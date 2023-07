Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natanko en teden pred naslednjim velikim Samsungovim svetovnim predstavitvenim dogodkom je Samsungov predsednik in vodja oddelka za mobilno izkušnjo TM Roh v svojem blogu spregovoril o Samsungovi oblikovalski filozofiji in namignil, kaj bodo naslednji teden predstavili v korejski prestolnici.

"Moja kariera inženirja me je naučila, da je najbolj dovršeno oblikovanje prepleteno s tehnološkimi inovacijami," je med drugim zapisal TM Roh.

Časi se spreminjajo, tehnologija napreduje, temeljna zasnova ostaja

Samsungova oblikovalska filozofija, ki so jo pred 27 leti poimenovali "Navdihujejo nas ljudje, ustvarjamo prihodnost", je v tem času doživela številne tehnološke novosti in napredek, a je po njegovih besedah ohranila temeljno zasnovo z globokim razumevanjem uporabnikov.

"Neomajno verjamemo, da je na uporabnika osredotočen pristop ključ do uspešne prihodnosti, kajti bolj kot zgolj dosežke in surovo tehnološko moč uporabniki cenijo izkušnje in pomembne povezave," je še poudaril.

TM Roh je bil v zadnjih letih pogost spremljevalec Samsungovih osrednjih svetovnih predstavitvenih dogodkov, saj je bil takrat predsednik in vodja mobilnega poslovanja pri družbi Samsung Electronics. Zdaj je pri Samsungu zadolžen za vodenje enote za mobilno izkušnjo. Foto: Samsung

Trije temeljni dejavniki

TM Roh je Samsungovo oblikovalsko filozofijo razčlenil na tri temeljne dejavnike: izdelki morajo biti osnovni, inovativni in harmonični.

"Prednost osnovnega oblikovanja je jasen namen in preprosta uporaba. Inovativni dizajn poudarja izvirnost in odraža usmerjenost na nove, edinstvene načine. Harmonična zasnova zagotavlja, da vsi elementi delujejo skupaj s splošnim namenom, skladnim z družbenimi, okoljskimi in etičnimi vrednotami," je zapisal TM Roh.

Namigi za naslednji teden so vedno močnejši

V svojem zapisu je te vrednote ponazoril na primeru pregibnega telefona in kaj to prinaša uporabnikom (na primer možnost fotografiranja pod popolnim kotom brez uporabe rok), s tem pa je še dodatno utrdil namige, da naslednji teden, natančneje 26. julija, lahko pričakujemo predstavitev (vsaj enega) Samsungovega pregibnega telefona pete generacije.