Dve ozvezdji, združeni v uspešno konstelacijo

Mobilne in spletne aplikacije so prepletene s poslovnim in zasebnim življenjem posameznikov, ki tako lahko dosežejo več – in to hitreje, bolšje. Ker veliko ljudi še ne izkorišča vseh prednosti, ki jih ponuja Google ekosistem, predstavljamo nekaj najbolj priljubljenih Google aplikacij, ki so na voljo na novih Samsung napravah iz Galaxy S, Galaxy Note in Galaxy A serij.

Google aplikacije na pametnih telefonih in drugih napravah uporabnikom omogočajo povezanost aplikacij, storitev in sistemov. Vse je povezano in vse ostane na svojem mestu. Velika prednost pri uporabi Samsung pametnih telefonov je, da so določene Google aplikacije že prednaložene na napravi.

Ozvezdje Google

Samsung Galaxy S20, Galaxy A31, A41, A21s, A71, A51 in Galaxy Note10 pametni telefoni ter Galaxy Tab S6 Lite tablični računalnik so velike zvezde v svojem segmentu. Izstopajo na vseh področjih uporabe in z Google aplikacijami pomagajo uporabniku izjemno Galaxy izkušnjo, da je lažje kos vsem izzivom, ki mu jih postavlja poslovno in zasebno življenje.

Ko iščete in ne najdete, vprašajte telefon

Iskanje najbližje poti, izogibanje prometnim zamaškom in odkrivanje mest je lahko stresno, a ne, če uporabljate Google Zemljevide. To je aplikacija, ki vključuje največjo podatkovno bazo uporabnikov, natančne podatke o času in poti, na voljo ima ulični pogled (Street View) za enostavno navigacijo in preusmerjanje v navigaciji.

Z Google Zemljevidi se lahko takoj poslovite od prometnih zamaškov, saj vam pametni telefon lahko ponudi najhitrejšo pot do cilja. Tako boste dosegli cilj, ne da bi obtičali na poti.

Google Zemljevidi so prednaloženi tudi na najnovejših Samsung pametnih telefonih.

✔️Aplikacija vam ponuja popolno podporo na poti, saj vam celo pomaga izbrati pravi vozni pas. ✔️Na voljo so informacije uporabnikov, ki vam pomagajo izbrati idealen kraj, kjer lahko spijete pijačo ali kaj dobrega pojeste. Prek Google Zemljevidov lahko tudi rezervirate mizo v izbrani restavraciji. ✔️Za čas dopustov pa je izjemno priljubljena možnost uličnega pogleda in tlorisov, ki vam omogočajo, da se po ulici razgledate, še preden prispete na cilj. ✔️Google Zemljevidi vas popeljejo tudi po širnem vesolju, saj se lahko sprehodite po Rimski cesti, opravite postanek na Marsu ali si približate Lunino površje. ✔️V času, ko vam korona preprečuje, da bi obiskali najlepše turistične znamenitosti, boste navdušeni nad možnostjo Art Project, ki vam odpira vrata najboljših muzejev, palač in parkov.

Videoklici za pristnejše pogovore z najbližjimi

Biti vedno v stiku s prijatelji, sodelavci in družino je brez dvoma nujno. Zakaj ne bi bilo tudi zabavno. Klic, ki vam omogoča, da sogovornika tudi vidite, je veliko bolj pristna izkušnja kot samo glasovni pogovor. Obrazne poteze, iskrica v očeh in nasmeh, ki ga vidite, vam polepša dan in vas napolni s povsem drugačno energijo, kot če bi samo poslušali prijateljev glas.

Širokokotna kamera na seriji Samsung Galaxy S20 pametnih telefonih poskrbi, da se vsi udeleženci pogovora dobro vidijo med seboj.

✔️Google Duo aplikacija omogoča videoklice najvišje kakovosti – celo v razmerah s šibko svetlobo –, pošiljanje videosporočil in glasovnih sporočil, fotografij in druge vsebine. ✔️Duo je preprosta in zanesljiva aplikacija, s katero lahko pokličete vse, ki imajo to aplikacijo, ne glede na to, ali uporabljajo telefon, tablični računalnik ali splet v namiznem računalniku. ✔️V skupinskem klicu je mogoče združiti kar 12 oseb. Poleg videoklicev je mogoče opravljati tudi samo glasovne klice.

