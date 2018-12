Kazen za šefa, ki je zaposlene nadlegoval s spuščanjem vetrov in dotiki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da se je v družbi Riot Games, razvijalcu ene od najbolj priljubljenih računalniških iger zadnjih let League of Legends, dogajala velika zloraba zaposlenih, je že pred časom razkril ameriški medij Kotaku . Zdaj so pri Riot Games za dva meseca suspendirali enega od vodilnih v podjetju, tehničnega direktorja Scotta Gelba, ki je sodelavce nadlegoval najpogosteje. Zaposleni menijo, da je kazen premila.

Mednarodni turnirji v igri League of Legends, ki jo razvija Riot Games, so tako dobro obiskani, da organizatorji v zadnjem času najemajo velike objekte, kot so koncertne in športne dvorane ter celo stadioni. Foto: Wikimedia Commons

Zloraba se je po pričevanju zaposlenih v podjetju Riot Games, katerega računalniško igro League of Legends vsak mesec igra do 100 milijonov ljudi, obenem pa je tudi eden od vrhuncev velikih mednarodnih tekmovanj, dogajala že dlje časa in pravzaprav postala del vsakdana.

Veliko zaslug za to je imel Scott Gelb, ki v Riot Games opravlja vlogo tehničnega direktorja in velja za drugo najvplivnejšo osebo v podjetju.

Glede na elektronska sporočila in pogovore s programerji in grafičnimi oblikovalci pri Riot Games, ki sta jih pridobila oziroma opravila medija Kotaku in Variety, se je Gelb med nadlegovanjem sodelavcev sam sebi zdel smešen, v resnici pa je mejo sprejemljivega prestopil vsaj za kilometer.

Zaposleni pri Riot Games so se med drugim pritoževali, da jih je Gelb brez njihovega privoljenja ploskal po zadnjicah, v neposredni bližini njihovih glav je spuščal vetrove in jih "naskakoval". Ena od njegovih glavnih potez je bila tudi udarjanje in otipavanje moških sodelavcev po genitalijah.

"Sčasoma je to postalo čisto običajna stvar. Vsi so vedeli, da Scott grabi za j... in počne druge podobne stvari," je za Kotaku dejal eden od zaposlenih.

Riot Games je ogromno podjetje. V več kot 20 pisarnah zanj dela okrog 2.500 ljudi, kar je več zaposlenih kot pri številnih drugih svetovno znanih in zelo uspešnih razvijalcih videoiger, kot je Rockstar Games, na primer. Kitajski Tencent, starševsko podjetje Riot Games, ki ima korenine sicer je ZDA, je glede na letni prihodek medtem največji založnik videoiger na svetu. | Foto: Riot Games

Tehnični direktor je za nadlegovanje dobil premilo kazen, menijo zaposleni

Gelba je uprava podjetja Riot Games, ki je od decembra 2015 sicer podružnica kitajskega tehnološkega velikana Tencent, kaznovala ta teden, a je po mnenju številnih zaposlenih v podjetju dobil premalo strogo kazen, poroča Kotaku.

Vse, kar bo moral pretrpeti Gelb, sta dva meseca neplačanega dopusta, v podjetju so ga namreč suspendirali brez plačila, in udeležba na seminarju za bonton na delovnem mestu.

Podjetje naj bi dolgo spodbujalo kulturo neprimernega vedenja in diskriminiralo ženske

Medij Kotaku je v poletni preiskavi dogajanja v Riot Games sicer že razkril tudi, da je vodstvo podjetja, kjer je kar 80 zaposlenih moških, v preteklosti ženskim sodelavkam odreklo napredovanje po kadrovski hierarhiji, ki so si ga nekatere prislužile že zdavnaj. Od žensk naj bi tudi zahtevali več kot od zaposlenih moškega spola.

Pri Riot Games so v odzivu na razkritje Kotakuja, katerega verodostojnost je neodvisno potrdilo več nekdanjih zaposlenih v podjetju, izdali izjavo za javnost, v kateri so se najprej neštetokrat opravičili, nato pa obljubili konkretne spremembe, da se kaj takega ne bi več zgodilo.

