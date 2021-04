Imate radi glasbo in ples? Pridružite se izzivu #10UrPlesa!

Oglasno sporočilo

Ples je zagotovo ena od najboljših aktivnosti in vadb za vsakogar. Je odličen za telo in za um. Poleg tega, da pomeni odlično vadbo in ima pozitiven vpliv na naše zdravje, aktivira tudi naše možgane, saj učenje plesnih korakov zahteva aktivacijo sivih celic. Bolj kot je koreografija zapletena, bolj naši možgani razmišljajo. S plesom tako ne razgibamo le svojih mišic, ampak razvijamo tudi kognitivne sposobnosti, prav tako pa prek njega spoznavamo disciplino in predanost. Predvsem pa nas napolni s pozitivno energijo!

Prav zaradi vseh pozitivnih učinkov plesa je Huawei predstavitev novih brezžičnih slušalk FreeBuds 4i na začetku pomladi pospremil s prav posebnim plesnim izzivom #10UrPlesa. Akciji so se na družbenih omrežjih Instagram in TikTok pridružila številna velika imena slovenskega javnega prostora, med drugim plesalec Arnej Ivkovič, balerina Ana Klašnja in plesalka Jona Slaček, ki svoje sledilce vabijo k sodelovanju.

Sodelovanje v izzivu vas bo zagotovo pošteno razgibalo in napolnilo z energijo, vsak, ki bo plesne korake objavil tudi na svojem profilu na Instagramu, pa se bo potegoval še za izjemne slušalke Huawei FreeBuds 4i. Po koncu izziva bo namreč strokovna žirija izbrala 20 najboljših izvajalcev, ki bodo prejeli čudovito in uporabno nagrado.

Kako lahko sodelujete? Za sodelovanje si morati najprej ogledati koreografijo na profilu enega od zgoraj omenjenih "izzivalcev", nato pa jo odplesati še sami, se pri tem posneti in video objaviti na svojem profilu na Instagramu. Svojo objavo morate obvezno opremiti z naslednjimi oznakami: #10UrPlesa

#FreeBuds4i

@huaweimobilesi (samo na Instagramu)

#Huawei (samo na TikToku) O pravilih in pogojih sodelovanja v plesnem izzivu, ki traja od 19. 4. do 3. 5., si sicer lahko podrobneje preberete na #10UrPlesa.

S slušalkami FreeBuds 4i boste v glasbi še bolj uživali

FreeBuds 4i so najnovejše Huaweieve brezžične slušalke. Ponujajo izjemno kakovosten zvok in možnost aktivnega dušenja hrupa, saj se znajo samodejno prilagoditi različnim hrupnim okoljem, tako da lahko v svojih priljubljenih ritmih uživate še bolj doživeto. Dolgotrajna baterija pa vam bo omogočila, da lahko z glasbo v ušesih plešete kar 10 ur skupaj, če le imate dovolj kondicije.

V primeru izklopljenega aktivnega dušenja hrupa namreč ponujajo do 10 ur neprekinjenega predvajanja glasbe oziroma do 6,5 ure telefonskih pogovorov. V polnilni zaščitni škatlici je dodatna baterija, prek katere se slušalke polnijo, medtem ko jih ne uporabljate, in skupaj z njo se čas uporabe podaljša na do 22 oziroma do 14 ur. Hitro polnjenje, ki je prav tako del novih slušalk, pa omogoči do štiri ure uporabe po le 10-minutnem priklopu na električno vtičnico.

Ne nazadnje slušalke odlikuje tudi ličen dizajn z elegantnimi nežnimi linijami, navdih za ovalno obliko polnilne škatlice s sploščenim hrbtom, primernim za odlaganje na ravno površino, pa so pri Huaweiu našli v obliki kamnov znane črne plaže na Islandiji. Slušalke so združljive tako z napravami Android kot iOS in so že na voljo v Sloveniji v biserno beli in kristalno črni barvi.

