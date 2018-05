Končno: pametni telefon, ki bo zares nadomestil fotoaparat

Vsebino omogoča Sidera

Po dveh navdušujočih predhodnikih, P10 in Mate, je Huawei na prodajne police poslal še boljšo različico, izpopolnjeno v vseh detajlih. In čeprav je že Mate Pro navdušil še kako zahtevne uporabnike, je P20 presegel vsa pričakovanja – kriterij izpopolnjenosti so dosegli čisto nove višave.

Največja prednost P20 Pro – profesionalni fotoaparat

P20 Pro vam bo omogočil čisto drugačno izkušnjo fotografiranja, in to v še tako neverjetno težavnih okoliščinah – tema, močna svetloba, gibanje … to so samo nekateri od glavnih motečih dejavnikov, zaradi katerih fotografija nikoli ne uspe, tako kot bi si želeli.

In prav v takšnih pogojih se pokaže prava kakovost fotoaparata. Večerna zabava, piknik ob sončnem zahodu, večerni sprehod z otroki. Bistvo naših fotografij je vedno samo eden: ujeti pravi trenutek! S trojno kamero Leica na telefonu Huawei P20 Pro je ta izziv zdaj z lahkoto dosežen.

Huawei P20 Pro s prvo trojno kamero Leica ulovi okoli 20 odstotkov več svetlobe od drugih pametnih telefonov.

Telefon, ki navdušuje tudi profesionalne fotografe

Če se nam je še pred leti zdelo nemogoče, da bi lahko z mobilnikom posneli profesionalne fotografije, je Huawei P20 Pro to omogočil. S prvo trojno kamero Leica odpira povsem nove možnosti pri uporabi mobilne fotografije, ki postaja najpomembnejša funkcija naših telefonov.

Vsi si želimo popolne fotografije ne glede na okolje. S Huawei P20 Pro, ki ima velikost senzorja (1/1,78'' na glavni kameri), boste zajeli približno 20 odstotkov več svetlobe v primerjavi s konkurenčnimi modeli. V podporo odlični fotografiji je Huawei na zadnjo stran postavil še dodatno tretjo lečo (z 80 mm goriščno razdaljo), ki omogoča globlji zoom kot konkurenca.

Kako dobro se Huawei P20 Pro znajde v svetu profesionalne fotografije, potrjuje tudi dejstvo, da nanj prisega tudi vrhunski modni fotograf Tibor Golob, navdušil pa je še številne druge znane obraze, na primer Ulo Furlan, Cirila Komotarja, Ano Žontar Kristanc in Davida Urankarja.

Huawei P20 Pro ima vgrajeno trojno kamero Leica, ki se ponaša z najvišjim številom slikovnih pik, ki jih je zmožen zajeti katerikoli sodobni pametni telefon. Kamero sestavljajo 40 MP veliko barvno (RGB) tipalo, 20 MP veliko monokromatsko tipalo ter 8 MP veliko tipalo s teleobjektivom. Na zadnji strani je še tipalo za merjenje barvne temperature za boljšo barvno reprodukcijo. Tipala imajo pred seboj nameščene objektive z zaslonkami f/1,8, f/1,6 ter f/2,4, ki pomagajo pri zajemanju vseh podrobnosti s popolno jasnostjo. Huawei P20 Pro ima popolnoma nov teleobjektiv s trikratno optično povečavo (VARIO-SUMMILUX-H 1:1,6–2,4/27–80ASPH), ki omogoča do petkratno hibridno povečavo. Tipalo z visoko občutljivostjo, ki se nahaja v P20 Pro, omogoča zajemanje fotografij v slabi svetlobi pri občutljivosti vse do ISO 102.400.

Z umetno inteligenco do boljše fotografije

Huawei je bistveno izboljšal uporabo umetne inteligence pri fotografiranju. P20 Pro s samodejnim prepoznavanjem okolja samodejno uravnava belino in nastavi osvetlitev in kontrast pri zelo nizkih stopnjah osvetlitve. Zaradi tega je izkušnja fotografiranja veliko lažja za vse fotografe in ljubitelje dobre fotografije. P20 Pro vam omogoča prepoznavanje več kot 500 scenarijev v 19 različnih kategorijah in samodejne nastavitve fotoaparata za izjemno profesionalno fotografijo. Huawei AIS omogoča nočne nastavitve, ki so rezultat neverjetne fotografije z dolgotrajno statično izpostavljenostjo.

Novi model prinaša tudi napreden sistem za kamero s 4D-fokusom, kar pomeni, da kamera zazna premikajoče se motive in se osredotoči na njih, da prevzame najboljše podrobnosti o predmetih, ki jih zajema. Umetna inteligenca se uporablja tudi kot nastavitev AI-Assisted, ki predlaga inteligentne ideje za fotografiranje pokrajin ali več ljudi na eni fotografiji.

Umetna inteligenca podpira tudi stabilizacijo fotografije in super počasno gibanje 960fps, kar je štirikrat več kot standardni 240fps.

Huawei P20 in P20 Pro na čelu lestvice DXoMark

Zadnje čase je lestvica DXoMark vse pomembnejše merilo za kakovost kamer pametnih telefonov. Kmalu po uradni predstavitvi novih modelov serije P v Parizu je DXoMark osvežil svojo lestvico in nanjo dodal tako P20 kot tudi P20 Pro, ki sta z lepo prednostjo zasedla prvi dve mesti.

P20 Pro je dobil skupno oceno 109 točk, pri čemer je za fotoaparat prejel izjemnih 114 točk ter 98 za snemanje videoposnetkov. Ko smo ravno pri tem, velja omeniti, da tako P20 Pro kot tudi P20 po novem snemata super počasne posnetke s kar 960 sličicami na sekundo.

P20 se je z dvojno kamero odrezal malenkost slabše, a je z rezultatom 102 točki kljub temu zasedel neverjetno drugo mesto na lestvici.