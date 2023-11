Je odvetnik, ki so mu verjeli mnogi Slovenci, prevaral vse?

Reiner Fuellmich je februarja 2021 napovedal, da bo cepljenje proti virusu covid-19 ubilo 25 odstotkov vseh Nemcev (in s tem tudi 25 odstotkov vseh Zemljanov, ki so se cepili) ter jih pohabilo še nadaljnjih 36 odstotkov. Ko je o tej njegovi izjavi poročal nemški medij Tagesspiegel, ga je Fuellmich obtožil, da so si njegovo trditev izmislili. Še vedno jo sicer lahko slišimo na spletu.

Reiner Fuellmich je februarja 2021 napovedal, da bo cepljenje proti virusu covid-19 ubilo 25 odstotkov vseh Nemcev (in s tem tudi 25 odstotkov vseh Zemljanov, ki so se cepili) ter jih pohabilo še nadaljnjih 36 odstotkov. Ko je o tej njegovi izjavi poročal nemški medij Tagesspiegel, ga je Fuellmich obtožil, da so si njegovo trditev izmislili. Še vedno jo sicer lahko slišimo na spletu. Foto: Guliverimage

V Nemčiji se je v priporu znašel odvetnik Reiner Fuellmich, eden največjih ideologov mednarodnega proticepilskega gibanja v obdobju pandemije virusa covid-19. Fuellmich, ki se je zavzemal za to, da se vsem deležnikom pri reševanju epidemiološke problematike sodi kot nacističnim vojnim zločincem in se jih nato usmrti oziroma zapre do konca življenja, naj bi preusmeril in zase porabil za več kot 700 tisoč evrov donacij, ki so mu jih za boj proti "globalistom" v dobri veri nakazali nasprotniki epidemioloških ukrepov in cepljenja. Fuellmichove obljube so v obdobju epidemije odmevale tudi v Sloveniji, kjer je imel oziroma še vedno ima "uradne" sodelavce.

Reinerja Fuellmicha so oblasti v Mehiki – zadnjih nekaj mesecev je preživel v Tijuani – sredi oktobra posadile na letalo in ga poslale v Frankfurt, kjer ga je na podlagi naloga za aretacijo, izdanega marca letos, pridržala nemška policija. Sodnik v okrožju Göttingen je zanj odredil pripor, ki je bil zaradi begosumnosti podaljšan prejšnji teden.



Fuellmich je trenutno v zaporu Rosdorf na obronkih mesta Göttingen, nemške oblasti pa preiskujejo obtožbo poneverbe sredstev, ki jih je Fuellmichova organizacija prejela v obliki donacij. Odvetnik naj bi na svoje in račune svoje žene med novembrom 2020 in majem 2021 v več deset nakazilih prenesel za okrog 700 tisoč evrov sredstev, ki so mu jih namenili podporniki njegove proticepilske iniciative. Z ženo naj bi zbrana sredstva porabila zase, med drugim za odplačilo stanovanjskega kredita.



Fuellmichovi zagovorniki po navedbah nemških medijev sicer zastopajo stališče, da so obtožbe na račun odvetnika laž, da gre za politično motiviran proces in da ni bilo upravičenega razloga za njegovo aretacijo.

Fuellmich je vložil kar nekaj tožb, ki so bile uspešnice na družbenih omrežjih, tožil je celo pokojno britansko kraljico Elizabeto II., vendar nikoli ni dosegel rezultata, ki so ga želeli on in njegovi podporniki. Foto: Guliverimage

Kdo je Reiner Fuellmich in zakaj je postal proticepilska zvezda

Reiner Fuellmich je julija 2020, ko so bili ljudje marsikje po svetu razdraženi zaradi prve tranše omejevalnih epidemioloških ukrepov, na YouTubu začel razglašati tisto, kar so si nekateri po tihem želeli slišati in so po poplavi lažnih novic na družbenih omrežjih že verjeli: virus covid-19 ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje, testiranje ne zazna prisotnosti koronavirusa, maske ne delujejo.

Ko je enako začel ponavljati odvetnik, ki je v preteklosti sodeloval v odmevnih sodnih procesih zoper Volkswagen in Deutsche Bank, je iz proticepilske snežne kepe nastala snežna krogla. Fuellmich je izrazil prepričanje, da se je z epidemiološkimi ukrepi zgodil zločin proti človeštvu, in obljubil, da bo njegov novoustanovljeni berlinski korononski komite našel krivce.

Ena od oddaj tako imenovanega koronskega komiteja. Foto: CIC Tako imenovani koronski komite je na spletu objavljal maratonske, občasno tudi več kot šest ur trajajoče razprave, v katerih so voditelji, to sta bila večino časa ustanovna člana komiteja Fuellmich in odvetnica Viviane Fischer, ter predvsem gostje med drugim trdili, da bodo v Nemčiji vse necepljene zaprli v koncentracijska taborišča, da bodo morali starši svoje otroke pred prisilnim cepljenjem skrivati kot Ano Frank, da izraelska vlada s cepljenjem izvaja holokavst nad lastnim prebivalstvom, da cepivo proti virusu covid-19 vsebuje "delce, ki se obnašajo kot žive hobotnice", da bodo že do septembra leta 2021 umrli vsi cepljeni. Trditev ni v oddajah nikoli izzval nihče, temveč so jim zgolj prikimavali.

Iz teh Fuellmichovih trditev je vzniknilo mednarodno proticepilsko gibanje, katerega pristaši so verjeli, da bodo kriminalci, zaradi katerih so si morali pred vstopom v trgovino nadeti zaščitno masko in si razkužiti roke, privedeni pred sodnika, obravnavali pa jih bodo kot nacistične vojne zločince leta 1945.

