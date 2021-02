Eden od najbogatejših Slovencev zaprl knjigo, ki mu je prinesla milijone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damian Merlak (v sredini) je svoje bogastvo ustvaril s kriptovalutami. S prijateljem Nejcem Kodričem sta bila med prvimi v Sloveniji, ki so prepoznali potencial bitcoina, in ustanovila sta borzo s kriptovalutami Bitstamp, ki deluje še danes. Merlak je iz Bitstampa s popotnico, težko sto milijonov evrov, izstopil leta 2018. Foto: Twitter / Damian Merlak

Prvega aprila vrata zapira menjalnica kriptovalut Tokens.net, ki jo je pred tremi leti in pol ustanovil slovenski milijonar Damian Merlak. Ta se po desetletju tako dokončno poslavlja od posla, s katerim se mu je uspelo zavihteti med najbogatejše Slovence.

Damian Merlak, po reviji Manager lani peti najbogatejši Slovenec, je borzo za kriptovalute Tokens.net ustanovil avgusta 2017. Namenjena je bila predvsem trgovanju s kriptožetoni, ki so se v tistem času začeli pojavljati kot gobe po dežju, saj so jih za pokritje stroškov svojih projektov (ICO), povezanih s kriptosvetom, izdajala številna zagonska podjetja.

Po zlomu trga kriptožetonov v letu 2018 je Tokens.net pozornost preusmeril na trgovanje s tradicionalnimi in bolj prepoznavnimi že uveljavljenimi kriptovalutami, a ne more tekmovati z velikimi imeni trga, je Merlak zapisal na spletni strani menjalnice.

"Verjamem, da se vse nadaljnje naložbe v ta posel ne bi obrestovale, najverjetneje bi bile izgubljene. Zaradi tega sem se odločil končati vse operacije Tokens.net in borzo zapreti," je dodal Merlak.

Na platformi Tokens.net je bilo mogoče trgovati z zajetnim seznamom kriptovalut. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tokens.net tako preneha delovati s 1. aprilom. Uporabniki platforme imajo do takrat še čas, da dvignejo vložena sredstva.

Merlak je sicer izrazil zadovoljstvo, da Tokens.net vrata zapira z natanko nič varnostnimi incidenti in motnjami v delovanju storitve.

Konec Tokens.net sicer (vsaj za zdaj) pomeni tudi dokončen odhod Damiana Merlaka iz sveta kriptovalut

Merlak je to sicer nekako napovedal že leta 2018, ko je odstopil z vseh funkcij pri Bitstampu, svetovno znani borzi s kriptovalutami, ki jo je pred desetimi leti ustanovil s prijateljem Nejcem Kodričem, in svoj delež v Bitstampu prodal za več kot sto milijonov evrov.

Revija Manager je premoženje Damiana Merlaka v letu 2020 ocenila na 148 milijonov evrov, s čimer se Merlak uvršča na 5. mesto lestvice najbogatejših Slovencev. Foto: STA

Največji delež Merlakovega premoženjskega portfelja zdaj tako pomenijo delnice ameriških podjetij, je razkril lani jeseni. Leta 2019 je kupil tudi štiri bohinjske hotele in jih začel prenavljati, podal pa se je tudi v svet energetike in soustanovil podjetje Ngen, ki v ogromnih in zelo dragih – Merlak je v Ngen vložil 15 milijonov evrov – Teslinih baterijah hrani presežek proizvedene električne energije:

