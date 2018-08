Kako bo Winston iz New Yorka razveselil lastnike psov v mestih

Hišice DogSpot so opremljene z gretjem in klimatizacijo, sanitarno ultravijolično svetlobo, toplotno in zvočno izolacijo, kamero in vsem, kar zagotavlja, da bo fido varno, udobno in zakonito preživel čas, ko je njegov lastnik v trgovini ali po nekem drugem opravku.

Hišice DogSpot so opremljene z gretjem in klimatizacijo, sanitarno ultravijolično svetlobo, toplotno in zvočno izolacijo, kamero in vsem, kar zagotavlja, da bo fido varno, udobno in zakonito preživel čas, ko je njegov lastnik v trgovini ali po nekem drugem opravku. Foto: Srdjan Cvjetović

Lastniki psov v New Yorku (in drugje) dobro vedo, da svojih ljubljenčkov ne morejo vzeti s seboj po opravilih. Kako torej opraviti vse potrebno in obenem svojemu psu zagotoviti čas, ki ga potrebuje? Pametne hišice DogSpot ponujajo rešitev.

New York, mesto, ki nikoli ne spi – a tudi mesto, v katerem vse poteka hitreje. V eni od raziskav so znanstveniki menda celo dokazali, da prebivalci New Yorka hodijo hitreje kot kjerkoli drugje v Združenih državah Amerike.

V tako hitrem življenjskem ritmu je čas izjemno cenjena in pomembna vrednota in ga je vedno premalo, celo za vsakodnevna opravila. To še bolj vedo mnogi Newyorčani, ki imajo v svojih domovih pse, saj morajo seznamu vsakodnevnih opravil dodati tudi čas za sprehod svojega hišnega ljubljenčka.

"Žalostilo me je, ko sem videla, kako je Winston (na fotografiji) nesrečen, ko moram po opravkih, on pa ne more zraven," je povedala soustvarjalka pametnih pesjakov DogSpot Chelsea Brownridge. Foto: Srdjan Cvjetović

Toliko vsega za narediti, pa tako malo časa

Čeprav je New York City po marsičem prijazen do hišnih ljubljenčkov (celo mnoga podjetja svojim uslužbencem dopuščajo pripeljati svojega psa v službo), obstajajo mesta in kraji, kamor štirinožci (z izjemo službenih psov in psov vodnikov slepih in slabovidnih) preprosto ne smejo vstopiti. Predvsem so to trgovine z živili, kjer tovrstne omejitve postavlja zdravstvena zakonodaja.

Statistike kažejo, da ima 44 odstotkov gospodinjstev v New Yorku psa, hkrati pa 57 odstotkov vseh trgovin (in vse trgovine z živili) ne dopušča vstopa hišnim ljubljenčkom. To pomeni, da sočasen sprehod kužka in nakupi, zlasti živil, preprosto niso mogoči. Najprej po živila, potem domov in nato sprehod kužka. A kje je čas za vse to?

Hišice DogSpot so namenjene kratkotrajnim postankom, in ne kot nadomestilo za dnevno oskrbo ali oskrbo psov med dopusti. Foto: Srdjan Cvjetović

Privezati psa pred trgovino? Ne bo šlo!

Če bi se kdo v New Yorku drznil pustiti hišnega ljubljenčka v vročem zaprtem avtomobilu (kar je pri nas preveč pogosta praksa), bi se mu lahko zgodilo, da bi poleg visoke kazni, ki za takšno dejanje sicer grozi tudi pri nas, celo pristal v zaporu.

Prav tako pa v Velikem jabolku ni navade, da bi lastnik svojega ljubljenčka kar privezal pred trgovino. Razlogov je več: strah, da bi se pes osvobodil in ušel, da bi ga kdo ukradel, da bi nekdo zaradi strahu pred živalmi reagiral na neželen način ali pa da bi pes zaradi strahu pred neznanim okoljem reagiral na nepričakovan način …

Ne nazadnje ni malo lastnikov psov, ki nimajo radi, da bi kdo božal njihovega štirinožca, saj nekateri v tem vidijo celo zdravstveno grožnjo.