Glasba brez motenj za vrhunsko izkušnjo

Ena od najbolj priljubljenih spletnih mest vsak dan razveseljuje na milijone ljudi, ki lahko spremljajo svoje najljubše videovsebine, namenjene zabavi, učenju, ustvarjanju, kuhanju in drugim interesom. Ne glede na to, ali uporabljate Samsung Galaxy S20, Galaxy A31, A41 in A21s ter Galaxy Note10 pametni telefon, glasba je povsod z vami.

Edina stvar, ki vas lahko zmoti, so oglasi, ki jih uporabniki z naročnino YouTube Premium preprosto izklopite. Poleg ogleda posnetkov brez oglasov naročnina omogoča še shranjevanje videoposnetkov in seznamov predvajanja v mobilne naprave, ki jih potem lahko gledate kadarkoli. Mogoče je tudi predvajanje posnetkov v ozadju, torej ko uporabljate druge aplikacije, in celo pri izklopljenem zaslonu.

✔️YouTube Music pa je nova glasbena aplikacija za pretočno predvajanje glasbe. Naročnina YouTube Music Premium vam omogoča, da preprosto raziskujete svet glasbe brez oglasov in povezave ter pri zaklenjenem zaslonu. ✔️ Naročite se na YouTube Premium ✔️ Z vašo Galaxy napravo dobite brezplačno uporabo YouTube Premium storitve, da boste lahko uživali v gledanju videoposnetkov ali poslušanju glasbe brez oglasov in brez povezave.

Fotografirajte kot profesionalec

Samsung Galaxy S20+

Spomini na dogodivščine z družino, srečanja s prijatelji, nepozabni prizori v naravi so zapisani večnosti le, če jih varno shranite.

Vendar včasih ni dovolj, da jih samo shranite – treba jih je urediti, obrezati, prilagoditi svetlobo, skratka poskrbeti, da bodo primerne za objavo na družbenih omrežjih in za deljenje med prijatelji.

Uredite jih kot pravi profesionalec in jih ponosno pokažite svetu. S Snapseed aplikacijo bodo vaše fotografije vzbujale zavist vsem.



Samsung Galaxy S20 vas bo navdušil na tem področju, saj ima popolnoma novo arhitekturo kamer, ki združuje umetno inteligenco z inovativnim Samsung slikovnim senzorjem.

Osebni planer, ki deluje na vaš glas

Samsung Galaxy Note10+

Z Google Keep aplikacijo lahko preprosto zabeležite svoje zamisli ali sestavljate sezname ter jih delite s prijatelji in družinskimi člani.

Hitro zapišite, kar imate v mislih, in nato prejmite opomnik ob pravem času na pravem mestu. Ko ste na poti, izgovorite glasovno beležko, in izberite samodejen prepis.

Fotografirajte plakat, recept ali dokument in fotografijo pozneje preprosto organizirajte ali poiščite s funkcijo iskanja.

S Pen pisalo, ki pri Galaxy Note10 telefonih pretvori rokopis v digitalno besedilo.

Vedno na varni strani Da boste vedno prepričani o varnosti svojega telefona, aplikacij in celotnega sistema na vseh svojih napravah, uporabite aplikacijo Google Play Protect, ki jo najdete v zavihku Google Play Store na svojem telefonu. Aplikacija se prepriča, da imate vedno najnovejši operacijski in varnostni sistem ter najnovejše različice najljubših aplikacij, hkrati pa izvede varnostno preverjanje aplikacij. Verjetno je možnost "Najdi mojo napravo" ena od najbolj uporabnih, saj si nihče ne predstavlja, kaj bi se zgodilo, če bi izgubili telefon. Napravo locirate tako, da se povežete s svojim Google računom ter iz daljave poskrbite za izbris vseh podatkov ali za sporočilo morebitnemu najditelju. Dnevno pregleda in preveri več kot 100 milijard aplikacij. Varuje vas med brskanjem in preprečuje tveganim spletnim mestom, da bi ogrožale vaše naprave.

Ozvezdje Galaxy

Vsak najnovejši Samsung pametni telefon je na svojem področju velika zvezda. Prepustite se izjemnim izdelkom in storitvam, s katerimi življenje uporabnikov postane bolj racionalizirano in povezano.

Samsung Galaxy A71

Galaxy Note10: najboljši Samsung zaslon do zdaj Nova serija vrhunskih Galaxy Note10 pametnih telefonov, ki v eni sami napravi združuje računalnik, igralno konzolo, visokotehnološko filmsko kamero in inteligentno S Pen pisalo, je prvič na voljo v dveh velikostih. Pohvali se lahko z najboljšim Samsung zaslonom do zdaj – nadgrajenim dinamičnim AMOLED zaslonom z osupljivim, širokim barvnim razponom.

