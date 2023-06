Kako na dopustu v tujini ostati povezan

Na dopustu si načeloma želimo odklopa od vsakdanjih obveznosti, a vendarle o(b)stajajo številni razlogi, zakaj si želimo tudi takrat ostati povezani v digitalnem svetu. Stik z družino in prijatelji, rezervacija namestitev, restavracij ali vstopnic ali navigacija do želenega kraja so le nekateri primeri, zakaj bi tudi na poti radi ohranili povezanost v mobilno omrežje.

Najpogostejše destinacije v coni udobja mobilnega gostovanja

Najbolj priljubljene destinacije slovenskih dopustnikov so vse v območju evrotarife. Letošnja raziskava potovalnih namer finančne družbe Visa je namreč pokazala, da je za dobre tri petine (vprašanih) Slovenk in Slovencev prva dopustniška izbira Hrvaška, dobra šestina bi izbrala Italijo, s tremi odstotnimi točkami manj pa na tretjem mestu sledi Grčija.

Hrvaški in naslednji najbolj priljubljeni počitniški cilji Slovenk in Slovencev so v območju evrotarife, kjer za klice in kratka sporočila veljajo enaki pogoji in ceniki kot v domačem omrežju, prav tako veljajo tudi vse zakupljene količine. Na fotografiji: Zadar. Foto: HTZ

Toda evrotarifa velja še v 29 državah; poleg vseh preostalih držav članic Evropske unije to velja še za Islandijo, Liechtenstein in Norveško, ne pa tudi Švico, kakor tudi ne (več) Veliko Britanijo, ki se je odločila za izstop iz Evropske unije. Ravno tako v območju evrotarife nista niti San Marino niti Andora, zato si nikakor ne želite, da bi med samodejnim iskanjem vaš telefon našel prav kakšno omrežje iz teh zunanjih držav.

V 29 državah klici in kratka sporočila (na običajne številke) kot doma

V državah evrotarife - s Slovenijo vred jih je 30 - gostujoči uporabniki nimamo nobene skrbi: odhodni klici in kratka sporočila znotraj vsega območja evrotarife se med gostovanjem v omrežjih operaterjev teh držav obračunavajo enako kot domači klici, ko smo prijavljeni v domačem slovenskem omrežju. Dohodni klici in kratka sporočila so brezplačni.

Večina naročniških razmerij slovenskih (mobilnih) operaterjev že vsebuje zakupljene količine odhodnih pogovorov in kratkih sporočil, neredko brez omejitev, kar pomeni, da klici in SMS-sporočila na običajne mobilne in stacionarne številke teh 30 držav ne bodo povzročili nobenih dodatnih stroškov.

Islandija (na fotografiji), Norveška in Liechtenstein niso del Evropske unije, a v teh treh državah vendarle veljajo vse ugodnosti evrotarife. Foto: Getty Images

Kar je brezplačno za domačina, ni nujno brezplačno za gostujoče

Pozoren pa je treba biti pri klicih na posebne številke, saj zanje veljajo drugačna pravila in praviloma veliko višje dodatne cene, za katere ne veljajo naše zakupljene količine. Tako je za te številke strošek vsake začete minute lahko tudi več kot šest evrov.

To žal velja tudi za nekatere številke, ki se v tujini oglašujejo kot brezplačne in so za uporabnike v teh državah v resnici brezplačne. Četudi za domačine klici na te številke ne ustvarjajo stroškov, to ni zagotovilo, da ne bo stroškov za nas – kar vprašajte tiste, ki so v Španiji klicali "brezplačno" številko klicnega centra tamkajšnjega nizkocenovnega letalskega prevoznika.

Podatkovno gostovanje na območju evrotarife

Na območju evrotarife velja načelo "uporabljaj kot doma" tudi za podatkovno gostovanje, a le do količin, ki jih opredeljuje evropska formula (skladno z njo se sicer te zajete količine letno povečujejo).

Številke, ki jih v državah evrotarife oglašujejo kot brezplačne in so za domače uporabnike v teh državah dejansko brezplačne, niso nujno brezplačne tudi za gostujoče mobilne uporabnike iz drugih držav evrotarife. Na fotografiji: prometne razmere na severu Švedske. Foto: Thinkstock

Te mejne količine so odvisne od količine podatkovnega zakupa v domačem omrežju in višine naročnine in se gibljejo od nekaj gigabajtov do več deset gigabajtov na mesec. Če vam uspe prekoračiti te količine, je vsak naslednji gigabajt "težak" malo več kot dva evra, obračun pa je na bajt natančno in brez zaokrožanja. Gre pa tudi ceneje, tako na primer za Hrvaško ponuja vsako poletje Telekom Slovenije svojim naročnikom paket zakupa mobilnega gostovanja za to državo – letos v dveh izvedbah, in sicer 15 GB v enem tednu za 5,99 evra ali 30 GB v enem mesecu (s samodejnim obnavljanjem) za 9,95 evra.

