Cilj nepričakovane in dobro organizirane hekerske akcije, ki je potekala v sredo pozno zvečer po našem času, je bil samo en - ljudem ukrasti kriptovaluto bitcoin.

Med žrtvami hekerskega napada sta bila tudi Bill Gates in Jeff Bezos, tretji in prvi najbogatejši človek na svetu. Foto: Reuters

Takoj po tem, ko so prevzeli nadzor nad profili svetovno znanih posameznikov in podjetij, so hekerji v njihovem imenu namreč objavili pozive sledilcem, naj jim nakažejo določeno vsoto v bitcoinih, nazaj pa bodo dobili dvojen znesek. Nekaj ljudi je nasedlo, na spletu se danes govori o škodi v višini več kot 100.000 evrov.

Glede na to, komu vse so hekerji za krajši čas, dokler Twitter ni ukrepal, odvzeli uporabniški račun, je to pravzaprav še nizek znesek, saj imajo do zdaj znane žrtve hekerskega napada skupno blizu 400 milijonov sledilcev.

We know they used this access to take control of many highly-visible (including verified) accounts and Tweet on their behalf. We’re looking into what other malicious activity they may have conducted or information they may have accessed and will share more here as we have it.