Edini otroški park, kjer vam ni treba paziti na svoje otroke

Igranje na igralih v parku otrokom predstavlja neskončno veselje. Starši pa se ob tem večkrat sprašujemo: Se lahko moj otrok tu varno zabava? Je že dovolj star za ta igrala? Kdo so njegovi prijatelji? Kaj pa, če vam povemo, da obstaja park , kjer se boste lahko popolnoma sprostili?

Foto: Getty Images Podobna vprašanja si zastavljamo, ko otroci brskajo po internetu ali gledajo televizijo, saj se kaj hitro lahko zgodi, da naletijo na vsebino, ki zanje ni primerna. In to so skrbi sodobnega časa, kjer nam otroci uhajajo izpod varnega nadzora in se tako sprehajajo po vzporednem svetu, kjer vlada ogromno pasti.

Rešitev sodobnega starševstva je pravzaprav na dlani: NEO, najnovejša platforma za spremljanje TV in drugih vsebin, ki so jo razvili v Telekomu Slovenije.

NEO je namreč v zelo kratkem času postal eden najboljših prijateljev najmlajših gledalcev in prav tako njihovih staršev, saj zagotavlja edinstveno, predvsem pa varno televizijsko izkušnjo.

NEO namreč poleg naprednih funkcij vključuje tudi čisto pravi Otroški park, ki je zasnovan tako, da lahko starši otroku omogočite le ogled tistih vsebin, ki so primerne starosti otroka. Starši lahko zelo enostavno, le s pomočjo posebne kode, omejitev predlagane vsebine glede na starost svojega otroka. Na voljo imate naslednje starostne skupine:

za otroke, ki so stari od 2 do 4 let;

za otroke, ki so stari od 4 do 6 let;

za otroke, ki so stari od 6 do 8 let;

za otroke, ki si stari od 8 do 12 let;

za najstnike.

Najmlajši si bodo tako lahko nemoteno ogledali svoje najljubše risanke, malo starejši pa tudi primerne filme in druge vsebine.

Zabava se začne že z zbiranjem vsebine

Najmlajši člani družine so najbolj navdušeni nad vsestranskostjo platforme NEO, najbolj kulsko pa se jim zdi glasovno zbiranje vsebin.

Otroci sodobne tehnologije osvajajo intuitivno, zato ni čudno, da so novega daljinca NEO vzeli za svojega. Tako tudi prvi odzivi in izkušnje kažejo, da otroci nimajo prav nikakršnih težav z eno največjih novosti, ki jih prinaša NEO - izbiranje vsebine z glasovnimi ukazi. Povsem preprosto: v slovenščini povemo, kaj bi radi gledali, in NEO nas uboga!

In katere risanke otroci najpogosteje iščejo?

Počitnic je konec in čas je za malo več zabave, nekaj ur zunaj v naravi, nekaj pa tudi v varnem zavetju NEO otroškega parka. Ko bodo vaši malčki z navdušenjem spremljali svoje najljubše risane junake, si lahko vi privoščite brezskrbno skodelico kave na balkonu ali pa, zakaj pa ne, lahko vstopite v njihov svet in si privoščite še nekaj navihane otroške razigranosti ob gledanju najbolj priljubljenih risank ta hip.

In kateri so tisti junaki, ki so trenutno najbolj priljubljeni med najmlajšimi gledalci?

Radovedna mlada junakinja in njen potrpežljivi veliki prijatelj v risanki Maša in medved sta še vedno na vrhu najbolj priljubljenih. V top 5 izbire pa spadajo še: Tačke na patrulji, Miki miška, Telebajski in Pujsa Pepa.

Ker smo poleti radi svobodni in ne maramo gledati na uro, je ena najbolj zabavnih funkcij NEO prav gotovo tudi ogled vsebin za sedem dni nazaj. Torej je formula poletja čisto preprosta: po živahnem tekanju na svežem zraku, ko bodo majhne nogice že močno utrujene in ko bo prišel čas za malo bolj umirjeno zabavo, boste lahko NEO daljinec prepustili najmlajšemu članu družine, ki bo lahko z glasovnim ukazom izbral svojo najljubšo risanko – ne glede na to, kdaj je bila na sporedu.

Da bo zabava NEO še večja, pa zagotavlja izpopolnjena knjižica, kjer bodo lahko vaši najmlajši izbirali vsebine zase: Minimax+, Voyo, HBO GO, DKino …