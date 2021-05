Kdo vse preži na vaše otroke?

Foto: Getty Images

Popolnoma prepričani ne morete biti, saj nepridipravi poznajo vse trike, kako z neprimernimi vsebinami priti do najranljivejših in kako izkoristiti vašo digitalno sled, saj na spletu delite ali shranjujete fotografije sebe in svojih otrok, osebne podatke, številke plačilnih kartic.

Spletnim grožnjam smo izpostavljeni vsi, ki uporabljamo splet. Število kibernetskih incidentov namreč vztrajno raste. Najpogostejši so napadi z lažnim predstavljanjem (phishing), čemur sledi namestitev in sprožanje izsiljevalskih virusov (kriptovirusi) ali kraja gesel in podatkov, zato je zelo priporočljiva namestitev dodatnih sistemskih varnostnih rešitev.

Nekaj izrazov za neželene pojave na spletu: Trolanje – namerno provociranje drugih udeležencev (predvsem na forumih in v družbenih medijih) z žaljivimi ali kako drugače neprimernimi zapisi. Sexting (sex + teksting) – pošiljanje seksualno eksplicitnih vsebin oziroma razgaljenih fotografij prek sporočil SMS oz. MMS. Cyberbullying – virtualno ali spletno nadlegovanje oziroma nasilje. Poteka prek spleta, sporočil SMS oziroma MMS. Phishing – ribarjenje ali lažno predstavljanje v imenu nekoga drugega z namenom prevare, npr. postavitev lažne spletne strani banke z namenom pridobitve podatkov uporabnikov banke za dostop do njihovih bančnih računov.

Hvaležni za internet, a nevešči uporabe

Čeprav ste s široko odprtimi rokami sprejeli vse prednosti uporabe spleta, ki vam omogoča delo, šolanje, nakupovanje, sproščanje in stik z najbližjimi, pa vam neprimerna uporaba sodobne tehnologije lahko naredi veliko škode. Čeprav otroci s sodobno tehnologijo tako rekoč rastejo, to ne pomeni, da so povsem vešči tudi varne uporabe spleta.

Ko otroci začnejo uporabljati splet, jih naučite odgovorne uporabe in jim povejte, kakšne so pasti, predvsem jih je treba pripraviti na vedno bolj prisotno medvrstniško nadlegovanje in družbene pritiske, ki silijo mlade v samopromocijo – to so nevarnosti, s katerimi se otroci in mladina srečujejo tudi na spletu.

A novim grožnjam večinoma tudi starši niso kos, zato je zelo priročna namestitev rešitve, ki namesto vas skrbi, da je varna vsa družina.

Varnost na spletu ne sme biti privilegij, ampak nekaj, kar nujno potrebujete

Celovita zaščita domačega omrežja in mobilnih naprav se imenuje Varen splet in vas ščiti pred nevarnimi spletnimi stranmi, ki so okužene z virusi, pred povezavami, ki vam kradejo podatke, in pred neprimernimi vsebinami za otroke. Varen splet prepozna tudi škodljive ponarejene spletne trgovine in lažne internetne banke.

Varen splet in že danes zaščitite sebe in svoje otroke. Poskrbite za varno uporabo prek računalnika ali mobilne naprave, brez nalaganja dodatne aplikacije ali nakupa dodatnih naprav. Vklopite

Prednosti uporabe Varnega spleta:

varnostno filtriranje prometa in preprečevanje dostopa do nevarnih strani (blokiranje zlonamernih domen in povezav z zlonamerno programsko opremo, blokiranje "phishing" strani, ki vam želijo ukrasti osebne in bančne podatke);

(blokiranje zlonamernih domen in povezav z zlonamerno programsko opremo, blokiranje "phishing" strani, ki vam želijo ukrasti osebne in bančne podatke); starševski nadzor za varno uporabo interneta (filtriranje vsebine, ki otrokom preprečuje dostop do spletnih strani, neprimernih zanje. Kategorije za izbor: vsebine za odrasle, zabavne vsebine, nasilne vsebine in brez oglasov);

(filtriranje vsebine, ki otrokom preprečuje dostop do spletnih strani, neprimernih zanje. vsebine za odrasle, zabavne vsebine, nasilne vsebine in brez oglasov); strokovni nadzor in zanesljivost (strokovnjaki Telekoma Slovenije redno nadzorujejo delovanje).

Povsem enostavno

Storitev Varen splet namreč uporabljate brez namestitve aplikacije, brez vezave in tudi na napravah, kjer zaščita sicer ni mogoča – kot sta pametni TV ali pametni dom.

Uporabite jo lahko za zaščito domačega internetnega omrežja. Z vklopom zaščitite fiksni priključek in vse naprave znotraj omrežja, prek katerih dostopate do interneta.

Primerna pa je tudi za zaščito mobilne naprave. Z vklopom zaščitite posamezno mobilno napravo na naročniškem razmerju in varno uporabljate internet tako doma kot v tujini.

Tako ste starši lahko veliko bolj brez skrbi, ko otroku dovolite, da za nekaj časa odjadra v zanimiv spletni svet igric, zabave in poučnih vsebin ter nalog. Ne nazadnje je splet neomejen vir zanimivih vsebin, ki jih otroci potrebujejo tudi za šolo. Pa tudi odrasli lahko bolj mirno uporabljate svoje naprave in čas, ki bi ga sicer porabili za to, da bi skrbeli, kaj se dogaja na spletu, porabite za druge, nujnejše zadeve – kot so igra z otrokom, sprehod, branje in podobne neodložljive stvari.

Brezplačni preizkus: za vse nove naročnike je storitev Varen splet prva dva meseca brezplačna. za vse nove naročnike je storitevprva dva meseca brezplačna.

Storitev Varen splet najbolj enostavno vključite v mobilni aplikaciji Moj Telekom ali v portalu Moj Telekom, za zaščito svoje mobilne naprave pa lahko pošljete zahtevo prek SMS. Storitev lahko vključite tudi s klicem na 080 8000 ali na Telekomovih prodajnih mestih.