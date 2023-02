Hisense decembra postal št. 1 na svetu v prodaji televizorjev

Oglasno sporočilo

Hisense je postal številka 1 na svetu v prodaji televizorjev. Foto: Hisense

Leta 2022 je Hisense po vsem svetu prodal 24,419 milijona TV-aparatov, kar je predstavljalo 12,06 odstotka globalnega tržnega deleža in jih uvrstilo na drugo mesto na svetu. Tudi čezmorske pošiljke Hisense TV so se leta 2022 povečale za 12,2 odstotka na letni ravni. Povečanje količine je bilo še posebej pomembno v Evropi, na Japonskem in na trgih v razvoju.

Foto: Hisense

Med svetovnim prvenstvom v nogometu 2022 se je na robu igrišča na vseh tekmah bleščal slogan Hisense TV, številka 1 na Kitajskem in številka 2 na svetu. Zadnji podatki dokazujejo, da je Hisense s pomočjo športnega marketinga še okrepil tržno prepoznavnost. S svojo zavezanostjo zagotavljanju še več vrhunskih naprednih rešitev za svoje uporabnike pospešujejo napredek do globalno prepoznavne in cenjene blagovne znamke visoke vrednosti.

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJE HISENSE.