Gospodarskemu okrevanju po epidemiji bodo pomagale digitalne tehnologije in inovacije

Raziskava Become Index 2021 , ki sta jo med 1.846 direktorji in vodstvenim kadrom ter 10.755 potrošniki iz vsega sveta opravila družba Mastercard in raziskovalno podjetje Harvard Business Review Analytic Services, je razkrila ključne lastnosti inovativnih podjetij.

Pandemija bolezni covid-19 je močno okrepila zavest, da sta prožnost in prilagodljivost ključni lastnosti podjetij, s katerima lahko podjetja postanejo "odpornejša" na izredne okoliščine in pospešijo svojo pot v normalizacijo ob koncu teh neljubih dogodkov.

Digitalna agilnost

Ravno digitalna agilnost, to je uspešno odzivanje na pospešeno uveljavljanje digitalizacije in na naslavljanje potreb strank v realnem času, se je pokazala kot eden od petih ključnih dejavnikov pri zagotavljanju optimalnega odziva na krizne razmere, so pokazali rezultati raziskave Become Index 2021.

Kot primer so izpostavili brezstične aplikacije, ki, kot pravijo, niso le ustvarjalne in učinkovite, temveč tudi epidemično varne, saj zmanjšujejo neposredne stike, ki so glavni način širjenja okužbe.

Analiza okolja, nedotakljivost podatkov in ohranjanje bližine strank

Izkazalo se je tudi, da je v središče delovanja treba postaviti odločitve, ki temeljijo na podatkih, in poskrbeti za celovito zaščito strank in njihovih podatkov.

Pri odnosu s strankami pa ni ključnega pomena samo skrb za varnost njihovih podatkov, temveč tudi ohranjanje kakovostnih stikov z njimi, ne nazadnje tudi zato, ker so ravno stranke lahko vir neprecenljive pomoči pri usmerjanju inovacij in njihovega uveljavljanja.

Neuspešen korak ne pomeni konca sveta

Čeprav sta v poslovnem svetu racionalnost in gospodarnost ključni usmerjevalki vodenja poslovanja in razvoja pripadajočih strategij, pa je na poti do nekega velikega uspeha vendarle treba namerno sprejeti tudi neko mero tveganja.

Včasih se kakšno tveganje ali pa odločitev ne izide in celo pripelje do neuspešnega koraka – a ta se potem mora sprejeti kot del procesa, pri katerem se je ravno tako treba naučiti pomembnih lekcij, ki bodo vodile na pravo pot, so med drugim ugotovili z omenjeno raziskavo.

"Treba bo vložiti več truda"

Za ohranjanje odličnosti je zelo pomembno nasloviti tako zahteve potrošnikov kot tudi tveganja današnjega časa. Raziskava je izpostavila pet ključnih področij: upoštevanje človečnosti (skrb za stranke in zaposlene), odprava ovir za sodelovanje na daljavo, prioritiziranje investicij v inovacije (čemur nestabilno gospodarsko okolje gotovo ne pomaga), krepitev zaupanja z zagotavljanjem "neranljive" varnosti in zasebnosti podatkov ter nagovarjanje strank in krepitev odnosov z nudenjem osebnih prilagojenih storitev, izdelkov in uporabniških izkušenj.

"Ljudje so naveličani govoričenja," je prepričan Michael Miebach, glavni izvršni direktor družbe Mastercard, ki je soavtor raziskave Become Index 2021. Foto: Mastercard

Preprosto povedano: "Ljudje zahtevajo dejanja, pandemija pa je temeljito spremenila svet, in ljudje so manj potrpežljivi do govoričenja," je povedal generalni direktor družbe Mastercard Michael Miebach, ki opozarja na rezultate o tem, da veliko podjetij teh potreb ne izpolnjuje in bodo zato, da bi jih dosegla, vložila več truda.