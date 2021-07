Mobilni telefoni so bili v ne tako davni preteklosti zasnovani predvsem za lokacijsko neodvisne glasovne komunikacije, a pogovori danes sploh niso več med petimi najpogostejšimi načini rabe mobilnih telefonov.

Svoje neločljive digitalne spremljevalce tako danes najpogosteje uporabljamo za brskanje po internetnih straneh, sledijo družbena omrežja, poslušanje glasbe, igre in pošiljanje sporočil, tako hipnih prek raznih namenskih aplikacij kakor tudi kratkih sporočil (SMS), ki so temeljna funkcija mobilnega omrežja.

Med najpogostejšimi načini uporabe mobilnih telefonov (v Evropi) pogovorov ne najdemo več. Foto: HMD Global / S. C.

Španci in Portugalci na nasprotnih koncih

Tedensko preživimo v povprečju kar 17 ur in pol pred zasloni svojih mobilnih telefonov in se jih povprečno dotaknemo 163-krat vsak dan, je še pokazala omenjena raziskava, ki so jo marca opravili v 30 evropskih državah.

So pa med posameznimi evropskimi državami znatne razlike: Španci imajo najdaljše dnevno povprečje, ki znaša 3 ure in 45 minut, na nasprotnem koncu lestvice pa so Portugalci in Nemci z dvema urama, kar je skoraj polovica od španskega povprečja.

Emotikoni pri evropskih uporabnikih (pametnih) mobilnih telefonov Foto: HMD Global / S. C.

Malo mobilnih telefonov preživi več kot tri leta

Zaradi hitrega razvoja pametnih telefonov (a najbrž tudi v interesu proizvajalcev pametnih telefonov) se je občutno skrajšala pričakovana življenjska doba teh naprav, ki zdaj znaša približno dve leti in pol. Le dobra četrtina uporabnikov, natančneje njih 27 odstotkov, uporablja svoj telefon več kot tri leta.

Takšna dinamika ne razveseljuje kar 76 odstotkov vprašanih, ki so tako očitno pokazali, da si želijo daljšo trajnost svojih pametnih telefonov.

Kako (virtualno) umakniti dva milijona evropskih avtomobilov s cest?

Dobro polovico (55 odstotkov) skrbi, da tako pogosto menjavanje mobilnih telefonov slabo vpliva na okolje, le nekaj odstotnih točk manj je tistih, ki jih ob tem skrbi nastajanje čezmernega elektronskega odpada.

Organizacija Evropski okoljski urad ocenjuje, da bi bil do leta 2030 ogljični prihranek v primeru, da vsi evropski uporabniki podaljšajo uporabo svojega pametnega telefona za eno leto, enakovreden umiku dveh milijonov avtomobilov s cest.

Uporabniki zaskrbljeni, a ne ukrepajo dovolj

Pri zaupanju v mobilne telefone in njihovo uporabo je nedvomno še veliko prostora za izboljšave. Skoraj tri petine vprašanih je zaskrbljenih zaradi možnosti prevar, dobra šestina je že bila žrtev kakšne prevare prek mobilnega telefona.

A kljub tej zaskrbljenosti je videti, da veliko uporabnikov ne poskrbi za enega od osnovnih varnostnih ukrepov pri uporabi mobilnih telefonov: sprotnem nameščanju nadgradenj in varnostnih popravkov.

Brez varnostnih popravkov je ranljivost višja

Skoraj tretjina uporabnikov (31 odstotkov) niti ne ve, ali ima nameščene najnovejše varnostne posodobitve, dve petini uporabnikov pa jih ne namesti, ker so prepričani, da jim varnostne posodobitve nikakor ne pripomorejo.

Vsak sedmi uporabnik meni, da varnostne posodobitve upočasnjujejo mobilni telefon in jih zato odklanjajo. Številke nazorno kažejo, da je zelo visok delež uporabnikov, ki se ne zavedajo, da so njihove mobilne naprave brez zadnjih varnostnih popravkov veliko bolj ranljive pred raznimi napadi računalniških nepridipravov.