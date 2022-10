Galaxy Tab Active4 Pro: robustna naprava, zasnovana za novo mobilno delovno silo

Oglasno sporočilo

Družba Samsung Electronics predstavlja Galaxy Tab Active4 Pro – vsestranski tablični računalnik, ki je dovolj vzdržljiv in prenosen, da omogoča produktivnost tudi izven pisarne. Z vojaško odpornostjo, naprednimi funkcijami za produktivnost in varnostno platformo Samsung Knox je tablica Galaxy Tab Active4 Pro zasnovana tako, da se odlično znajde pod pritiskom današnjega mobilnega poslovanja.

"Nedavno opravljanje dela iz različnih lokacij je ustvarilo izjemno povpraševanje po robustnih, prenosnih in povezanih napravah, ki omogočajo opravljanje nalog z različnih lokacij. Pri oblikovanju vsestranskega Galaxy Tab Active4 Pro smo se trudili ustvariti tablični računalnik, ki ni le trpežen in enostaven za uporabo, ampak z zmogljivostjo in povezljivostjo zaposlenim skozi celoten dan omogoča produktivnost in vključenost," je povedal KC Choi, EVP in vodja globalne mobilne B2B skupine, MX Business pri družbi Samsung Electronics.

Lahka, trpežna in pripravljena na delo

Poleg tega, da je tablični računalnik Galaxy Tab Active4 Pro dovolj trpežen, da prenese tudi najzahtevnejša delovna okolja, navdušuje s tankim in lahkim okvirjem, ki je meri 10,2 milimetra1 in tehta vsega 674 gramov2. Tablica Galaxy Tab Active4 Pro je lahko prenosna in primerna za uporabo zunaj pisarne, na prodajnem mestu ali terenu.

Tablica Galaxy Tab Active4 Pro je opremljena s steklom Corning® Gorilla® Glass 5, ki z odpornostjo na praske in poškodbe prekaša druga kemično utrjena stekla. Prav tako lahko prenese padce z višine do enega metra, z zaščitnim pokrovom, ki je priložen v škatli, pa tudi padce z višine do 1,2 metra.3 Kot dodatna plast zaščite sta tablica Galaxy Tab Active4 Pro in njeno vgrajeno pisalo S Pen ocenjena z oceno IP68 za odpornost na prah in vodo4. Naprava je primerna za najzahtevnejša okolja, saj je skladna s standardom MIL-STD-810H5 in zdrži ekstremne nadmorske višine, temperature, vibracije in vlago.

Galaxy Tab Active4 Pro deluje povsod – na terenu in v pisarni

Tablični računalnik Galaxy Tab Active4 Pro je zasnovan tako, da olajša delo delavcem tako v pisarni kot na terenu ter vključuje več funkcij, prilagojenih njihovim edinstvenim delovnim okoljem. Mapiranje tipk6 omogoča podjetjem, da programirajo tipke naprave glede na svoje potrebe in s pritiskom na gumb hitro zaženejo poslovno pomembne ali pogosto uporabljene aplikacije. Občutljivost zaslona na dotik je prilagodljiva tudi za uporabo v rokavicah. Delavci lahko napravo uporabljajo, ne da bi ogrozili svoje zdravje ali varnost.7

Na terenu ni vedno lahko slišati zvokov naprav, zaradi česar prihaja do zmede ali napak. Tablica Galaxy Tab Active4 Pro se proti tej težavi bori z znatno povečano največjo glasnostjo8. Delavci jo bodo lahko jasno in glasno slišali tudi na živahnem bolnišničnem oddelku ali hrupnem gradbišču.

Tablica Galaxy Tab Active4 Pro je združljiva s številnimi dodatki družbe Samsung in ostalih partnerjev. Širok katalog dodatne opreme za tablico Galaxy Tab Active4 Pro zagotavlja nemoteno integracijo z načinom poslovanja podjetij.9 Katalog zajema od ergonomsko oblikovanih ohišij s trakovi ali stojal do polnilnih podstavkov, pokrovov za tipkovnico, ki jih lahko pritrdimo, in nosljivih čitalnikov črtne kode.

