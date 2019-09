Google pristal na milijardno davčno poravnavo s Francijo

V koncernu so pozdravili zgladitev nesoglasij in izrazili upanje, da bo zdaj prišlo do koordinirane reforme, ki bo pripeljala do jasnega mednarodnega davčnega okvirja.

Z razvojem dogodkov so zadovoljni tudi v Parizu

Francoska ministra za pravosodje in finance, Nicole Bellouber in Gerald Darmanin, sta pojasnila, da je poravnava plod dveletnega intenzivnega dela. "Izid je dobra novica za francoske javne finance in fiskalno pravičnost v Franciji," sta poudarila v izjavi za javnost.

Francija je prvo preiskavo proti Googlu začela leta 2015. Leta 2016 je sto policistov in strokovnjakov izvedlo tudi preiskavo na pariškem sedežu ameriškega velikana, ki se jo je prijelo ime Tulipan.

Google je podobne poravnave v zadnjih letih sklenil že z Italijo in Veliko Britanijo, a je tokratna poravnava finančno precej bolj obsežna. Prva je bila namreč vredna 306 milijonov evrov, druga pa 130 milijonov funtov (po današnjem tečaju 146 milijonov evrov).

Do poravnave s Francijo je sicer prišlo ravno v času, ko si evropske države prizadevajo z ZDA doseči dogovor o obdavčitvi tehnoloških velikanov. Google ima, tako kot več velikih ameriških tehnoloških koncernov, svoj evropski sedež na Irskem, kjer so oblasti davek na dobiček postavile na raven zgolj 12,5 odstotka.

Bo Evropska unija uvedla obdavčitev tehnoloških gigantov?

Vodilne države EU, med njimi Francija, trdijo, da to podjetjem omogoča, da se izogibajo plačevanju ustreznih davkov na dobiček in prihodke, ki jih vknjižijo v drugih evropskih državah.

Francoski parlament je zato julija sprejel zakon za uvedbo davka na nekatere prihodke velikih tehnoloških podjetij. Gre za triodstotni davek na prihodke tehnoloških podjetij, ki v svetu z digitalnimi dejavnostmi letno ustvarijo več kot 750 milijonov evrov prihodkov, v Franciji pa več kot 25 milijonov evrov. Podobno potezo načrtuje tudi Velika Britanija.

Francoski predsednik Emanuel Macron je sicer ob vrhu G7 avgusta dejal, da so zbrani voditelji dosegli dogovor o obdavčitvi tehnoloških gigantov, da pa morajo podrobnosti še opredeliti.