življenjskimi cikli programske opreme, bo uporabnikom po izteku podpore na voljo še triletno obdobje podaljšane podpore (Extended Security Update). Ta bo plačljiva, vključevala pa bo izključno varnostne posodobitve, ne pa tudi novih funkcionalnosti za Windows 10.

Marsikdo bo moral do oktobra 2025, če bo želel uporabljati Windows 11, kupiti celo nov računalnik. Foto: Shutterstock

Leznek v kontekstu podaljšane podpore sicer omenja predvsem poslovne uporabnike, torej podjetja in različne organizacije, je pa na koncu njegovega zapisa namig, da bo program podaljšane podpore morda na voljo tudi posameznim, torej "domačim" uporabnikom.

Kakšne možnosti izbire bodo imeli uporabniki Windows 10 po 14. oktobru 2025?

Logična izbira za vse, ki ne bodo želeli biti izpostavljeni varnostnim grožnjam, ki bodo posledica odkritja morebitnih obstoječih lukenj v Windows 10 – hekerji po ukinitvi uradne podpore operacijskim sistemom praviloma povečajo tovrstna prizadevanja –, bo nadgradnja na Windows 11.

Če ima uporabnik obstoječi licenčni ključ za Windows 10, lahko vsaj trenutno to še vedno stori brezplačno – kako bo leta 2025, torej tik pred koncem uradne podpore, ne vemo –, v nasprotnem primeru pa bo moral kupiti licenčni ključ za Windows 11 (ali pa presedlati na virtualni PC z Windows 11 v Microsoftovem oblaku Windows 365, kar je privlačna možnost predvsem za poslovne uporabnike).

Kot se je to dogajalo v preteklosti, na primer ob koncu življenjskih ciklov Windows 7 in Windows XP, bo kar lepo število uporabnikov morda prezrlo opozorila, da jamstva za krpanje morebitnih varnostnih lukenj nimajo več, in bodo še naprej uporabljali priljubljeni operacijski sistem.

Kdor bo želel in če bo to mogoče, bo lahko tri leta po izteku podpore tudi doplačeval za podaljšano podporo prek programa Extended Security Update.

Za mnoge druge izbire ne bo – kupiti bodo morali nov računalnik

Če tega ne bodo storili do 14. oktobra 2025, bodo morali milijoni uporabnikov po vsem svetu zaradi migracije na Windows 10 kupiti nove osebne računalnike, saj se prehod z Windows 10 na Windows 11 z vidika strojne opreme bistveno razlikuje od zadnje velike migracije, torej z Windows 7 na Windows 10.

Kdor je nov osebni računalnik kupil v zadnjih petih letih, najverjetneje ne bo imel težav, mnogi osebni računalniki s procesorji, starejšimi od približno šest let, pa z Windows 11 niso več združljivi. Tu je seznam vseh procesorjev, ki podpirajo Windows 11.

Takšno sporočilo lahko v Windows 10 danes vidi marsikateri lastnik še vedno povsem uporabnega in za njegove potrebe povsem dovolj zmogljivega računalnika. Foto: Matic Tomšič

Podprti procesorji proizvajalca Intel, na primer, vključujejo osmo (družina Coffee Lake, ki je izšla leta 2017) in novejše generacije ter peščico najzmogljivejših primerkov sedme generacije, ki pa niso veljali za čipe za "množice".

Kdor še vedno uporablja osebni računalnik s hitrejšim Intelovim procesorjem šeste ali sedme generacije, ki je lahko v mnogih najpogostejših scenarijih tudi danes povsem zadovoljivo hiter čip za vsakdanje delo in poganjanje številnih ne sicer ravno najnovejših videoiger (ob primerni podpori drugih komponent), bo moral za poganjanje Windows 11 oktobra 2025 kupiti nov računalnik, pa četudi mu z vidika lastnih potreb tega morda še ne bi bilo treba storiti.