Iz tretjih držav en gigabajt več kot deset tisoč evrov!

Za tiste, ki se odpravljajo v kakšno drugo državo, pa so razmere bistveno drugačne, saj se tam storitve drago plačujejo po porabi, plačljivi pa so tudi dohodni klici. Minuta odhodnega klica stane približno od dva do štiri evre, dohodnega pol manj, zaračuna pa se vsaka začeta minuta, četudi le za sekundo ali dve.

Če vam na območju evrotarife le uspe prekoračiti zajetno zakupljeno količino prenosa podatkov, ki jih je med gostovanjem v teh 29 državah mogoče porabiti brez doplačila, vas bo vsak naslednji gigabajt stal le malo več kot dva evra. Foto: Thinkstock

Še huje pa je pri podatkovnem gostovanju, kjer se vsak začeti paket od sto kilobajtov lahko zaračuna tudi 11 evrov. Povedano na primeru: en gigabajt podatkovnega prenosa s sarajevske Baščaršije presega deset tisoč (da, deset tisoč!) evrov, kar pomeni ogromno čevapčičev in burekov. Iz Švice ali ZDA pa je ta znesek lahko še 20 odstotkov višji!

Zgornja meja stroška podatkovnega prenosa je nastavljiva

Operaterji prek svojih aplikacij (pri Telekomu Slovenije je to aplikacija Moj Telekom) omogočajo spremljanje celotne porabe, s tem tudi mobilnega gostovanja. Dodatno pa se je mogoče pred visokimi stroški podatkovnega gostovanja zavarovati na preprost način – pri Telekomu Slovenije je to v že omenjeni aplikaciji Moj Telekom ali s pošiljanjem kratkega sporočila z vsebino GPRSLIMIT xx (xx je znesek v evrih med nič in tisoč) na številko 1918.

Če tega zneska niste nikoli spreminjali, je skladno z evropsko uredbo postavljen na 60 evrov, sicer vas o nastavljeni vrednosti operater obvesti s kratkim sporočilom ob vsakem začetku gostovanja

Izjemno visoke cene v tretjih državah lahko omilijo paketi z zakupi

Pred odhodom v katero od tretjih držav je zelo priporočeno pogledati, kakšne ugodnejše (ali vsaj malo manj drage) pakete zakupov imajo slovenski operaterji na voljo za gostovanje v njih.

Če vas pot zanese v San Marino (na fotografiji) ali Andoro, nikar ne pozabite, da ti dve državi nista v Evropski uniji in nista v območju evrotarife. Podatkovni prenos v omrežju teh držav vas bo že pri majhnih količinah podatkov neusmiljeno udaril po žepu. Foto: Reuters

Telekom Slovenije ima na primer več različnih možnosti zakupa za Balkan, a tudi za druge države sveta. Pri teh zakupih pa je pomembno vedeti, da neredko veljajo samo pri nekaterih tujih operaterjih, medtem pa se pri nesodelujočih operaterjih poraba obračuna po rednem ceniku kljub opravljenemu zakupu.

Različni operaterji, različne ponudbe za tretje države

Operater A1 Slovenija ponuja za Srbijo, Severno Makedonijo in Združeno kraljestvo (enotna ponudba) dnevni paket, ki za 4,99 evra omogoča neomejene klice in kratka sporočila ter 500 megabajtov podatkovnega prenosa po polni hitrosti, nato pa tega neomejeno s skromnimi 64 kilobiti na sekundo.

Pri nekaterih njihovih naročniških paketih je mogoče znotraj vsakega obračunskega obdobja zakupiti en gigabajt podatkov za 9,99 evra, kar velja v 40 državah zunaj evrotarife, med drugim tudi v ZDA, Kanadi, nekdanjih jugoslovanskih republikah zunaj Evropske unije, v Švici, Albaniji …

Med gostovanjem v državah zunaj Evropske unije, kjer so postavke rednega cenika mobilnega podatkovnega prenosa zelo visoke, je smiselno preveriti, ali domači operater ponuja kakšne pakete zakupov, ki lahko te res visoke stroške vsaj delno omilijo. Na fotografiji: New York. Foto: Srdjan Cvjetović

Znotraj evrotarife za vse operaterje enako, drugje pa vsak po svoje

Telemach Slovenija ima 15 različnih paketov za zakupe v tujini, ki se razlikujejo po časovni veljavnosti, obsegu podatkovnega prenosa in geografskem območju. Že ti paketi se močno razlikujejo med sabo, kar onemogoča njihovo preprosto primerjavo, še težje pa jih je primerjati s paketi drugih operaterjev.

