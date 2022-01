Kakšna tehnološka osebnost ste?

Kako ste tehnično podkovani in kaj vam pomenijo novosti v tehnologiji, ki spreminjajo naš svet na vsakem koraku? Se veselite vseh novosti in jim tudi sledite ali pa v tehnoloških inovacijah vidite predvsem priložnost za izboljšanje svojega vsakdanjega življenja? Tehnologija vam pomaga, da lažje premagujete vsakodnevna opravila, si postavljate vedno nove in nove cilje, uspešno ustvarjate v službi in doma in se vedno kaj novega tudi naučite.

V današnjem svetu vseprisotne tehnologije je zelo pomembno, da imate tehnološko znanje in ste vešči uporabe tehnologije, saj je to ključ do uspeha in pospešenega osebnega razvoja v prihodnosti. Tisti najbolj vešči lahko z uporabo tehnologije veliko pridobijo, tisti, ki pa so jim računalniške zadeve in podobna orodja malce bolj tuji, pa bodo vedno malce zavidali svojim bolj spretnim vrstnikom.

Tehnologija prodira v vsak segment dela in življenja in verjetno bo tako tudi v prihodnosti. Pomaga vam pri avtomatizaciji ročnih opravil, tako da procesi tečejo učinkoviteje, omogoča hitrejše sprejemanje inteligentnih odločitev in še veliko več.

Obvladovanje tehničnih veščin postaja vedno pomembnejše za vsakega od nas, ne glede na poklic ali delovno vlogo.

Strategij, kako postati bolj tehnološko ozaveščeni, je kar nekaj in nikoli ni prepozno za učenje ali spoznavanje novosti, ki vam jih tehnološka podjetja redno ponujajo.

Pet nasvetov, ki jih morate upoštevati ob nakupu novih naprav

Foto: Shutterstock

Tudi vi se zagotovo veselite novosti in si jih radi privoščite. Nakup nove elektronske naprave prinaša veliko zabave, vznemirjenja, nekaterim pa tudi nekaj stresa, še posebej, če nimate ravno "smisla" za spoznavanje z novimi tehnologijami.

Preprosto se je izgubiti v obilici najnovejših ponudb, zato upoštevajte pet nasvetov pred nakupom nove naprave.

Vedno primerjajte cene in zmogljivosti naprave, ki jo iščete. Če kupujete po spletu, ne pozabite na varnost. Prepričajte se, da naslov brskalnika vključuje "https://". Bodite pozorni na prodajne trende. Najboljše razprodaje elektronike in pisarniškega materiala so avgusta in v prazničnem času od črnega petka naprej ter po novem letu. Izogibajte se nakupom nove naprave takoj, ko pride na prodajne police, da ne tvegate težav, povezanih z novimi tehnologijami. Preberite ocene in pridobite povratne informacije od kupcev, medijev in znancev. Tako boste sprejeli najboljšo odločitev. Teste najnovejših naprav iz sveta tehnologije lahko preverite tudi na Tehniku.

Naprave, ki jih boste kupovali letos

Foto: Shutterstock

Ljubitelji nosljivih naprav se lahko odločate med različnimi pametnimi urami, ki vam bodo pomagale dvigniti raven fizične pripravljenosti in splošnega dobrega počutja. Pametne ure so postale osebni pomočniki pri doseganju športnih ciljev. Pametna ura Samsung Galaxy Watch4 44mm BT (SM-R870) ima kar tri zmogljive senzorje za zdravje – optični merilnik srčnega utripa, električni merilnik srčnega utripa in analizator bioelektrične upornosti ter povsem novo orodje za merjenje telesne sestave, ki prikaže stanje skeletnih mišic, bazalno presnovo ter delež vode in maščobe v telesu. Ponaša se z impresivnimi 16 GB notranjega spomina, kar pomeni, da boste imeli dovolj prostora za prenos in hrambo najljubših aplikacij, glasbe in fotografij.

Samsung Galaxy Watch4 44mm BT (SM-R870) Dimenzije: 4,4 x 4,3 x 0,9 cm

Dimenzije: 4,4 x 4,3 x 0,9 cm Masa: 30 g (brez paščka)

Vgrajena baterija: 361 mAh

Pomnilnik: do 16 GB

Delovni pomnilnik (RAM): 1,5 GB

Senzorji: merilnik pospeška, giroskop, barometer, merilnik srčnega utripa, senzor svetlobe, EKG, senzor analize sestave telesa

Pametna ura Garmin Lily™ pa bo zaradi svoje majhnosti navdušila predstavnice nežnejšega spola, saj ima izjemno majhno ohišje, ki meri le 34 milimetrov. S svojim elegantnim vzorčastim steklom velja za novost v Garminovi kolekciji pametnih ur. Zaslon na dotik se posveti že z rahlim premikom zapestja in izgine, ko ga ne potrebujete več.

