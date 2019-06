Ker ne more hoditi v šolo, ga tam nadomešča robot

V dunajski osnovni šoli Neilreichgasse v okrožju Favoriten poteka trimesečni pilotski projekt, kjer robot pri pouku nadomešča bolnega učenca. Učenec svojega 30 centimetrov velikega robota upravlja na daljavo in lahko tako kljub hudi bolezni nadaljuje šolanje. Robot mu namreč omogoča, da sliši in vidi, kaj se pri pouku dogaja.

Lahko sodeluje pri pouku ali se pogovarja s sošolci

Prek tablice ali pametnega telefona kar iz bolniške postelje usmerja robotov pogled, lahko pa tudi sodeluje pri pouku in se pogovarja s sošolci, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Foto: Estera Kluczenko/No Isolation

Kot so dodali, je robota z imenom AV1 razvilo norveško startup podjetje No Isolation, ki digitalizacijo vidi kot priložnost za kronično bolne in gibalno ovirane ljudi.

"Po nekaterih ocenah živi v Evropi približno pol milijona kronično bolnih otrok. To so otroci z rakom, avtoimunimi boleznimi ali gibalno ovirani, ki veliko časa preživijo doma in v bolnišnicah, zato zamudijo pouk, izgubijo stik s sošolci in so pogosto osamljeni. 807 robotov je že prisotnih v učilnicah, predvsem na Norveškem, v Veliki Britaniji in na Nizozemskem," so zapisali na predstavništvu.

Projekt je financiran iz evropskih sredstev, ni pa še znano, ali bodo robota nato tudi kupili in ga začeli uporabljati tudi na drugih šolah. Nakup posameznega robota stane tri tisoč evrov, vzdrževanje in zavarovanje pa nato mesečno stane še dodatnih 80 evrov.