Ustvarjen za podporo sodobnim mobilnim podjetjem

Galaxy Tab Active4 Pro je na zunaj robusten, znotraj pa prefinjen. Opremljen je z vrhunsko programsko in zmogljivo strojno opremo Samsung. Intuitivna mobilna izkušnja One UI10 omogoča bolj prilagojeno izkušnjo, medtem ko osemjedrni napredni procesor poskrbi, da so zaposleni povezani in zelo produktivni s hitrejšo obdelavo podatkov. Galaxy Tab Active4 Pro ponuja tudi razširljivo shrambo z dodatno kartico microSD11, zato lahko delavci vse pomembne datoteke hranijo lokalno v svoji napravi.

Z vgrajenima Sub6 5G in Wi-Fi 612 se lahko zaposleni zanesejo na visoke hitrosti in nizko zakasnitev, da ostanejo povezani, ko je to najbolj pomembno. Tablica Galaxy Tab Active4 Pro je pripravljena tudi na podporo CBRS (Citizens Broadband Radio Service – širokopasovna radijska storitev za državljane13) za storitve zasebnega omrežja, zato lahko podjetja uporabljajo lastno zanesljivo in razširljivo omrežje.

Tablico Galaxy Tab Active4 Pro odlikujeta izboljšana visokofrekvenčna komunikacija kratkega dosega (NFC) in mobilna platforma Knox za prodajna mesta (POS)14, kar jo naredi še posebej zmogljivo pri maloprodajnih podjetjih. Galaxy Tab Active4 Pro lahko z namestitvijo na blagajno ali uporabo kot prenosno prodajno mesto poskrbi za zadovoljstvo kupcev, saj omogoča hitrejše in enostavnejše odjavljanje. S funkcijo Knox Capture15 lahko tablični računalnik deluje kot čitalnik črtne kode za sledenje in preverjanje zalog v realnem času.

Nikoli vas ne bo skrbelo, da vam bo v kritičnem trenutku zmanjkalo baterije. Galaxy Tab Active4 Pro z zamenljivo baterijo in hitrim polnjenjem16 POGO17 učinkovito napolni napravo. Z načinom brez baterije lahko napravo neprekinjeno uporabljate v kiosku ali v vozilu brez baterije18, hkrati pa preprečuje izčrpavanje baterije tudi v okoljih z visokimi temperaturami.

Za dela, ki delavce popeljejo s terena v pisarno, lahko tablico Galaxy Tab Active4 Pro preprosto povežete z zunanjim zaslonom19 prek programa Samsung DeX20 ali jo uporabljate v samostojnem načinu za emulacijo namiznega vmesnika na tablici.

Odprta notranjost z integrirano varnostno zaščito v realnem času

S povečanjem števila mobilnih zaposlenih varnost še nikoli ni bila tako pomembna. Zato Samsung ponuja Knox Suite, platformo vse-v-enem, ki ekipam IT olajša konfiguriranje, varovanje, upravljanje in analiziranje naprav – ne glede na to, ali gre za eno napravo ali celotno serijo naprav. Samsung obrambna varnostna platforma Samsung Knox ščiti tudi tablico Galaxy Tab Active4 Pro s popolnoma integrirano strojno in programsko zaščito. Platforma od čipa navzgor zagotavlja celovito zaščito v realnem času pred vse večjimi grožnjami, s katerimi se sooča sodobna delovna sila.

Samsung tesno sodeluje z operacijskim sistemom Android, da bi zagotovil dolgoročno zaščito podjetij, in je v koraku z vedno novimi varnostnimi izzivi z izmenjavo informacij o grožnjah, ki jih odkrijejo vodilni varnostni raziskovalci in partnerji. Tablica Galaxy Tab Active4 Pro je prav tako izdelana trajno, tako znotraj kot zunaj, saj podpira do pet let varnostnih posodobitev in tri nadgradnje operacijskega sistema, zato lahko podjetja mirno uporabljajo svoje naprave, saj vedo, da so vedno zaščitene.

Razpoložljivost Nova tablica Galaxy Tab Active4 Pro bo v Sloveniji na voljo od sredine letošnjega oktobra. Za več informacij o najnovejših Samsungovih napravah Galaxy obiščite www.samsungmobilepress.com ali www.samsung.com/business.





