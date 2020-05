FBI tik pred tem, da dobi "supermoč", mnogi Američani zaskrbljeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na glasovanju v senatu Združenih držav Amerike je bila v sredo zavrnjena dopolnitev patriotskega zakona , ki bi organom pregona in obveščevalnim agencijam, kot je FBI, preprečila vpogled v zgodovino spletnega iskanja Američanov brez sodnega naloga. Marsikaterega prebivalca ZDA zato skrbi , da bo znova mogoč množični nadzor ameriških državljanov, kakršnega je leta 2013 razkril žvižgač Edward Snowden .

Tako imenovani patriotski zakon, ki ga je poldrugi mesec po terorističnem napadu na ZDA leta 2001 podpisal takratni ameriški predsednik George W. Bush, ureja nekatera področja domovinske varnosti ZDA in tamkajšnjim preiskovalcem daje določena pooblastila za preprečevanje terorizma.

Patriotski zakon ameriški kongres periodično posodablja z novimi členi in dopolnili, enega najbolj kontroverznih do zdaj pa je pred kratkim predlagal Mitch McConnell, trenutno najvplivnejši senator v ZDA.

78-letni Mitch McConnell (levo) velja za enega najtesnejših političnih zaveznikov predsednika ZDA Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Amandma senatorja z najdaljšim stažem v zgodovini ameriške republikanske stranke bi ameriškim organom pregona omogočil neoviran vpogled v zgodovino brskanja po spletu tako rekoč vseh državljanov ZDA.

To pomeni, da preiskovalci za dostop do nekaterih najbolj intimnih osebnih podatkov ameriških državljanov ne bi več potrebovali dovoljenja sodnika.

Nasprotniki predloga Mitcha McConnella opozarjajo, da bi lahko takšno tako rekoč neomejeno pooblastilo preiskovalcem za dostop do podatkov med drugim privedlo do politično motiviranih zlorab in napadov na medije. Foto: Thinkstock

Velik udarec za senatorje, ki so poskusili preprečiti takšen vdor v zasebnost Američanov

Predlog Mitcha McConnella ni naletel le na zgražanje na spletu, temveč tudi na zaskrbljen odziv med senatorji tako demokratske kot tudi republikanske stranke.

Senatorja Ron Wyden in Steve Daines, ki sicer stojita na nasprotnih političnih polih – prvi je demokrat, drugi republikanec –, sta skupaj predlagala novo dopolnilo, ki bi organom pregona, konkretno obveščevalni agenciji FBI, za brskanje po internetni zgodovini Američanov nalagalo pridobitev sodnega naloga.

Senator Ron Wyden meni, da je predlog njegovega republikanskega kolega McConnella ena najslabših idej, kar jih je slišal v življenju. Foto: Reuters

O tem dopolnilu je ameriški senat glasoval v sredo, a Wydenu in Dainesu ni uspelo pridobiti potrebne večine. Za dopolnilo je glasovalo 59 od 100 senatorjev, moralo pa bi jih 60, kar pomeni, da je odločil en sam glas.

Malce presenetljivo je bilo med 37 senatorji, ki so glasovali proti dopolnilu, tudi deset predstavnikov demokratske stranke.

Glasovanja se je za zdaj še brez pojasnila, zakaj, medtem vzdržal demokratski senator in še pred nekaj meseci potencialni kandidat za naslednjega predsednika ZDA Bernie Sanders. Foto: Reuters

Senator Ron Wyden po glasovanju ni skrival razočaranja, javno ga je izrazil na družbenem omrežju Twitter.

"McConnell je zelo blizu, da Billu Barru (pravosodni minister ZDA, op. p.) prižge zeleno luč za vohunjenje za osebnimi podatki Američanov," je zapisal Wyden, ki je pobudo, da bi ameriški organi pregona lahko svobodno preverjali internetno zgodovino državljanov, v sredo tudi označil za eno najslabših idej, kar jih je slišal v življenju.

Senatu je v prizadevanjih za omilitev McConnellovega dodatka patriotskemu zakonu v sredo vendarle uspelo doseči manjšo zmago, in sicer je bil izglasovan amandma demokratsko-republikanskega para senatorjev Mika Leeja in Patricka Leahyja, ki bo omogočil neodvisni strokovni nadzor preiskave občutljivih primerov – medijev, politikov, verskih skupin.

