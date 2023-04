Kako boste ugodneje ostali povezani na Hrvaškem

Hrvaška je sicer del Evropske unije in zato lahko naročniki mobilnih storitev del ali kar celotno količino zakupa mobilnih podatkov (odvisno od naročniškega razmerja in njegove naročnine, skladno s pravili Evropske unije) brez doplačila uporabijo tudi na Hrvaškem. Presežne količine se obračunajo po ugodnih določilih evrotarife, to je okrog 2,15 evra za gigabajt.

Posebej za prvomajske praznike

Ker pa številni dopustniki želijo tudi na počitnicah ostati povezani ne le v internet, temveč tudi s svojimi priljubljenimi televizijskimi vsebinami, se lahko vendarle zgodi, da dosežejo sicer razkošne kvote vključenega mobilnega prenosa.

Tako Telekom Slovenije svojim naročnikom mobilnih storitev od danes, 19. aprila, do 3. maja ponuja poseben zakup HR-internet Plus, kjer je za sedem dni mogoče zakupiti 15 gigabajtov podatkov za 5,99 evra – veliko manj kot 32,25 evra, kolikor bi bilo za to količino treba plačati po evrotarifi za prenos nad brezplačno mesečno količino EU-gostovanja. Po preteku sedemdnevnega obdobja se opcija izključi, a jo je do 3. maja mogoče ponovno aktivirati.

Redna ponudba HR-internet ob nespremenjeni mesečni naročnini zdaj ponuja 30 gigabajtov v posameznem obdobju, 50 odstotkov več kot doslej. Foto: Ana Kovač

Obilnejši tudi redni zakup podatkovnega gostovanja na Hrvaškem

Pri Telekomu Slovenije od danes velja tudi osvežena redna ponudba HR-internet, ki ob nespremenjeni ceni 9,95 evra mesečno zdaj ponuja 50 odstotkov več podatkov – 30 gigabajtov namesto dozdajšnjih 20. Ta opcija se ob preteku enomesečnega obdobja samodejno vklaplja do preklica.

Priljubljene televizijske vsebine je tako na Hrvaškem kot tudi v vseh drugih državah evrotarife (države Evropske unije ter Islandija, Liechtenstein in Norveška) mogoče spremljati prek mobilne aplikacije NEO, spletne strani neo.io ali aplikacije za pametne telefone NEO TV Lite, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.