Galaxy Note10 : 16-centimetrski kinematografski brezkončni zaslon.

: kinematografski brezkončni zaslon. Galaxy Note10+ in Galaxy Note10+ 5G : 17,27-centimetrski kinematografski brezkončni zaslon.

: kinematografski brezkončni zaslon. S Pen pisalo: pretvori rokopis v digitalno besedilo.

pretvori rokopis v digitalno besedilo. Nadgrajena kamera ima najsodobnejša orodja za zajemanje posnetkov – tako bodo vaši profili in objave na družbenih omrežjih še bolj izstopali.

ima najsodobnejša orodja za zajemanje posnetkov – tako bodo vaši profili in objave na družbenih omrežjih še bolj izstopali. Premium videotehnologija : Funkcija Sprotno ostrenje za videoposnetke doda prilagoditve globine polja. S funkcijo Zoom-in Mic ojačajte zvok v bližini in zmanjšajte hrup v ozadju. Če želite odstraniti tresenje, je na voljo nova in izboljšana funkcija Super stabilnost za videonačin. Za navdušence nad igricami Galaxy Note10 vključuje tudi funkcijo Snemanje zaslona . V kamero ima integrirane vrhunske zmogljivosti združene resničnosti in 3D. V kombinaciji z ultra širokokotnim objektivom odpira povsem nove možnosti za ustvarjalce.

: Funkcija za videoposnetke doda prilagoditve globine polja. S funkcijo ojačajte zvok v bližini in zmanjšajte hrup v ozadju. Če želite odstraniti tresenje, je na voljo nova in izboljšana funkcija za videonačin. Za navdušence nad igricami Galaxy Note10 vključuje tudi funkcijo . V kamero ima integrirane vrhunske zmogljivosti združene resničnosti in 3D. V kombinaciji z odpira povsem nove možnosti za ustvarjalce. Neprimerljiva zmogljivost: Inovativna inteligentna baterija kapacitete 4300 mAh zagotavlja, da bo Galaxy Note10 mobilni telefon deloval ves dan in še dlje. S super hitrim polnjenjem v 30 minutah bo telefon napolnjen za ves dan.

Galaxy S20: spremenjen način dojemanja sveta Samsung Galaxy S20 serija z vsemi tremi modeli – Galaxy S20, Galaxy S20+ in Galaxy S20 Ultra je prva celovita 5G serija Samsung pametnih telefonov, ki uporabnike navdušuje s popolnoma novo arhitekturo kamer. Te združujejo umetno inteligenco z inovativnim Samsung slikovnim senzorjem. Večji senzor zajame več svetlobe, tako je kakovost posnetka odlična tudi pri šibkejši svetlobi. Galaxy S20 in S20+ imata kamero s 64 milijoni svetlobnih pik.

imata kamero s 64 milijoni svetlobnih pik. Galaxy S20 Ultra zaradi tehnologije nona-binninga, ki na ravni senzorja združi devet svetlobnih pik v eno, vključuje še možnost dinamičnega preklopa med ločljivostma od 108 do 12 milijonov svetlobnih pik.

zaradi tehnologije nona-binninga, ki na ravni senzorja združi devet svetlobnih pik v eno, vključuje še možnost dinamičnega preklopa med ločljivostma od 108 do 12 milijonov svetlobnih pik. S tehnologijo vesoljne povečave lahko izbrani motiv povečate do 30-krat.

lahko izbrani motiv povečate do 30-krat. Revolucionarne leče pri Galaxy S20 Ultra omogočajo do 100-kratno povečavo brez izgube kakovosti slike.

omogočajo do 100-kratno povečavo brez izgube kakovosti slike. Galaxy S20 ponuja 8K snemanje . Videoposnetek lahko ustavite in na podlagi posnetka ustvarite visoko resolucijsko fotografijo ali ga preprosto predvajate na Samsung QLED 8K TV. Vaši videoposnetki bodo še bolj jasni in še bolj tekoči s funkcijo Super stabilnost 2.0 , ki zmanjša tresenje.

. Videoposnetek lahko ustavite in na podlagi posnetka ustvarite visoko resolucijsko fotografijo ali ga preprosto predvajate na Samsung QLED 8K TV. Vaši videoposnetki bodo še bolj jasni in še bolj tekoči s funkcijo , ki zmanjša tresenje. Galaxy S20 pametni telefoni imajo veliko inteligentno baterijo, ki ima 25W hitro polnjenje, medtem ko Galaxy S20 Ultra omogoča 45W super hitro polnjenje.