Kreativne ideje, kako več časa preživeti na prostem

Čeprav so jutra še razmeroma hladna, se temperature čez dan že pošteno dvigajo ter skupaj z zvončki in drugimi spomladanskimi cvetlicami, ki že prihajajo na plan, opozarjajo na prihod pomladi. To je čas, ki nam prinaša daljše in bolj sončne dneve, ko bomo spet brez težav po naravni poti pridobivali dovolj vitamina D in se hkrati pogreli pod toplimi sončnimi žarki. Preverili smo, kako spomladi poskrbeti, da bomo več časa preživeli na prostem ter ostali v stiku in vedno povezani z najdražjimi.

Prestavite svoje aktivnosti iz zaprtih prostorov na prosto

Ne samo več dnevne svetlobe, tudi svež zrak odločilno prispeva k boljšemu počutju. Daljši spomladanski dnevi pa so kot nalašč, da več časa preživite na svežem zraku. Izgovorov je mnogo, zato smo tokrat poiskali kreativne ideje, s pomočjo katerih boste lahko ob sončnem vremenu čim več časa preživeli zunaj, celo med tednom in tudi med delavnikom. Pa poglejmo, kako.

#1 Jutranja rutina na svežem zraku. Ne glede na to, kako je videti vaša jutranja rutina, zagotovo lahko vsaj en del nje opravite na vrtu, terasi ali pa kar na balkonu. Zakaj ne bi prve jutranje kave spili ob čudovitem razgledu na prebujajočo se naravo? Tako boste že zjutraj dobili več energije in boljši zagon za svoje dnevne aktivnosti.

Izkoristite sprehod še za klepet s prijatelji. Foto: Shutterstock

#2 Klepetajte med hojo. Vedno je premalo časa za klepet s prijatelji, ki jih že dolgo časa niste poklicali. Vzemite telefon in se odpravite na sprehod, med katerim lahko poklepetate z vsemi prijatelji, ki jim že predolgo dolgujete klic.

#3 Imejte sestanek na prostem. Zakaj ne bi tedenskega kolegija imeli kar zunaj, morda na vrtu bližnjega lokala ali kakšni drugi lokaciji, v parku, odvisno seveda od sedeža vašega podjetja. Tako boste lahko tudi med delovnim časom pridobili nekaj vitamina D in energije za nadaljnje delo.

Peljite na sprehod psa iz pasjega zavetišča. Uživali boste prav tako kot on. Foto: Shutterstock

#4 Združite prijetno s koristnim. Dobrodelna dejavnost vas lahko še bolj spodbudi, da boste vaš prosti čas preživeli zunaj. Lahko sodelujete v lokalni čistilni akciji ali pa se javite za sprehajanje psov iz bližnjega zavetišča za živali. Če imate v svoji bližini starejšo osebo, morda starša samohranilca, mu predlagajte, da lahko namesto njega skočite po opravkih.

#5 Čas je za večerni sprehod. Zamenjajte kavč za raziskovanje okolice. Z vse daljšimi dnevi imate vse več možnosti za krajši sprehod, tudi po večerji.

#6 Fotografiranje narave. Naj na vašem profilu na Instagramu ponovno zasijejo pisane barve pomladi. Na sprehodu boste hitro našli prizore prebujajoče se pomladi, ki lahko s svojimi sijočimi barvami osvežijo snežno belino vašega Instagrama. Morda boste s čudovitimi fotografijami na plan zvabili tudi svoje prijatelje.

#7 Popestrite dnevne opravke. Naši popoldnevi so prepolni različnih opravkov, ki so postali del dnevne rutine. Razmislite, ali bi se lahko po nakupih odpravili v trgovino, ki je bližje vašemu domu, in s tem pridobili čas še za večerni sprehod. Morda bi se lahko po nekaterih opravkih namesto z avtomobilom odpravili kar peš ali s kolesom. Čas je, da opravila prilagodite pomladnemu vremenu.

Piknik v naravi. Tudi tako se lahko družite s prijatelji. Foto: Shutterstock

#8 Piknik s prijatelji. Vzemite si več časa za prijatelje. Če se nam je ob krajših dnevih zdelo, da enostavno nimamo dovolj časa za druženje, se to s pomladjo zagotovo spreminja. Nobene potrebe ni, da se vedno dobimo doma. Zakaj se ne bi odpravili ven? Ob tem nimamo v mislih restavracije, odpravite se v naravo, tudi tam lahko skupaj nekaj pojeste in spijete. Piknik v parku je kot nalašč za to.

#9 Prebudite tudi svoj mobilni paket. Vstopite v pomlad z novim mobilnim paketom, ki bo poskrbel za brezskrbno in neomejeno komunikacijo znotraj najhitrejšega omrežja 5G (po meritvah pomočjo aplikacije Ookla Speedtest).

Namesto v zaprtih prostorih se raje gibajte zunaj. Foto: Shutterstock

#10 Zamenjajte telovadnico za zeleno površino. Prehod iz zime v pomlad je odličen čas, da svoje fizične aktivnosti preusmerite iz telovadnic na prosto. Gibanje na prostem blagodejno vpliva na naše telesno in duševno zdravje ter krepi organizem, zato se le nadihajte svežega zraka. Če vam tek ne ustreza, morda letos preizkusite kolesarjenje.

#11 Šotorjenje? Zakaj pa ne. Naredite za konec tedna nekaj drugačnega. Z boljšo polovico se odpravita v naravo. Če je ta trenutek še premrzlo, da bi prenočila v šotoru, pa zunaj, na prostem, preživita vsaj sončen del dneva. Zakurita si ogenj, pripravita piknik in se zabavajta ob družabnih igrah. Če imate otroke, bodo ob vsem tem zagotovo uživali tudi vaši najmlajši.