Kako na Kitajskem z droni omejujejo koronavirus

Kako spremljati telesno temperaturo ljudi, za katere se sumi, da bi lahko zboleli s koronavirusom, hkrati pa jih preventivno ohranjati daleč stran od ostalih? Z dronom, ki nosi termovizijsko kamero!

Meritve telesne temperature na domačem balkonu

Kitajci so ponosni na to svojo metodo, saj so prepričani, da s tako zmanjšanimi stiki med ljudmi zmanjšujejo tveganje pred nadaljnjim razširjanjem koronavirusa.

V številnih delih države kitajske oblasti nadzirajo državljane, ali spoštujejo morebitne omejitve gibanja in zahteve po nošenju varovalnih mask za dihala. Foto: Reuters

Na profilu največkrat provladnega kitajskega časnika Global Times na družbenem omrežju Twitter, nato pa še drugje, se je pojavil video posnetek uslužbenca, ki z brezpilotnim letalom meri telesno temperaturo stanujočih v večstanovanjskih stavbah.

Uslužbenec, ki stoji daleč od stavb in potencialno zbolelih, usmerja dron proti balkonom, kamor se za kratek čas zatečejo stanovalci, katerih telesno temperaturo želijo izmeriti.

Cutting-edge technology! A Chinese community worker uses a drone to measure the temperature of residents and avoid face-to-face visits during #coronavirus outbreak. People need to stand in their balcony to get their temperature checked. pic.twitter.com/TE1L3xLtab — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Z droni lovijo, kdo ne nosi maske

To sicer ni edini primer uporabe dronov, s katerimi na Kitajskem želijo omejiti koronavirus. V številnih delih države tako oblasti nadzirajo državljane, ali spoštujejo morebitne omejitve gibanja in zahteve po nošenju varovalnih mask za dihala.

Trenutno namreč ima prepoved gibanja več kot 50 milijonov ljudi na Kitajskem, praktično povsod po državi pa so prepovedana zbiranja ljudi brez varovalne maske za dihala. Ponekod na Kitajskem so zaradi koronavirusa uvedli telo močne omejitve – denimo da iz vsakega gospodinjstva lahko največ ena oseba in največ vsak drugi dan zapusti dom zaradi nabave nujnih potrebščin.

Chinese officials in rural areas are creatively using #drones to make sure local residents don‘t gather together without wearing masks during the nationwide battle against the #coronavirus. https://t.co/e6khcWvUrx pic.twitter.com/td7u1ZZ4Kz — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Nadzor bi lahko ostal tudi po epidemiji

Kritiki sicer opozarjajo, da se tako dopuščajo nove in nesorazmerne razsežnosti nadzora nad državljani, ki bi se lahko nadaljevale tudi pozneje, toda oblasti trenutno izvajanje teh ukrepov razlagajo z javnimi interesi.

Varuhi človekovih pravic opozarjajo na nekaj več kot 250 primerov, ko so oblasti kaznovale državljane zaradi širjenja govoric o koronavirusu.