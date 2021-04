Kako je narava navdihnila dizajn slušalk FreeBuds 4i?

Oglasno sporočilo

Zaradi hitrega življenjskega tempa in bivanja v gosto naseljenih urbanih središčih vse bolj cenimo trenutke, ko se umirimo in poiščemo pristen stik z naravo. Včasih nam je dovolj krajši sprehod po bližnjem parku in poslušanje prebujanja narave, spet drugič bomo zatavali kam dlje. Možnosti so namreč neizčrpne, včasih jih najdemo celo tam, kjer najmanj pričakujemo.

Foto: Huawei

Potreba po tesnejšem stiku z zdravim naravnim okoljem je prevedena tudi v izdelke za vsakodnevno uporabo. Kako tudi ne, ko pa inovativne tehnologije, za katere smo navdih poiskali v naravi, postajajo stalnica. Ne gre zgolj za oblačila iz naravnih materialov in ekološko pridelano hrano, temveč tudi za do okolja prijazne tehnološke naprave, brez katerih bi bilo naše življenje dolgočasno. Popoln odraz tega najdemo v brezžičnih slušalkah Huawei FreeBuds 4i, natančneje v čudovitem oblikovanju in brezhibni uporabniški izkušnji, ki z lastnim zgledom kažeta na to, kakšne morajo biti okolju prijazne rešitve.

Začutite dih narave

Foto: Huawei Ko iščete pristen stik z naravo, poskusite z majhnimi koraki. Najprej v svoj dom dodajte "zeleno" noto. Nekaj sobnih rastlin, ki bodo zrak očistile bolje od električnih naprav. Ali pa tla pokrijte s preprogo iz okoljsko prijaznejših materialov kot so sintetična vlakna. Idej je veliko. Podobno lahko razmišljate, ko se odločate za tehnične naprave. Odlika najboljših je uravnoteženost z naravo. Iščemo torej kombinacijo lepega in okolju prijaznega oblikovanja. Je ta kombinacija sploh mogoča?

Brezžične slušalke Huawei FreeBuds 4i v beli ali črni barvi odlikujejo izjemna eleganca in nežne linije. Zaobljena oblika stebla slušalk daje tem prijeten videz in omogoča udobno rokovanje. Za ovalno obliko polnilne škatlice s sploščenim hrbtom, primernim za odlaganje na ravno površino, pa so navdih našli v kamnih z znane črne plaže na Islandiji.

Poiščite notranji mir

Kljub vrvežu moramo znati poiskati trenutke miru. To ni lahka, je pa nujna naloga, če želimo ohraniti zdravje in dobro počutje. Povezana je s spoznavanjem samega sebe, kaj nas motivira, kaj sprošča, pri čemer je to najpreprostejše ugotoviti v spokoju narave. Zakaj? Ker hrepenimo po njeni čistosti in bližini. Na dolgem sprehodu po gozdu boste zagotovo našli mir. A kaj, ko ta ni vedno mogoč. Takrat se odločimo za čim boljši približek. Poslušanje zvokov narave ali najljubših skladb v udobju svojega doma.

Če ste že uporabljali brezžične ušesne čepke, potem veste, da so izredno udobni, vendar imajo zaradi nizke teže in omejene prostornine majhne baterije, ki jih je treba neprestano polniti. Pri slušalkah Huawei FreeBuds 4i pa toni potrebno, saj po zaslugi vgrajenih baterij z visoko energijsko gostoto v primeru izklopljenega aktivnega dušenja hrupa nudijo do deset ur neprekinjenega predvajanja glasbe ali do 6,5 ure telefonskega pogovora. V polnilni zaščitni škatlici je dodatna baterija, prek katere se slušalke polnijo, medtem ko jih ne uporabljate. Skupaj z njo se čas uporabe podaljša na do 22 oziroma do 14 ur. Hitro polnjenje, ki je prav tako del novih slušalk, pa omogoči do štiri ure uporabe po le desetminutnem priklopu na električno vtičnico.

Sprostite se v ritmu narave

Foto: Huawei Kaj pa vsakodnevno sproščanje v sožitju z naravo? Rešitev je joga, saj je njena vadba odlično zdravilo za vsakdanji stres in tudi izvrsten način za izboljšanje telesne pripravljenosti. Pomaga tudi pri sproščanju in doseganju boljše koncentracije. Še več, zaradi joge, ki jo lahko izvajate povsod in ob vsakem času, ne boste občutili negativnih čustev. To so razlogi, zakaj sta joga in meditacija vse bolj priljubljeni med uporabniki različnih starosti.

Skrb, da smo zadovoljni sami s sabo in da se znamo pomiriti, je ključnega pomena. Pri tem lahko pomagajo slušalke Huawei FreeBuds 4i. Sistem dinamičnega dušenja hrupa (ANC) z mikrofoni prisluškuje zvokom okolice, da ustvari povratne zvočne valove, ki zmanjšajo neželen hrup. Algoritem pri tem upošteva razmere v okolju, kjer slušalke največkrat uporabljate, npr. hrupna nakupovalna središča, sredstva javnega prevoza, železniške postaje in pisarniški prostori, da zagotovi učinkovito izkušnjo odpravljanja hrupa.

Slušalke Huawei FreeBuds 4i, ki so združljive tudi z napravami Android, kot je na primer iOS, so že na voljo v Sloveniji, in sicer v biserno beli in kristalno črni barvi. Do konca aprila jih lahko kupite po promocijski ceni 69 evrov, nato pa bo maloprodajna cena znašala 79 evrov.

Pridružite se plesnemu izzivu na Instagramu in osvojite slušalke FreeBuds 4i

Z nekaj spretnosti pa lahko slušalke FreeBuds 4i tudi osvojite v posebnem plesnem izzivu, ki ga med 19. 4. in 3. 5. organizira Huawei na družbenem omrežju Instagram.

Akciji so se na družbenih omrežjih Instagram in TikTok pridružila številna velika imena slovenskega javnega prostora, med drugim plesalec Arnej Ivkovič, balerina Ana Klašnja in plesalka Jona Slaček.

Foto: Huawei