Po pilotnem projektu, ki je zajemal 50 lokacij po Brooklynu, se hišice DogSpot zdaj postopoma širijo tudi drugod po ZDA. Foto: Srdjan Cvjetović

Winston je (bil) navdih

Natanko to so bile težave, ki jih je imela Chelsea Brownridge kmalu za tem, ko se je leta 2011 priselila v New York, natančneje v Brooklyn. Ne dolgo po tem je posvojila mešančka Winstona (ki jo vsak dan spremlja tudi v njeni pisarni), a je kmalu ugotovila, da z njim marsikam ne sme.

"Psi in njihovi lastniki smo najsrečnejši, ko smo skupaj. Žalostilo me je, ko sem videla, kako je Winston nesrečen, ko moram po opravkih, on pa ne more zraven. Pogrešala sem vse tiste trenutke, ki bi jih lahko preživela skupaj, pa jih nisva mogla," je povedala.

"Ko bom pomagala sebi, bom pomagala vsem lastnikom psov v mestih"

Ko je iskala rešitev zase, je kmalu spoznala, da s tem lahko pomaga številnim lastnikom psov v mestih po vsem svetu, ne le v New Yorku. Tako je nastal DogSpot (sprva z imenom Dog Parker) – visokotehnološki pesjak, s katerim bodo, kot pravi Chelsea, vsi Winstoni sveta lahko s svojimi lastniki pogosteje uživali v mestnem življenju.

Winston, ki je bil navdih ustvarjalcem hišic DogSpot in soustanoviteljem istoimenskega podjetja, se odlično počuti v prostorih podjetja DogSpot v podjetniškem inkubatorju visokih tehnologij New Lab v prostorih nekdanje mornariške ladjedelnice v Brooklynu. Foto: Srdjan Cvjetović

Skupaj s svojim partnerjem, rojenim Newyorčanom Toddom Schechterjem, je ustanovila družbo DogSpot, ki je svoj dom našla v podjetniškem inkubatorju na kraju nekdanje mornariške ladjedelnice v Brooklynu.

S skrbnim veterinarskim nadzorom

Hišice DogSpot so opremljene z gretjem, sanitarno ultravijolično svetlobo, toplotno in zvočno izolacijo, ventilatorjem, klimatizacijo proti poletnim vročinam, kamero in vsem, kar zagotavlja, da bo kuža varno, udobno in zakonito preživel čas, ko je njegov lastnik v trgovini ali po nekem drugem opravku. Namenjene so kratkotrajnim postankom, nikakor pa ne kot nadomestilo za dnevno oskrbo ali oskrbo med dopusti.

Oblikovane in vzdrževane so pod stalnim veterinarskim nadzorom, notranjost pa je izdelana iz materialov, ki jamčijo udobje, a so obenem primerni za hitro in učinkovito čiščenje, ki ga redno izvajajo.

Širina posamezne hišice DogSpot je 76 centimetrov, globina 85 centimetrov, višina pa dosega 1,18 metra. Hišice, ki so primerne za pse, ki tehtaje do 45 kilogramov, so oblikovali glede na velikost odraslega nemškega ovčarja. Foto: DogSpot

Uporabnikom v vsakem trenutku ponujajo tudi pomoč prek brezplačne telefonske linije. Po potrebi se v manj kot 30 minutah oglasijo tudi na kraju, kjer je DogSpot postavljen, sicer pa tudi v nadzornem središču spremljajo žive slike iz vseh delujočih DogSpotov.

Vso funkcionalnost storitve DogSpot zagotavlja brezplačna mobilna aplikacija. Foto: DogSpot

Uporaba v celoti poteka prek posebne brezplačne mobilne aplikacije, možno pa je tudi prek spletne strani, a z manj funkcionalnosti in priročnosti kot prek mobilne aplikacije.