To bo Nürnberg 2.0, so vzklikali na Facebooku. Ker je znano, kakšna usoda je doletela nekatere udeležence nürnberških procesov leta 1945, je marsikdo pozival tudi k smrti zdravnikov, znanstvenikov, farmacevtov, politikov in novinarjev. Vseh deležnikov, ki so bili tako ali drugače povezani z epidemiološkimi ukrepi ali obveščanjem javnosti o poteku epidemije. Fuellmich je dodatno olje na ogenj stalno prilival s tem, da je ukrepe primerjal z zločini nacistične Nemčije.

Nürnberški procesi veljajo za verjetno najodmevnejšo serijo sojenj v novejši zgodovini. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

Ko se je začelo cepljenje proti covid-19, mu je Fuellmich seveda nasprotoval. Pfizer in druge farmacevtske družbe, ameriškega imunologa Anthonyja Faucija in Billa Gatesa, ki je prek svojih dobrodelnih organizacij financiral raziskave na področju cepiv, je obtožil, da želijo s cepljenjem pobijati ljudi.

Reiner Fuellmich je imel svoj "uradni" zvočnik za razpečevanje teorij o zrežirani pandemiji virusa covid-19 in napovedovanje sodnih procesov proti globalistom tudi v Sloveniji. To je bila skupina na Facebooku z imenom Civilna iniciativa slovenskih pravnikov, katere skrbnica, germanistka Tjaša Vuzem, je osebno sodelovala s Fuellmichom.

"Če ne bi uporabljali testov PCR, ne bi bilo pandemije"

Fuellmich je vložil kar nekaj tožb, ki so bile uspešnice na družbenih omrežjih, tožil je celo pokojno britansko kraljico Elizabeto II., vendar nikoli ni dosegel rezultata, ki so ga želeli on in njegovi podporniki.

Še najbližje sodni dvorani je bil novembra leta 2021, ko bi se moral udeležiti zaslišanja v tožbi proti glavnemu nemškemu virologu Christianu Drostnu. Šlo je za resnično bizaren primer. Fuellmich je svojim sledilcem obljubljal, da bo zoper Drostna vložil tako imenovano skupinsko tožbo v ZDA ali Kanadi, a ga na koncu tožil v Nemčiji v imenu enega od gostinskih lokalov v Berlinu.

Reiner Fuellmich in Viviane Fischer, nekdaj vodilni dvojec tako imenovanega koronskega komiteja. Foto: Guliverimage

Ta je zaradi zaprtja države zaradi epidemije covid-19 utrpel poslovno škodo. Fuellmichov argument je bil, če testi PCR, ki jih za potrjevanje okužb uporablja Nemčija (po navodilih Drostna, ki je vodil nemško skupino za covid-19), ne bi obstajali, ne bi bilo pandemije in z njim tudi ne ukrepov, ki so njegovi stranki povzročili poslovno škodo. Sodnik je tožbo ovrgel, ker si Fuellmich v sodni dvorani ni hotel nadeti maske, zato jo je moral zapustiti, s tem pa ni mogel zastopati svojega klienta.

Sledilce je prosil za donacije po 800 evrov, nato dolgo ni bilo znano, kaj se je zgodilo z zbranim denarjem: bilo naj bi ga več kot milijon evrov

Za financiranje sprva napovedane skupinske tožbe, ki je na koncu postala ovržena tožba proti Drostnu, je Fuellmich svoje sledilce prosil za donacije. Že do oktobra lani jih je po informacijah dobro obveščenih virov prejel več kot milijon evrov. Kaj natanko se je zgodilo s tem denarjem, ni znano, prejemanja oziroma upravljanja donacij Fuellmich za medije ni nikoli komentiral.

Podporniki nemškega odvetnika so začeli upe kasneje polagati v tako imenovani svetovni tribunal, ki naj bi uprizoril sodni proces proti vsem, ki jih je Fuellmich označil za organizatorje zločina proti človeštvu − pandemije covid-19. Igrano sodišče, v resnici serija videokonferenc, ki so potekale med februarjem in junijem ter ki ji je predsedoval Fuellmich, je med drugim predstavljalo dokaze o tem, kako krivi so Bill Gates, Svetovna zdravstvena organizacija, Anthony Fauci.



Organizacije za preverjanje dejstev so morale posebej poudarjati, da to ni resničen sodni proces proti naštetim, saj so v proticepilskih skupnostih na družbenih omrežjih številni trdili, da je (primer zgoraj).

Iz neznanega razloga se je nenadoma umaknil: je zdaj, ko so ga priprli, jasno, zakaj?

Po mesecih brez novic glede sodnih procesov proti svetovni eliti, ki jo je v svojih videoposnetkih večkrat omenjal Fuellmich, je septembra lani njegove podpornike presenetila novica, da se nemški odvetnik do nadaljnjega umika iz tako imenovanega berlinskega koronskega komiteja, v sklopu katerega je napovedoval tožbe proti globalistom. To je sporočila tudi odvetnica Viviane Fischer, ki je komite vodila skupaj s Fuellmichom.

Zakaj je prišlo do notranjega razkola, uradno ni znano, so pa krožile informacije, da naj bi bil "preiskovalni komite" za Fuellmicha morda celo premalo radikalen. Domnevno naj bi se odvetnik takrat namreč začel pomikati proti skrajni proticepilski tezi, da virusi v resnici sploh ne obstajajo oziroma niso povzročitelji bolezni. To je bilo v nasprotju s stališčem tako berlinskega komiteja, ki priznava obstoj virusa sars-cov-2, a trdi, da ni nevaren.