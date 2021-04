Igralec, ki ga uporabniki NEO najbolj iščejo, je – Brad Pitt

Med najbolj iskanimi glasovnimi poizvedbami so risanke in druge predvsem otroške vsebine, kar dokazuje, da so tega naprednega načina upravljanja veseli (in vešči) predvsem mladi in najmlajši uporabniki, so še pokazale analize uporabe za mesec marec.

Zvečer tudi tisoč ukazov v minuti

Med kar 185 tisoč različnimi ukazi, ki so jih izrekli uporabniki NEO, so velikokrat kar številke programskih mest, ki jih uporabniki prikličejo za izbrani program.

Uporabniki NEO vsako minuto povprečno izrečejo 200 glasovnih ukazov, a je v popoldanskem in večernem času, ko je največ gledalcev pred zasloni televizorjev, teh ukazov tudi petkrat več.

Platforma NEO omogoča tudi upravljanje z napravami pametnega doma.

Platforma NEO je aprila lani prevzela nov način prepoznavanja glasovnih ukazov, ki so ga razvili v Sloveniji in s katerim so izboljšali razpoznavo slovenskega govora, so pojasnili pri Telekomu Slovenije.

Igre NEO – igre v oblaku

Največji slovenski telekomunikacijski operater je izpostavil tudi novost platforme NEO, s katero so funkcionalnosti napredne televizije in pametnega doma februarja dopolnili z igrami v oblaku.

Trenutno je na voljo 59 iger, a se bo ta nabor postopoma še krepil. V prvih dveh mesecih so – tako kot uporabniki podobnih storitev po svetu – uporabniki iger NEO največkrat posegali po športnih, dirkalnih, akcijskih in otroških igrah.

Med temi izstopajo WRC 6 FIA World Rally Championship, Aqua Moto Racing Utopia, MotoGP™17, Split/Second: Velocity, Disney•Pixar Cars 2: The Video Game, MXGP - The Official Motocross Videogame, Tennis World Tour: Roland Garros Edition, F1™ 2018, Gravel, Dogfight 1942 in Anarcute.

Ob februarskem zagonu storitve NEO Igre je bilo na voljo 59 iger.

Največ hitrosti in funkcionalnosti na optičnem omrežju

NEO igre so na voljo naročnikom z optično povezavo, ki jo lahko že zdaj izbere več kot 387 tisoč slovenskih gospodinjstev. Osnovna hitrost v smeri do uporabnika je sto megabitov v sekundi, a je veliko zanimanja za zmogljivejše povezave, to je med 300 in 600 megabitov v sekundi.

Pri Telekomu Slovenije napovedujejo nadaljnji razvoj platforme NEO, ki bo prinesel izboljšave obstoječih funkcionalnosti in tudi uvedbe novih, tudi podporo za naprave z drugimi operacijskimi sistemi, kot je Samsungov Tizen.