Lastnikom psov, ki še niso digitalni, je na voljo tudi fizična kartica s funkcionalnostjo NFC, ki omogoča le odklepanje in zaklepanje hišice ter plačilo njene uporabe.

Vgrajenih je kar nekaj varovalk, ki preprečujejo zlorabe. Vsi uporabniki morajo biti prijavljeni, kar jamči resnost. Poslovni model sicer predvideva letno članarino 25 dolarjev (slabih 22 evrov) po psu, a je za zdaj ne zaračunavajo in je še nimajo namena začeti zaračunavati.

Hišica DogSpot je namenjena vsakokratnemu bivanju enega psa, lahko pa sta dva, če nobeden od njiju ne tehta več kot dobrih 13 kilogramov. Foto: Srdjan Cvjetović

Ves čas na očeh

Prek mobilne aplikacije uporabnik lahko preveri, ali je na želenem kraju hišica prosta, rezervira pa jo lahko šele za 15 minut pred prihodom in šele takrat, ko je razmeroma blizu nje.

Ob prihodu jo prek mobilne aplikacije tudi odklene, ko pa svojega psa namesti in hišico zapre, se začne meriti čas, ki ne sme preseči 90 minut.

Ves čas uporabnik lahko prek mobilne aplikacije spremlja živo sliko hišice s svojim psom, za kar poskrbi vgrajena spletna kamera, prav tako pa tudi ves čas vidi, koliko je temperatura v hišici.

Še vedno ceneje od parkiranja avtomobila

Z mobilno aplikacijo se hišica tudi odklene, obračun pa prav tako poteka prek mobilne aplikacije. Osnovna cena je 30 dolarskih centov (26 evrskih centov) na minuto, ponekod pa glede na dogovor z lastnikom nepremičnine, kjer je nameščena, tudi manj.

Povprečen čas vsakokratne uporabe hišic DogSpot je 15 minut, sicer pa je posamezno bivanje omejeno na 90 minut. Foto: Srdjan Cvjetović

Na prvi pogled se morda štiri evre za 15 minut, kolikor povprečno traja uporaba hišic DogSpot, zdi veliko, a to je še vedno manj kot marsikje v garažnih hišah Brooklyna, zlasti pa Manhattana, plačajo za parkiranje avtomobila v enakem trajanju.

Ali se psi bojijo teh hišic? Snovalci Dog Spota so prepričani, da ne, enakega mnenja je tudi lastnica manjšega psa, ki smo jo srečali v mestnem predelu Williamsburg ravno, ko je zapuščala trgovino.

Trgovcem se nasmiha večja prodaja

V pilotskem projektu so hišice DogSpot postavili na 50 lokacijah po Brooklynu, večinoma pred marketi, pekarnami in drugimi kraji, kjer prodajajo živila.

S hišicami DogSpot so zadovoljni tudi trgovci, kjer so te nameščene, saj so ugotovili, da lastniki psov zdaj k njim zahajajo pogosteje in ker se jim ne mudi, tudi več kupijo. Foto: DogSpot

Odzivi so bili dobri, ne le med lastniki psov temveč tudi med lastniki trgovin, ki ugotavljajo, da zaradi nameščenih DogSpotov k njim lastniki psov pogosteje prihajajo (in tudi več kupujejo).

Širijo se po ZDA, Evropa v dolgoročnih načrtih

Zdaj se DogSpot postopoma širi tudi na druga mesta v ZDA: Los Angeles, Washington, Boston, San Jose, Orlando, Kansas City, Columbus, Chattanooga, Jersey City, Charleston, West Palm Beach in še nekaj manjših.

Ali se bodo širili tudi v Evropo, smo vprašali. Vsekakor si to želimo, a se bodo širili postopoma, so nam odgovorili. "Želimo si svet, v katerem bo vsak lastnik psa lahko vzel svojega psa s seboj na sprehod, kamorkoli in kadarkoli, so nam povedali DogSpotovci v svoji skromni brooklynški kolokacijski pisarni, kjer je ves čas užival in z repom mahal tudi Winston.