1. Debelina naprave 10,2 mm ne vključuje okvirja glavnega zaslona.

2. 674 g velja samo za napravo Galaxy Tab Active4 Pro. Teža skupaj z zaščitnim pokrovom in pisalom S Pen je 833 g.

3. Na podlagi rezultatov internih laboratorijskih testov.

4. Ocena IP68: Vodoodpornost do 1,5 metra sladke vode do 30 minut ter zaščita pred prahom, umazanijo in peskom. Po mokrem izperite ostanke/izsušite. Ni priporočljivo za uporabo na plaži ali v bazenu.

5. Certifikacija MIL-STD-810H: Višina, vlaga, potopitev, solni sprej, prah, vibracije, padec itd. MIL-STD-810H je standardizirana oblika testiranja, ki jo je zasnovala ameriška vojska za natančno oceno omejitev naprave. Uporaba v resničnem svetu se razlikuje od posebnih okoljskih pogojev, uporabljenih pri testiranju. Ekstremni pogoji niso zagotovljeni.

6. Podpora za kartiranje ključev se lahko razlikuje glede na aplikacijo. Programirljive tipke so omejene na izbrane funkcije.

7. Preizkušeno v internih laboratorijskih pogojih. Odzivnost na dotik v usnjenih rokavicah, tanjših od 2 mm ali manj. Dotik pod vodo ni na voljo. Odzivnost na dotik se lahko razlikuje glede na material in debelino rokavic ter druge okoljske pogoje.

8. V primerjavi z Galaxy Tab Active Pro. Izboljšana glasnost zvočnika je na voljo samo za aplikacije, ki temeljijo na VoIP. Če želite aktivirati, pojdite v Nastavitve – Zvok in vibracije – Glasnost – Povečanje glasnosti zvočnika za glasovne aplikacije.

9. Dodatna oprema se prodaja ločeno. Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na trg.

10. Razpoložljivost funkcij, aplikacij in storitev One UI se lahko razlikuje glede na različico One UI, različico operacijskega sistema in trg.

11. Kartica MicroSD je naprodaj ločeno; podpira do 1 TB.

12. Zahteva optimalno povezavo. Razpoložljivost in dejanske hitrosti za omrežja 5G in Wi-Fi 6 se lahko razlikujejo glede na trg, operaterja, ponudnika vsebin, strežniško povezavo in uporabniško okolje. Za razpoložljivost in podrobnosti se obrnite na lokalnega operaterja ali ponudnika storitev.

13. Na voljo samo v ZDA.

14. Platforma Knox za POS zahteva ločeno integracijo rešitve in za uporabo lahko zahteva nakup licence. Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na trg, model ali plačilno rešitev.

15. Knox Capture zahteva ločeno namestitev aplikacije in nakup licence za uporabo. Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na trg in model. Za uporabo celotne funkcije lahko skeniranje črtne kode zahteva prestavitev aplikacije na programabilno tipko.

16. Dodatna zamenljiva baterija in polnilna postaja POGO sta naprodaj ločeno. Za uporabo so združljive samo dodatne zamenljive baterije s Samsungovim certifikatom.

17. Za hitro polnjenje je nujen napajalnik, ki zagotavlja električno moč 15 W ali več. Napajalnik za hitro polnjenje morda ni priložen v škatli (in se prodaja ločeno), odvisno od trga.

18. Način brez baterije mora biti vklopljen in zahteva namenski dodatek za vir napajanja USB tipa C, ki podpira 9 V in 2,3 A ali več ter PD 2.0 ali več. Način brez baterije omejuje zmogljivost procesorja naprave, ko je omogočen, in zmanjšuje največjo glasnost, svetlost zaslona itd.

19. Žična povezava Samsung DeX je na voljo prek zaslona, združljivega s HDMI. Brezžična povezava je na voljo samo na pametnih televizorjih, ki podpirajo zrcaljenje zaslona telefona. Za optimalno izkušnjo uporabljajte na pametnih televizorjih Samsung Smart TV, ki so bili predstavljeni leta 2019 ali pozneje.

20. Samsung DeX deluje z večino aplikacij. Za nekatere aplikacije je morda potrebna ločena licenca (kupljena posebej) ali pa zaradi zahtev partnerjev niso na voljo.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.