Najkrajše povedano – znotraj držav evrotarife so pravila in pogoji mobilnega gostovanja enotni, ne glede na to, katerega slovenskega operaterja uporabljamo, pri preostalih državah pa se močno razlikujejo in se tudi spreminjajo, zato je v teh primerih vedno smiselno preveriti trenutno ponudbo in jo pravočasno vklopiti.

Domače je domače in "balkanska evrotarifa"

V tretjih državah je smiselno premisliti o nakupu lokalne predplačniške kartice – v Srbiji, Bosni in Hercegovini ali na Tajskem lokalna kartica SIM stane le nekaj evrov, za protivrednost še nekaj evrskih kovančkov pa bo na voljo tudi lepo število mobilnih gigabajtov.

Bosna in Hercegovina je ena od držav, kjer je lokalno SIM-kartico mogoče dobiti v vsaki trafiki za manj kot tri evre in brez posebnih formalnosti. Foto: Getty Images

Vedeti je treba, da imajo države zahodnega Balkana (Bosna in Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, Črna gora, Albanija) svoje območje ugodnega gostovanja, ki deluje podobno, kot za nas evrotarifa – s kartico ene od teh držav so dohodni klici brezplačni v vseh sodelujočih državah, ugodnejši so tudi odhodni klici in podatkovni prenos med gostovanjem v njih.

Ni gostujočega omrežja? Ni panike!

Z lokalno SIM-kartico, ki (na drugi mobilni napravi) omogoča internetno povezavo ali povezavo prek brezžičnega omrežja (na lastni napravi), lahko naročniki Telekoma Slovenije kot edini v Sloveniji z vklopom brezplačne funkcije VoWiFi (Voice Over Wi-Fi) opravljajo in sprejemajo klice ter pošiljajo in sprejemajo sporočila, kot da bi bili prijavljeni v svojem domačem omrežju, torej načeloma brez kakršnegakoli dodatnega stroška.

Storitev VoWiFi, ki jo v Sloveniji ponuja samo Telekom Slovenije, omogoča telefonu, ki je priklopljen na internet prek brezžične povezave, klicanje in pošiljanje sporočil na enak način, kot če bi bil mobilni telefon prijavljen v svoje domače omrežje. Foto: Thinkstock

Mobilni telefon z domačo številko pri tem ne potrebuje tujega mobilnega omrežja, v izogib stroškom gostovanja pa se je v tem primeru smiselno zavarovati z vklopom letalskega načina in nato še brezžične povezave (Wi-Fi).

Združeno kraljestvo ima poseben status pri dveh slovenskih operaterjih

In za konec še nekaj besed o Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, ki je bilo nekoč v območju evrotarife, a zdaj ni več. Tako Telekom Slovenije kot Telemach Slovenije sta za to otoško državo ustvarila posebno območje, kjer cene niso kot v preostalih tretjih državah, temveč so razumne in sprejemljive.

Telekom Slovenije in Telemach sta Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske po njegovem izstopu iz Evropske unije uvrstila v posebno tarifno območje, kar je za nekatere storitve tudi do tisočkrat ugodneje, kot če bi bila ta otoška država uvrščena v skupino držav zunaj Evropske unije, v katero med drugim spadajo Švica, Albanija, San Marino ali Andora. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako minuta odhodnega klica v Slovenijo ali Združeno kraljestvo znaša 12 (Telemach) ali 15 centov (Telekom Slovenije), dohodni klici so za uporabnike Telekoma Slovenije brezplačni, Telemachovi pa za vsako minuto prejetega klica v Združenem kraljestvu pa plačujejo po en cent. Telemachovi uporabniki bodo za poslano kratko sporočilo z Otoka odšteli en evrski cent, uporabniki Telekoma Slovenije pa pet centov. Za en megabajt podatkovnega prenosa v Združenem kraljestvu bodo uporabniki Telekoma Slovenije plačali pol centa, Telemachovi pa cel cent, pri čemer Telekom Slovenije obračunava na bajt natančno, pri Telemachu pa je v teh primerih obračunska enota sto kilobajtov.