Je to sploh še televizor ali je umetniško delo?

Oglasno sporočilo

Kaj pa če bi se vaš televizor, ko ga ne uporabljate, spremenil v čudovito sliko slikarja, ki ga imate tako radi? In če bi lahko vsak dan izbrali novo sliko glede na počutje, dan in letni čas? Samsung televizor The Frame zna vse to in še več.

Naši domovi vse bolj odražajo naš življenjski slog. Z oblikovanjem doma se izražamo in ga oblikujemo po svoji meri, da se v njem počutimo kar se da prijetno. V marsikateri dnevni sobi je televizor videti kot vsiljivec. Velika - priznajmo si, da prav majhni niso več - črna škatla, čeprav tanka, ni videti prav lepo ob preostalem skrbno izbranem pohištvu.

The Frame - umetnina, ki bo vaš dom še nadgradila

Od zdaj ne bo več tako. Lifestyle televizor Samsung The Frame je oblikovan tako, da se zlije s prostorom. Dizajn Slim Fit in čisto poseben okvir mu dajeta videz prave umetniške slike. Da se res prilagodi vsakemu okusu in še tako drugačnemu domu, so oblikovali okvirje, ki jih je preprosto menjavati, saj so pritrjeni z magnetnim sistemom.

V trenutku, ko izključite televizor The Frame, ta postane po meri prilagodljivo digitalno platno, na katerem lahko na celotnem zaslonu občudujete svoja najljubša umetniška dela ali fotografije. Izbirate lahko med več kot 1.400 deli svetovno znanih umetnikov. Televizor ima vgrajen tudi senzor svetlosti, ki samodejno prilagodi svetlost in barvo zaslona glede na pogoje zunanje osvetlitve in pomaga preprečiti spreminjanje naravnih barv umetniškega dela. Da pa ne bi po nepotrebnem porabljali energije, senzor gibanja zaslon avtomatsko izključi, ko vas ni v prostoru, ko pa se v sobo vrnete, se Umetniški način samodejno vključi. Če vas bolj kot umetnine navdihujejo čudovite fotografije s potovanj, lahko v 16 GB notranjega pomnilnika shranite svoje fotografije, ki jih lahko preprosto prenesete prek telefona ali USB-ključka.

Izjemno doživetje slike in zvoka

Ne glede na to, ali gledate najnovejše uspešnice ali občudujete svoje najljubše umetnine, bo vaša izkušnja gledanja s televizorjem The Frame, ki jo poganja tehnologija QLED, nekaj nepozabnega.

The Frame s pomočjo tehnologije kvantnih pik, ki pretvori svetlobo v več kot milijardo resničnih barv, daje umetninam in filmom izjemno realističen videz. 100-odstotni barvni volumen pomeni, da boste umetnine videli tako realistično, kot bi jih videli v galeriji, ter opazili neverjetne podrobnosti v vsakem prizoru, tako kot so si to zamislili režiserji. Za izboljšano delovanje kontrasta skrbi dvojna LED-tehnologija osvetlitve ozadja, ki ustvari več pristnih barvnih tonov in hkrati vzdržuje njihovo živahnost. LED-luči s poudarjenimi svetlimi toni ponujajo tudi globlji obseg izražanja črnih tonov, ki obnovijo to, kar je skrito na temnih delih slike. Tako boste opazili vsako najmanjšo podrobnost, tudi na temnih slikah, in črna bo zares črna.

Strokovnjaki za zvok so poskrbeli, da izkušnja poslušanja niti malo ne zaostaja za izkušnjo gledanja. Tehnologija SpaceFit analizira prostor in samodejno nastavi zvok na optimalne lastnosti. Televizor tako ob vklopu za vse poskrbi kar sam. Poleg tega sistem Q-Symphony v popolni harmoniji s Soundbar zvočniki omogoča televizorju in zvočnikom, da delujejo hkrati za boljši učinek obdajajočega zvoka, ne da bi za to morali utišati zvočnike na televizorju.

Da bo tudi delo od doma bolj prijetno

Delo od doma je postalo že stalnica v časih, v katerih živimo. Zakaj si ne bi olajšali in polepšali ur, ki jih preživimo ob računalnikih? The Frame namreč omogoča hiter in priročen dostop do pisarniških datotek naravnost iz vašega doma, z velikostjo gledanja in kakovostjo QLED. Vse, kar morate narediti, je, da naložite aplikacijo Osebni računalnik na televizorju na svoj osebni računalnik v pisarni, povežete Bluetooth miško in tipkovnico ter opravite vse naloge. Vas čaka spletni sestanek? Tudi to lahko opravite kar na zaslonu televizorja. Z aplikacijo SmartThigs na svoji napravi z Androidom oziroma Apple AirPlay na svojem telefonu iPhone lahko zaslon svojega pametnega telefona zrcalite na televizor za večjo in boljšo izkušnjo klepetanja v videoklicih.

The Frame ni le televizor z izjemno izkušnjo gledanja in poslušanja. Je tudi umetniška galerija in mobilna pisarna, ki hitro postane nepogrešljiv dizajnerski kos dnevne sobe. Mislimo, da vemo, kaj boste letos napisali dedku Mrazu.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.