Pametna ura Garmin Lily™ Dimenzije ohišja: 3,4 x 3,4 x 1,0 cm

Dimenzije ohišja: 3,4 x 3,4 x 1,0 cm Masa: 24 g (brez paščka)

Funkcije: merjenje srčnega utripa, stopnje dihanja in nasičenosti krvi s kisikom, celodnevno sledenje stresa, spremljanje spanja, hidracije in zdravja

Trajanje baterije: do 5 dni (brez merjenja s pulznim oksimetrom med spanjem)

Foto: Getty Images

Za delo od doma, študij, vsakodnevno uporabo in zabavo bo prava izbira prenosni računalnik Asus X415EA-EB511T, ki z zmogljivim trdim diskom zagotavlja hiter dostop do podatkov. Diagonala zaslona 35,6 centimetra omogoča opravljanje zahtevnejših nalog, tudi če ste ustvarjalec vsebin, in prvovrstno zabavo ob ogledu najljubše serije.

Prenosni računalnik Asus X415EA-EB511T Procesor: Intel i5-1135G7 2.4GHz

Procesor: Intel i5-1135G7 2.4GHz Trdi disk: 512 GB SSD

Velikost delovnega pomnilnika (RAM): 8 GB

Zaslon: 35,6 cm (14,0"), FHD IPS (1920 x 1080, 16 : 9), 250nits, nebleščeč

Grafična kartica: Intel Iris Xe

Operacijski sistem ob začetku prodaje: MS Windows ® Windows 10

Samsung Galaxy S21 FE 5G je mobitel, ki bo z eno od barvnih različic – na voljo so nežna barva sivke, klasična in nevtralna grafitna ter bela – letos zaokrožil vaš osebni slog. Pritegnili vas bodo hiter odzivni čas na dotik, dinamični zaslon AMOLED 2X, tanjši robovi, živahne barve in osvetlitev. Posebno poglavje so kamere, saj ima kar tri glavne kamere: ultra širokokotno (12 MP), širokokotno (12 MP) in telefoto (8 MP). Zmogljiva baterija s 4.500 mAh skupaj z energetsko izjemno učinkovitim zaslonom in procesorjem zdrži ves dan, tudi v omrežju 5G.

Samsung Galaxy S21 FE 5G 28 GB vgrajenega spomina (do 100 GB za uporabnika)

28 GB vgrajenega spomina (do 100 GB za uporabnika) 6 GB delovnega spomina

Dinamični zaslon AMOLED 2X, diagonala 16,29 cm (6,4"), visoka ločljivost osveževanja (120 Hz)

Zadnja trojna kamera (ultra širokokotna (12 MP), širokokotna (12 MP) in telefoto (8 MP))

Snemanje videa v ločljivosti 4K

Povečana odpornost po standardu zaščite IP68

Foto: Getty Images

Za delo, igro, ustvarjanje, učenje, povezovanje s prijatelji in še mnogo več je primerna zmogljiva, preprosta in vsestranska tablica Apple iPad 10.2 devete generacije. Ima velik, 25,9-centimetrski zaslon Retina s tehnologijo IPS in LED-osvetlitvijo ter širokokotno kamero z ločljivostjo 8 MP zadaj in širokokotno z ločljivostjo 12 MP spredaj.

Tablični računalnik Apple iPad 10.2 Čas uporabe: do 600 minut

Čas uporabe: do 600 minut 64-bitni čip Apple A13 Bionic s procesorjem Neural Engine

Zaslon Retina na dotik, 25,91 cm (10,2"), ločljivost 2.160 x 1.620 točk

Operacijski sistem: iPadOS 15

Čitalnik prstnih odtisov (Touch ID)

Stereo zvočniki

Dimenzije: 25,06 x 17,41 x 0,75 cm

Masa: 487 g

Izkušnja gledanja televizije je povsem drugačna, če svoje najljubše filme, serije, športne dogodke in druge vsebine gledate na zares velikem TV-zaslonu, kot ga ima Samsung UE70AU8072UXXH 4K. Osupljiva ločljivost z milijardo barvnih odtenkov vam omogoča, da zaznate prav vsako podrobnost. Kakovost slike omogoča en sam čip, ki usklajuje barve, optimizira razmerje visokih kontrastov in obvlada HDR-ločljivost. Družinski večeri ob skupnem spremljanju zanimivih oddaj bodo tako postali še prijetnejši.